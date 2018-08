Proč mají některé voliče převodovek rovnou dráhu a jiné zakřivenou?

Jízda se samočinnou převodovkou je mnohem snazší než s manuální. Ostatně, proto Američané objevili kouzlo „automatů“ již v 50. letech. Rozdíly v ovládání vozu s automatem i tak existují. Jedním z důvodů může být odlišná kulisa páky voliče převodovky.

V případě použití přímé kulisy by při jízdě bylo pro řidiče relativně snadné nechtěně přesunout volič převodovky z pozice například D (tedy pro jízdu vpřed) do N, čili neutrálu. K tomuto nechtěnému manévru by řidiči stačilo mít při jízdě ruku položenou na hlavě páky voliče. Aby se zabránilo jejímu nežádoucímu přesunutí do jiné polohy, je mechanismus páky vybaven blokovací aretací. Pokud chcete páku přesunout do jiné polohy, musíte ji nejdříve odjistit. K tomu slouží ovládací tlačítko na páce. Toto řešení používají zejména levnější auta nižších tříd.

Řešení s nepřímou nebo chcete-li zakřivenou kulisou má odlišný mechanismus páky, která se zpravidla obejde bez aretace. Typické je to pro starší vozy značka Jaguar, jejichž kulise voliče samočinné převodovky se pro její charakteristický tvar písmene „J“ přezdívá „J-Gate“. Páka je v dané poloze fixována nejen tvarem své dráhy se zarážkami a výstupky, ale také silou pružiny, kterou musí řidič při přesouvání páky překonávat. Zakřivenou kulisu voliče používaly kromě Jaguaru třeba starší mercedesy, ale také například vozy peugeot.

Které řešení je lepší nelze s jistotou říci. Každému vyhovuje něco jiného. Navzdory odlišnému pojetí dráhy páky jsou jednotlivé polohy u obou koncepcí obdobné. Bez ohledu na tvar kulisy tak vždy naleznete pozice označené písmenky P (parkovací), R (zpětný chod), N (neutrál) či D (jízda dopředu). U starších samočinných převodovek, které ještě nenabízely možnost měnit převody manuálně, byly ještě pozice označené čísly od jedničky do čísla o jeden stupeň nižší, než kolik nabízela převodovka „kvaltů“. V případě pětistupňové skříně tedy 1 až 4. Pokud přesunete páku do polohy s konkrétní číslovkou, bude převodovka řadit pouze do tohoto pákou předvoleného převodu. Výší převod již ne.

Popsané odlišné kulisy páky voliče automatu se samozřejmě týkají mechanického ovládání samočinné převodovky. Dnes však řada výrobců aut přechází na elektroimpulzní voliče, u nichž uvedené zcela odpadá. Zjednodušeně řečeno je páka voliče spojena s elektronickou jednotkou, která předává data (impulzy) mechatronice (řídicí jednotce) převodovky a ta na základě toho volí režimy jízdy.