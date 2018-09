Kdo je vlastně Rob Dickinson? Muž, jehož firma Singer staví úchvatná klasická Porsche 911  

První informace o společnosti Singer Vehicle Design a jejích aktivitách zaznamenala veřejnost koncem prvního desetiletí jedenadvacátého století. První prototyp moderní interpretace klasického vzduchem chlazeného Porsche 911 tato firma prezentovala v roce 2009.

Následoval vzestup její popularity a nyní téměř po deseti letech představuje prakticky nejúspěšnější společnost, z jejíchž bran vyjíždějí exkluzivně přestavěná Porsche 911, která udávají směr v oblasti úprav vzduchem chlazených klasiků i pro další firmy.

Za tímto úspěchem stojí Rob Dickinson, který se minimálně v oblasti alternativního rocku proslavil již v devadesátých letech dvacátého století, jako člen rockové skupiny Catherine Wheel. Geny pro hudbu ostatně sdílí se svým bratrancem, jímž není nikdo jiný než Bruce Dickinson z heavymetalové skupiny Iron Maiden.

Rob Dickinson má ovšem vedle hudby ještě jednu vášeň a tou jsou automobily. V rozhovoru prona sebe prozradil, že jim propadl již ve svých pěti letech. To s ohledem na skutečnost, že se narodil v roce 1965 v Norfolku ve Velké Británii a ve svých pěti letech si užíval nejen pro automobily příjemnou éru přelomu šedesátých a sedmdesátých let nemuselo být zase tolik těžké. Stačí si jen připomenout tehdejších 24 hodin Le Mans.

Díky svému nadšení pro automobily studoval design v Coventry a pracoval pro Petera Stevense v automobilce Lotus s Julianem Thomsonem a Simonem Coxem, ale slavným designérem se tehdy nestal. Důvodem byla jeho vášeň pro hudbu, ta jej na dlouhých 15 let od práce s automobily odvedla.

Nakonec se ovšem ke svým čtyřkolovým miláčkům přeci jen vrátil a založil společnost Singer Vehicle Design, k níž ovšem vede cesta, kterou může zahajovat poměrně obyčejný Opel Ascona z roku 1971. Právě ten vlastnil otec Roba Dickinsona a on v něm poprvé ochutnával opojnou radost z řízení.

Dalšími milníky na cestě k vlastní respektované automobilové firmě jsou podle samotného Roba Dickinsona jeho první vlastní vůz, jímž byl Ford Fiesta a jeho oblíbený Peugeot 106 XSi.

Zásadní zlom přišel v roce 1996, v době kdy byl již šest let členem kapely Catherine Wheel, si pořídil ojeté Porsche 911 z roku 1987. Tento vůz vlastnil pouhý rok, když jej vyměnil za Porsche 911 2.4 S z roku 1973, které bylo z jedné třetiny zrenovováno a potřebovalo dokončit. Tehdy si dokonce půjčil i od rodičů.

Právě u tohoto Porsche 911 2.4 S může najít první záblesky zrodu Singer Vehicle Design, protože Rob Dickinson se jej i s ohledem na skutečnost, že ve Velké Británii tehdy bylo jen 12 vozů v tomto provedení s volantem na pravé straně, rozhodl dostat do původního stavu.

Další zásadní zlom přišel v roce 2003, když Rob Dickinson dorazil do Los Angeles, aby zde natočil své sólové album. Tehdy se rozhodl prodat vše, co měl v Anglii a to včetně Porsche 356, aby si mohl splnit sen. Tím bylo odlehčené Porsche 911 se vzduchem chlazeným motorem.

Sen se povedlo splnit a výsledkem se stal automobil, který je dnes přezdíván Brown Bomber. Toto Porsche pak při nedělních vyjížďkách na Mulholland Drive přitahovalo takovou pozornost koupěchtivých zájemců, že se Rob Dickinson nakonec rozhodl založit společnost Singer Vehicle Design.