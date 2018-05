Range Rover Velar pro rok 2019: Co se skrývá pod označením D275 a P340?  

Range Rover Velar je zástupce větších, luxusnějších modelů značky Land Rover. Na rozdíl třeba od Evoque tak využívá klasickou koncepci pohonu s podélně uloženým hnacím řetězcem. Od začátku auto sází na výrazný design a samozřejmě odpovídající výbavu a techniku. V modelovém roce 2019 se vůz navíc dočká jejího dalšího rozšíření.

Částicový filtr „pro všechny“!

V rámci změn Land Rover uvádí, že pro modelový rok 2019 budou všechny pohonné jednotky vybaveny standardně částicovým filtrem. To znamená nejen obligátní diesely, které jej mít musejí už od příchodu emisní normy Euro 5, ale toto se týká rovněž zážehových motorů. Současně ale tisková zpráva upřesňuje, že použití filtrů pevných částic se bude u zážehových motorů řídit také cílovým trhem.

Technicky je částicový filtr integrován do stávající emisního systému vozidla. K jeho regeneraci dochází v režimu, kdy řidiči odlehčí pedál akcelerace. Oxidací se pevné částice mění na oxid uhličitý.

A teď k těm zkratkám k úvodu. Jedná se o označení dvou nových motorů, které dále rozšiřují paletu pohonných jednotek. Pod označením P340 se ukrývá nová verze zážehového šestiválce, přičemž číslo udává výkon v koňských silách. Tedy 250 kW. K těm motoru o objemu 3,0 litru pomáhá přeplňování označené jako Twin-Vortex. Ve skutečnosti se jedná o mechanicky poháněný kompresor Eaton TVS, což je vlastně výrazně modifikované Rootsovo dmychadlo. U Eaton TVS má každý rotor čtyři lopatky, zatímco u konvenčního Rootsova dmychadla jsou pouze tři.

Verze P340 je odvozena od výkonnější P380, nabízející nejvyšší výkon 280 kW. Maximum točivého momentu 450 N.m mají ovšem obě varianty shodné a to včetně otáček 4500 za minutu. Motor má dále přímé vstřikování benzínu, proměnné časování sání i výfuku a také vyvažovací hřídel, což je trochu překvapivé a u šestiválce nepříliš obvyklé.

Výrobce udává nejvyšší rychlost 233 km/h, zrychlení z klidu na 100 km/h se odbude za 6,1 sekundy. Motor se pojí výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou ZF. Z vrcholného šestiválce pak přebírá brzdový systém s předními kotouči o průměru 350 mm (čtyřválce mají kotouče s průměrem 325 mm, tedy stejné, jako na zadní nápravě, což platí i pro motory P340 a P380). Obě verze mají shodné emise oxidu uhličitého od 214 g/km.

Podobně i u dieselu

Stejný postup jako u zážehových šestiválců se odehrál u těch vznětových. Pod označením D275 se tak ukrývá méně výkonná verze šestiválce D300. Výkon se tedy snížil z 221 na 202 kW. V tomto případě ale došlo i na snížení maxima točivého momentu, a sice z 700 N.m při 1500 až 1750/minna 625 N.m, které jsou ovšem k dispozici v mnohem širším rozsahu otáček. Začínají na 1500 otáčkách za minutu, ovšem k sestupu dochází až při 2500/min

Motor ke snížení emisí oxidu dusíku využívá jak dva okruhy EGR, tak také selektivní katalytickou redukci (SCR) se vstřikování kapaliny AdBlue do výfukového traktu. Stejně jako zážehové šestiválce se pojí s osmistupňovou samočinnou skříní a rovněž i tato verze používá větší přední brzdy s průměrem kotoučů 350 mm. Tato verze nabízí maximální rychlost 218 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlí za sedm sekund.

Další zvýšení bezpečnosti

Spolu s novými verzemi šestiválců přichází v modelovém roce 2019 také rozšířená nabídka bezpečnostních systémů. Jejich základem je stereo kamera umístěná za čelním sklem. Tu využívá například systém nouzového brzdění, který reaguje jak na překážky v podobě například automobilů, tak také detekuje chodce. V extrému dokáže systém zajistit samočinné brzdění vozidla, a to od rychlosti 10 km/h do 160 km/h).

Signál ze stereo kamery využívá a dále zpracovává rovněž systém LKA (Lane Keep Assist), který řidiči usnadňuje jízdu v pruzích. Pokud kamera detekuje přiblížení se vozidla k dělicí čáře na silnici, elektromechanický posilovač řízení aplikuje dodatečný moment, který vozidlo „vrátí“ do požadovaného směru. Systém je aktivní až do rychlosti 178 km/h.

Samozřejmostí je dále čtení dopravních značek, či adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, která řidiči usnadňuje jízdu v kolnách. Ve Velké Británii startuje cena verze D275 na částce 49.740 liber, tedy zhruba 1.492.200 korun. Na český trh dorazí inovovaný Velar na podzim tohoto roku.