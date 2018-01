Rallye Monte Carlo před startem: Začíná druhá sezona brutálních WRC!  

Mistrovství světa v automobilových soutěžích vstupuje do druhé sezony s vozy nové generace WRC. Předchozí ročník prokázal, že změna technických předpisů byla užitečná a šampionát byl vyrovnaný a třináct podniků mělo celkem sedm vítězů.

Nadcházející otvírací podnik letošního šampionátu představuje notoricky složitou směs mokrého a suchého asfaltu, často pokrytého kluzkým ledem a sněhem. Strategie pneumatik hraje rozhodující úlohu, jelikož podmínky se dramaticky mění, často v řádech minut.

Soutěž začne na okouzlujícím náměstí Casino Square v Monte Carlu, odkud se jezdci vydávají na dvě úvodní noční erzety – vstup do nové sezóny je tedy poměrně náročný. Nejdelším závodním dnem je pátek, kdy na jezdce čeká přes 150 soutěžních kilometrů, rozdělených do tří erzet, které se po servisní přestávce postupně všechny opakují. Po pěti dalších sobotních erzetách se rallye vrací do Monaka. V neděli závodníky čekají čtyři závěrečné zkoušky, včetně dvou průjezdů legendárního průsmykem Col de Turini.

Vyjde to Ogierovi popáté?

Čtyřiatřicetiletý Ogier nehájí jen titul, ale v Monaku nebyl poražen od roku 2014. Bude se pokoušet o páté vítězství na této soutěži v řadě. Stranou pozornosti nesmí zůstat ani jeho výhra v roce 2009, kdy byla rallye součástí seriálu Intercontinental Rallye Challenge (IRC). „Sezonu začínáme tam, kde to mám rád a kde se mi daří. Monte je pro mě vrcholem, i když je na začátku sezony. Minulý rok jsme tady skvěle odstartovali a pochopitelně bych rád dodržel tradici,“ usmíval se po shakedownu (veřejný měřený trénink).

Francouz varoval, že hodně napoví úvodní rychlostní zkouška ve čtvrtek večer, která měří 36,69 kilometru. „Klasická speciála soutěže Sisteron je nejdelší ze všech letošních zkoušek. Pojede se ve tmě a v opačném směru než loni. Navíc musíme počítat s nevyzpytatelným počasím,“ míní Ogier. Francouz si je vědomý, že bude mít obhajobu titulu zatraceně těžkou. „Loni jsme tady skvěle odstartovali a stejným způsobem bychom to chtěli zkusit také letos. Budeme muset od začátku tvrdě makat. Musíme si uvědomit, že každý z konkurenčních týmů má vůz i jezdce, kteří mohou pomýšlet na titul mistra světa,“ tvrdí Ogier.

Musejí chtít titul

Hyundai Motorsport se před začátkem sezóny 2018 netají vysokými ambicemi. Zároveň však zástupci týmu z německého Alzenau předpovídají, že obstát v souboji s konkurenčními týmy M-Sport, Toyota a Citroën nebude snadné. O to víc se ale dají čekat divácky atraktivní souboje.

Do úvodní rallye sezóny nasadí korejská značka tři posádky. Andreas Mikkelsen a Anders Jæger pojedou ve voze se startovním číslem 4, Thierry Neuville a Nicolas Gilsoul ve voze s pětkou a Dani Sordo společně s Carlosem del Barrio v autě s šestkou.

Tým má za sebou sedm testovacích dní ve Francii a ve Španělsku se speciálem Hyundai i20 WRC. Jezdci měli možnost vyzkoušet nové nastavení vozu jak na suchém, tak i mokrém asfaltu, na sněhu i ledu. Všechny tyto povrchy se mohou o víkendové rallye v Monte Carlu objevit.

„Na novou sezónu jsme dobře připraveni. Výkon našeho speciálu Hyundai i20 Coupe WRC v závěrečných kolech minulé sezóny, zejména v Austrálii, byl pro nás dobrým odrazovým můstkem pro zimní přípravu a dobře jsme ji využili. Krása zahajovací akce celé sezóny spočívá mimo jiné i v její nepředvídatelnosti, takže musíme být připraveni na cokoli. Víme, že naši konkurenti budou skvělí, takže musíme předvést opravdu vynikající výkon," uvedl šéf továrního týmu Hyundai Motorsport Michel Nandan.

Tänak posiluje zbraně

Soutěžní tým Toyota Gazoo Racing WRT (World Rally Team) nasadí vylepšenou jezdeckou sestavu a vůz Toyota Yaris WRC. Vítěz dvou loňských soutěží Ott Tänak zahájí sezonu s vozem Toyota Gazoo Racing společně s Jari-Mattim Latvalou a Esapekkou Lappim , který dokázal opakovaně zvítězit. Všichni tři jezdci chtějí kráčet ve šlépějích šéfa týmu Tommiho Mäkinena, čtyřnásobného mistra světa ve WRC a současně čtyřnásobného vítěze Rallye Monte-Carlo.

