Říjen 2018 na Veterán.auto.cz: Z běžných silnic na závodní tratě

Aston Martin DB2 přišel jako druhý model řady, kterou nový majitel automobilky a také kupce konkurenční Lagondy David Brown pojmenoval po sobě. DB1 , pravda, získal svůj název až dodatečně.z počátku 50. let poháněl řadový šestiválec Lagonda 2,6 l. Na kupé a otevřenénavázal DB2/4 s nouzovými sedadly vzadu, i když existoval i dvoumístnýa opět verze s plátěnou střechou. Poslední exempláře se dočkaly výkonnějšího motoru 2,9 l, který přežil i do druhé série. Následný DB Mark III vznikal až do konce dekády. Celé řady se nezrodilo ani 1.800 kusů, Aston Martin byl manufakturou. Britští sportovci se logicky objevovali i ve vytrvalostních závodech v rukou továrních jezdců, ale i třeba Američana Briggse Cunninghama.

Oldsmobile 4-4-2 (později 442) představovalo v 60. letech minulého věku odpověď na konkurenčníod Pontiacu, i když oba výrobci byli součástí koncernu General Motors. První generace vlastně prezentovala jen ostřejší balíček k řadě F-85 Cutlass, tedy konkrétně kupé, kabrioletům a sedanům. Ten zahrnoval zvýšený výkon vidlicových osmiválců 5,4 a 6,6 l. Vzhled se měnil prakticky každý rok spolu s výchozími modely. Vozy na koncernové platformě A-body využívaly dvou- a třístupňové samočinné převodovky i tří- a čtyřstupňové přímo řazené. Proháněly se také na závodních tratích, i když většinou pouze rovně. Trojčíselný kód přežil s přestávkami šest generací, až do roku 1991.

Porsche 356 bylo prvnímvozem značky. První prototyp a malá série vznikaly ještě v rakouském Gmündu, než se firma přestěhovala do Zuffenhausenu. Číselné označení znamenalo 356. projekt Ferdinanda Porscheho. Je dobře známo, že auta konstrukčně vycházela z VW Brouka , o čemž svědčí vzduchem chlazené ploché čtyřválce vzadu. Jejich objem postupně narůstal z 1,1 až takřka ke dvěma litrům, samozřejmě ruku v ruce s výkonem. Zrodil se bezpočet karosářských verzí, modelů a třistapadesátšestky pochopitelně úspěšně závodily na všech možných frontách, hlavně mezi sportovními vozy. Zajímavé byly třeba speciály s karoseriemi Abarth, tato firma se zdaleka nevěnovala pouze fiatům... Typ 356 se vyráběl celých 17 let, poslední dva roky souběžně s 911 . Už u něj se v průběhu života objevilo slavné jméno Carrera.

Aston Martin DB2: Motor i design od Lagondy

Sportovních dvoumístných vozů Aston Martin DB2 vyrobili ve Felthamu od května 1950 do dubna 1953 přes 400. Čtyřmístný DB2/4 se prodával do roku 1957 a DB Mark III až do roku 1959. Malou automobilku Aston Martin založili v roce 1913 Lionel Martin a Robert Bamford. Zpočátku nabízeli vozy Singer a později se pustili do stavby vlastních sportovních vozů. Po skončení první světové války začali svoje automobily prodávat pod...

Oldsmobile 4-4-2: Svalovec z balíčku

První generace „muscle car“ značky Oldsmobile, dodávaná v letech 1964 až 1967 ve formě balíčku k modelům F-85 a Cutlass, dostala název 4-4-2 podle čtyřnásobného karburátoru, čtyřstupňové manuální převodovky a dvojitého výfuku. Oldsmobile 4-4-2 se zrodil v roce 1964 jako výsledek rivality mezi značkami Pontiac a Oldsmobile, navzdory tomu, že obě patřily do koncernu General Motors. Pontiac připravil pro modelový rok 1964,..

Porsche 356 (1948-1965): Sedmdesátiny (1. část)

Prvním sériovým modelem značky Porsche byl typ 356 s plochým čtyřválcem vzadu a pohonem zadních kol. Jeho výroba začala v roce 1948 v rakouském Gmündu a od roku 1950 pokračovala ve Stuttgartu. Duchovním otcem značky Porsche byl geniální konstruktér profesor Ferdinand Porsche (1875–1951), český rodák z Vratislavic nad Nisou (německý název Maffersdorf). Proslavil se hlavně konstrukcí oblíbeného lidového vozu...

Porsche 356 (1948-1965): Sedmdesátiny (2. část)

Pokračovatelem řady Porsche 356 byly vylepšené typy 356 A, B a C, vyráběné v letech 1955 až 1965. Všechny zůstaly u ležatých vzduchem chlazených čtyřválců umístěných vzadu. Model Porsche 356 A se vyráběl od října 1955 do září 1959 v podobě kupé, kabrioletu a roadsteru Speedster. Vzhled kupé, rozvor náprav (2 100 mm) a rozměry (3 950 x 1 670 x 1 290 mm) se proti typu 356 nezměnily. Během výroby se 356 A dál vylepšoval...