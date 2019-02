Jak obce rýžují na pokutách: Radar měřil nezákonně a motorista spor vyhrál

Rychlostní radary v obcích začínají vždycky stejně. Na počátku je chvályhodná myšlenka zvýšení bezpečnosti v ulicích, před školkou, dětským hřištěm a podobně. Kritici jsou uklidňováni, že kdo nejezdí rychle, nemusí se přece ničeho bát.

Jenže časem se z věci vyklube příjemný obecní přivýdělek – radary nesou milionové příspěvky do rozpočtů. Umožňuje to zákon o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého není postihován viník, ale provozovatel, protože má uloženu nesplnitelnou povinnost zajistit, aby byly dodrženy povinnosti řidiče a pravidla provozu.

Z minulosti jsou známy i případy, kdy si mnohé obce měřením rychlosti zadělaly na ostudu.

Typickým příkladem je kauza Czech Radar, která vygradovala už před lety, ale táhne se dosud. Šlo tehdy o to, že soukromá společnost pokutovala řidiče takříkajíc „na klíč“ a z pokut jí plynula významná provize.

Spolupráci s ní zavedli v minulosti v Prostějově, Mělníku, Turnově, Náchodě, Chotěboři nebo Lysé nad Labem. Stačilo pár řidičů, kteří se protiprávním pokutám vzepřeli, a obce musely dosavadní praxi přehodnotit a v celé řadě případů vracet.

1000 za 11 km/h

Důkazem, že měření rychlosti představuje výhodný byznys, může být případ našeho čtenáře A. B. Před dvěma lety mu přišla výzva k uhrazení pokuty za překročení rychlosti ve středočeském Starém Vestci. Nezdála se mu její výše. Za jedenáct kilometrů navíc měl zaplatit 1000 korun. Obvykle se přitom za stejný přestupek v polovičním rozpětí rychlostní sazby do 20 km/h „vybírá“ jen polovina.

Motorista tedy předal případ svému advokátovi, který na první pohled poznal nesrovnalosti. Třeba pokus o sankci v maximální sazbě, což neodpovídá závažnosti přestupku. Vypovídá to spíše o maximalizaci zisku z měření rychlosti.

V průběhu šetření pak vyplavaly na světlo další podivné praktiky kolem radaru ve Starém Vestci. Měla ho tam totiž na starosti společnost Czech Radar, známá už z jiných kauz, kde si nevýhodnými smlouvami zajišťovala až 60 % z vybraných pokut. Později to sice obec stáhla dodatkem na 25 %, ale pořád to značilo zjevný zájem soukromé společnosti na zisku z měření.

Také je otázkou, zda je takový postup v souladu s pravidly pro hospodaření. Na jedné straně jde sice ze zákona o příjem obce, ale na druhé straně žádný zákon neumožňuje se o prostředky takto získané dělit se soukromou firmou formou jakési provize.

Czech Radar navíc obci přispíval na mzdu pro speciálně vyčleněného pracovníka odboru dopravy, který měl na starosti jen agendu spojenou s radarem a pokutami. Podle objemu přestupků až do plné výše mzdy.

Na tomhle ale po letech spolupráce skončila – nikdo jiný než státní či obecní policie totiž u nás rychlost měřit nesměl a nesmí. Neplatily tak ani pokuty pro motoristy, kteří měli čas a chuť se bránit. Některé kauzy dobíhají ještě teď. Také pan A. B. před pár týdny ve sporu s obcí zvítězil a pokuta neplatí.

Tím by mohl mít příběh šťastný konec. Jenže pro další motoristy nadále pokračuje…

Kolik Lysá vybrala na pokutách? Rok Od května 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Počet přestupků 5481 20 101 13 947 19 579 12 234 10 711 7 133 Odloženo či zastaveno 3233 13 044 17 885 15 217 11591 9482 4884 Počet uložených pokut 1103 325 1 666 1 802 1103 1153 1013 Vybráno v korunách 1 622 000 11 607 000 15 378 000 15 206 000 11 650 000 9 036 000 6 650 000 V kategorii Odloženo či zastaveno figurují i přestupky, které zaplatil provozovatel vozidla na základě obdržené výzvy. Zdroj: Zprávy o činnosti MÚ A MP Lysá nad Labem

Nemáme, ale měříme

I přes medializování kauzy kolem společnosti Czech Radar ovšem automatická měřicí zařízení v obcích zůstávají. Městům se zalíbila efektivita výběru pokut. Třeba v Chotěboři připravují výběrové řízení na nového provozovatele a opět hodlají radar pronajímat.

V Lysé nad Labem takto rok co rok připluje do obecní pokladny deset milionů korun z pokut za rychlost. Přitom byste tam pevný radar hledali marně. Žádný nemají, místní strážníci používají pouze přenosné přístroje. Radar měří od počátku roku 2012 ve Starém Vestci na silnici druhé třídy 611. Pro Lysou o necelých deseti tisících obyvatel to přináší největší nedaňový příjem: svého času patnáct milionů, postupně ale částky klesají. Ještě v roce 2017 to ale bylo nemalých devět milionů z celkových 160. A v rozpočtu na rok 2019 už se počítá s jedenácti miliony korun.

Pikantní je, že samotný Starý Vestec z výběru pokut nic nemá – vše si připíše Lysá coby obec s rozšířenou působností. Spolupráce totiž funguje na základě veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území Starého Vestce. Průjezdní obec u dálnice D11 získá časově neomezený dohled městské policie na bezpečnost a plynulost provozu na svém území. Nic za to neplatí.

Strážníci z Lysé přitom do Vestce ani nemusejí strčit nos. Ve smlouvě je totiž výslovně zmíněn automatizovaný systém s dodatkem: „Provoz užívaného měřícího zařízení nevyžaduje přítomnost strážníka v místě měření.“