„Vloni touto dobou jsme vlastně netušili, co očekávat, neboť jsme se teprve připravovali na premiéru. Věřím, že v nadcházející sezóně dokážeme podávat mnohem stabilnější výsledky, což je také podmínkou toho, abychom se mohli utkat o mistrovské tituly. Po loňské poznávací sezóně také k tomuto cíli směřujeme. Pauza po Rallye Austrálie nebyla tak dlouhá, ale přesto jsme ji plně využili ke zdokonalování našeho vozu. Rallye Monte-Carlo je v úvodu závodní sezóny vždy náročná. Ačkoli jsem tady během své závodní kariéry čtyřikrát zvítězil, přípravám jsem se tehdy moc nevěnoval: vlastně jsem na rallye moc nemyslel a raději jsem si jel zalyžovat! Naši tři jezdci se připravovali mnohem intenzivněji, absolvovali spoustu testování, a tak věříme v dobrý výsledek,“ komentoval situaci šéf továrního týmu Toyota Fin Tommi Mäkkinen.

Nové koště dobře mete?

Tovární ekipa francouzského Citroënu nastupuje do sezony s novým šéfem týmu, kterým se stal Pierre Budar. Nahradil krajana Yvese Mattona, který se stal šéfem rallyeové komise Mezinárodní automobilové federace (FIA). „Kris Meeke má potřebnou zkušenost, což předvedl loni. Měl však smůlu a my se těšíme, co předvede letos. Craig Breen získal hodně důvěry a je odhodlán prosadit se více než loni,“ prohlásil Budar.

Francouzská značka skončila loni čtvrtá a tudíž nejhůře z továrního kvarteta. Po třech letech nastoupí s jejím vozem devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb, který pojede na šotolině v Mexiku (8.-11. 3.), na asfaltu Korsiky (5.-8. 4.) a v Katalánské rallye (25.-28. 10).

V uvedených podnicích nastoupí místo irského pilota Craiga Breena, jenž absolvuje zbývajících deset rallye šampionátu. Jezdeckou hru Škatulata, hejbejte se, odskákal Francoou Stéphane Lefébvre, který loni nepřesvědčil a pro letošní sezonu „sestoupil“ ze speciálu WRC na model R5. „Byl jsem nadšený, když byla možnost řídit v srpnu 2017 nový vůz WRC. Nic zvláštního nečekám, chci si rallye užít. Smysl má účast na Korsice, zejména když miluju asfalt, avšak se současnou tratí nemám zkušenosti. Španělsko je dobrá volba a v mém výběru nesmí chybět šotolina. Proto padla volba na Mexiko, na které mám spoustu krásných vzpomínek,“ vysvětlil Loeb svůj výběr. Už nedodal, že osm startů v Mexiku proměnil v šest vítězství v řadě.

Kopecký chce vyhrát

Nadcházející Rallye Monte Carlo se zúčastní tři posádky týmu Škoda Motorsport, které budou řídit vozy Škoda Fabia R5. Mistr České republiky Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem budou s vozem Škoda Fabia R5 v barvách české vlajky, oslavující stoleté výročí založení Československa, bojovat o vítězství. Norská posádka Ole Christian Veiby-Stig Rune Skjaermoen a Finové Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen nejsou přihlášeni do klasifikace mistrovství světa kategorie WRC2. Mají za cíl získat více zkušeností v jedné z nejnáročnějších rallye mistrovství světa.

„Rallye Monte Carlo roku 2017 bylo v mojí kariéře u Škoda Motorsport velmi speciálním okamžikem. Andreas Mikkelsen a Jan Kopecký nejenže zde vybojovali dvojité vítězství v kategorii WRC2, ale současně v celkovém hodnocení mistrovství světa kategorie WRC, kde jsou přihlášené mnohem výkonnější vozy, vybojovali sedmé a osmé místo. Jsem opravdu zvědavý, zda bude Jan Kopecký schopen tento výsledek ještě zlepšit,“ vysvětluje šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek.

Jako poctu k 100. výročí založení Československa v roce 1918 ponese Škoda Fabia R5 Jana Kopeckého českou trikoloru. „Jsem velmi hrdý na to, že mohu tímto velmi speciálním designem vozu reprezentovat svoji zemi na Rallye Monte Carlo a následně také v mistrovství České republiky. Můj vůz vypadá fantasticky. Nemohu se dočkat na start sezóny,“ řekl úřadující český šampión. Současně dodává: „Základem úspěchu bude správná volba pneumatik, protože v jedné zkoušce můžete zažít jak suchý, tak mokrý asfalt, ledové plochy i sníh.“

Kopecký letos pojede Rallye Monte Carlo po sedmé. V porovnání s ním teprve sedmnáctiletý Kalle Rovanperä z juniorského programu Škoda zde pojede poprvé a současně bude nejmladším pilotem této nejprestižnější soutěže mistrovství světa. Jeho týmový kolega O. C. Veiby pojede svoji třetí Rallye Monte Carlo, poprvé však za volantem vozu s pohonem všech kol.

