První jízdní dojmy: Opel Corsa GSi je OPC v přestrojení

Legendární označení pro rychlé Opely se vrátilo s novou insignií teprve nedávno. Po krátké době se dostává na scénu přiostřená Corsa, která tak alespoň částečně kompenzuje odchod vrcholného provedení OPC. Nemusíte ale být příliš smutní, protože právě GSi z ní do značné míry vychází. Design je prakticky totožný, jiné jsou snad jedině barvy, kde přibyl žlutý odstín Mandarin. A zatímco na fotkách vypadá v téhle barvě jako kanárek, tak naživo je odstín hodně mdlý. Ve finále si tedy nejsem jistý, jestli bych nedal přednost výraznější červené nebo naopak hodně nenápadné šedé, která s černými doplňky vypadá hodně k světu.

Zepředu zdobí Corsu výrazný nárazník a něco, co bych rád nazval jako otvory pro přívod čerstvého vzduchu. Jak kapsy po stranách nárazníku, tak úzká štěrbina pod kapotou jsou ale zaslepené, takže jde jen o takovou designovou parádičku. Oproti klasickému modelu však GSi dostalo také jiné prahy a spoiler na zádi. Až na ten jednoduchý výfuk na straně je to úplné opécéčko. S ním má také společnou výhradně třídveřovou karoserii, na přímý dotaz mi zástupci automobilky řekli, že pětidveřová verze v plánu není, což je možná trochu škoda.

Srdcem auta je čtrnáctistovka a je potřeba připomenout, že čtyřválcová. To už mnoho konkurentů říct nemůže. Naladěna je na výkon 110 kW (150 k) a 220 Nm točivého momentu, zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 8,9 sekundy a nejrychleji dovede uhánět 207 km/h. Na malý hatchback slušná čísla. Motor je spojen výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou, automat v nabídce vůbec nebude. Standardně stojí auto na sedmnáctipalcových kolech, my jezdili na osmnáctkách, se kterými se pojí lepivější pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 o rozměru 215/40.

Převlečené OPC

Podvozek auta je přímo převzat z klasické verze OPC, a to včetně brzd. Ty byly stavěné na mnohem výkonnější auto, takže jsou pro GSi bohatě naddimenzované. Za příplatek můžete mít také sedadla Recaro (+25.000 Kč), která sice fantasticky podrží při sportovní jízdě, v otázce praktičnosti ale dost výrazně pokulhávají. Po sklopení mají velké tendence vracet se zpět, takže je musíte jednou rukou neustále přidržovat. Navíc si nepamatují výchozí pozici sedadla, takže si je musíte pokaždé znovu nastavovat. Pilo mi to krev během jednoho odpoledne a vůbec si nedokážu představit, jak otravné by to bylo po několika měsících. Ani jedním tímhle neduhem prý standardní sedačky netrpí, potvrdit to ale nemůžu, na prezentaci měla všechna auta vrcholnou výbavu právě s Recaro sedadly.

Jestli je velkou výhodou Corsy, že má na rozdíl od konkurentů pořád čtyřválec, tak je naopak velká škoda, že jako zbytek přiostřených hatchbacků nenabízí praktičtější pětidvířko. Tak snad časem. Naštěstí je tohle všechno jen malá piha na kráse Corsy GSi, což jsem začal pomalu zjišťovat hned po výjezdu z letiště. Už po pár metrech je znát, že podvozek je citelně přitvrzený, naštěstí pořád v přijatelných mezích. Uvidíme, jak bude fungovat na horším asfaltu, na tom francouzském fungoval výborně. Tady ale silnice rozhodně nevypadají jako po kobercovém náletu, až český asfalt tlumiče prověří naplno.

Bezpečně rychlá

Malé hatchbacky jsou výborné v tom, že zábava přichází v přijatelných rychlostech, které vás nepřipraví o řidičák. A Corsa GSi je přesně takový případ. Její čtrnáctistovka neohromí masivním zátahem, jaký umělo naservírovat dřívější OPC. V nižších otáčkách připomíná úplně obyčejné auto, až zhruba okolo čtyř čtyř tisíc začne konečně nabírat rychlost zajímavým způsobem. Ručička ochotně šplhá po stupnici otáčkoměru, na jejím vrcholu byste ale na nějakou zajímavou špičku čekali marně. Motor také postrádá aspoň trochu zajímavý zvuk, takže tady bude asi nutná návštěva nějaké tuningové společnosti.

Podvozek se ale opravdu podařil. Auto je mrštné a v kombinaci s osmnáctipalcovými koly obutými do lepivých Michelinů nemá nouzi o trakci. V zatáčkách se GSi nedokáže vyvarovat náklonům karoserie, jsou ale velmi malé a ve výsledku autu pomáhají opřít se o přední kola, kde podvozek najde dostatek trakce ke změně směru. Škoda, že řízení nemá ostřejší převod a je bez citu, takhle se poměrně obtížně odhaduje, kolik trakce ještě mají přední kola.

Autu ale překvapivě vůbec neschází samosvorný diferenciál, který ostřejší OPC mohlo mít. Výkon 150 koní je na přední kola tak akorát, aby na výjezdu nezačalo vnitřní kolo prokluzovat. Hodně práce odvedou i zmíněné pneumatiky. Na vlhkém asfaltu už s plynovým pedálem budete muset pochopitelně pracovat o něco citlivěji. A když už jsem u pedálů, ty jsou ideálně poskládané pro snadné meziplyny. Díky úpravě řídící jednotky má navíc motor velmi rychlou odezvu na plynový pedál, takže hladké podřazování jde v GSi jedna radost. Řazení je hladké a přesné, jen ta hlavice by klidně mohla mít jednodušší tvar. Její švy budou při delší jízdě určitě tlačit do dlaně.

Ve výsledku tedy Corsa GSi příjemně překvapila. Motor sice neoslní sportovním charakterem ani výrazným zvukem, ale podvozek funguje výborně a s autem je na zakroucené silnici pořádná zábava. Navíc v přijatelných rychlostech. V česku navíc Opel nasadil poměrně příznivou cenovku, která startuje na částce 409.900 korun. Standardně dostanete sedmnáctipalcové disky, rádio se šesti reproduktory, tempomat nebo třeba dálkově ovládané centrální zamykání. Klimatizace je ale za příplatek, Opel si za ní řekne 25.000 Kč, za automatickou ještě o deset tisíc více. Navigaci si cení na 24.500 Kč (v autě ale dobře funguje Android Auto), bi-xenonová světla stojí 21.000 korun.

Za podobné peníze můžete mít například Fiestu ST-Line, jenže ta má nižší výkon a tedy i horší akceleraci. O stejné zákazníky bude bojovat i například se Suzuki Swift Sport, jeho cenu ale zatím neznáme. Do půl milionu korun je ale mezi zábavnými malými hatchbacky rozhodně z čeho vybírat.