„Každému jezdci se do celkového hodnocení započítají výsledky ze sedmi z celkových 13 podniků letošní sezóny mistrovství světa Jinými slovy: jezdec může absolvovat šest rallye, v nichž na něj nebude tlak na dobrý výsledek. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že naše nováčky Kalleho a O. C. na Rallye Monte Carlo nezapíšeme do boje o body v rámci WRC 2. Jejich cílem je učit se v náročných podmínkách této legendární soutěže. Budu naše talentované mladíky sledovat a držet jim palce,“ dodává Michal Hrabánek.

Sainz jr. jako předjezdec

Pilot formule 1 Carlose Sainz půjde s trochou nadsázky ve šlépějích svého otce – dvojnásobného šampiona WRC a nově také dvojnásobného vítěze Dakaru. O víkendu se zúčastní slavné Rallye Monte Carlo. V neděli 28. Ledna ho čeká power stage (speciálně bodovaná rychlostní zkouška) La Cabanette – Col de Braus v délce 13,5 km. Sainz bude sedět ve voze Renault Megane R.S. a pojede před soutěžícími.

„Opravdu se těším, že poprvé zažiji Rally Monte Carlo,“ řekl Sainz. „Slyšel jsem toho tolik od svého otce, jak těžké jsou etapy, jak se mohou podmínky okamžitě změnit ze sněhu na déšť nebo na jasné slunce. Samozřejmě také o tom, jak potřebujete nervy z oceli pro jízdu v některých horských průsmycích a vlásenkách,“ uvedl mladší ze španělského závodnického rodu. Sainzův otec vyhrál rallye v letech 1991, 1995 a 1998.

Diváci, můžete se těšit

Nejdůležitější zprávou pro fanoušky je výrazné vylepšení mediálního pokrytí jednotlivých soutěží. Z každého podniku bude nově vysílán živý stream s více než 25 hodinami z každé rallye. Dostupný má být na stránkách wrcplus.com. O pokrytí rallye se postará produkční tým s takřka stovkou členů. Těšit se můžeme na záběry z palubních kamer, dronů i helikoptér.

A ještě jednu zajímavost pro příznivce rallye. Na webu http://tsmsportz.com se objevila informace o platech nejlepších světových jezdců rallye. V následující tabulce se na ně můžete podívat. Pro zajímavost malé srovnání příjmy špičkových jezdců formule 1 Lewise Hamiltona, Sebastiana Vettela či Fernanda Alonsa se pohybují kolem 40 milionů dolarů ročně (830 milionů korun).

Jezdec Země Tým Příjem (USD) Příjem (Kč) Sebastien Ogier Francie Ford 3 500 000 72 450 000 Thiery Neuville Belgie Hyundai 2 750 000 58 925 000 Ott Tänak Estonsko Toyota 2 000 000 41 400 000 Craig Breen Irsko Citroën 1 500 000 31 050 000 Jari-Matti Latvala Finsko Toyota 1 000 000 20 700 000 Elfyn Evans Velká Británie Ford 1 000 000 20 700 000 Andreas Mikkelsen Norsko Hyundai 1 000 000 20 700 000 Hayden Paddon Austrálie Hyundai 900 000 18 650 000 Stéphane Leefebvre Francie Citroën 650 000 13 450 000 Eric Camilli Francie Ford 650 000 13 450 000 Juho Hänninen Finsko Toyota 550 000 11 400 000 Kris Meeke Velká Británie Citroën 500 000 10 350 000 Esapekka Lappi Finsko Toyota 500 000 10 350 000

Program Rallye Monte Carlo

– 21.43 RZ1 (36,69 km); 22.51 RZ2 (25,49 km).

– 8.51 RZ3 (26,72 km); 10.04 RZ4 (30,54 km); 11.37 RZ5 (15,18 km); 13.58 RZ6 (26,72 km); 15.11 RZ7 (30,54 km); 16.41 RZ8 (15,18 km).

– 8.08 RZ9 (29,16 km); 9.16 RZ10 (16,87 km); 11.57 RZ11 (29,16 km); 13.08 RZ12 (16,87 km); 16.09 RZ13 (25,49 km).

– 8.32 RZ14 (18,41 km); 9.08 RZ15 (13,58 km); 10.55 RZ16 (18,41 km); 12.18 RZ17 (13,58 km).