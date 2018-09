Servis budoucnosti: Vnitřnosti motorů prý budou kontrolovat roboti

Pod pojmem „robot“ si asi většina z nás představí buď scény z filmů žánru sci-fi, nebo v lepším případě automatizovaná zařízení, která montují auta v továrnách. Jenže robot se stále více blíží k tomu, čemu říkáme umělá inteligence. V budoucnu by proto roboti měli zastat ještě více práce, kterou dnes vykonávají lidé.

Technologie robotů Swarm je ale o něčem jiném. Slovo „swarm“ znamená roj a přesně to vystihuje podstatu této v mnohém revoluční technologie. Jak známo, Rolls-Royce nejsou jen luxusní auta, ale mnohem také letecké motory a vše, co s nimi souvisí. V této oblasti je britská firma ve světě skutečným pojmem. Moderní letecký turbodmychadlový motor, například současný Rolls-Royce Trent 900, který najdete ve čtyřech exemplářích třeba na obřím Airbusu A380, je nesmírně složité a sofistikované zařízení.

S tímto jde ruku v ruce také údržba, která pro množství součástek není nikterak jednoduchá. Pokud chcete na motoru něco zkontrolovat, znamená to demontovat jiné díly jednoduše k tomu, abyste se k inkriminované části v agregátu dostali.

A právě v tomto případě se počítá s roboty Swarm. Každý z těchto mikrorobotů měří na délku přibližně 10 mm. To je podle názoru firmy Rolls-Royce dostatečné k tomu, aby se dostali do útrob leteckého motoru. V něm jsou vedeni „robotickým hadem“. Na sobě mají tito mikroroboti drobnou kameru, která snímá útroby motoru a obraz přenáší na monitor operátora. Ten si tak může udělat obrázek o míře opotřebení vnitřních částí stroje, aniž musí před tím jiné demontovat. U leteckých motorů jde o důležitý aspekt, neboť již řadu let se u nich neuplatňuje dříve nezbytný výrobcem motoru pevně stanovený interval generální opravy, ale proměnný, který závisí na skutečné míře opotřebení.

Smyslem technologie robotů Swarm je snížit celkové náklady na údržbu tím, že bude možné vynechat v některých případech demontáž částí motoru. Kdy se začne popsaná technologie používat v praxi, firma Rolls-Royce neoznámila. Není však vyloučeno, že pokud se osvědčí v letectví, může se časem přesunout i do automobilů. Do útrob motoru by se tak mohli dostat třeba otvorem pro zapalovací svíčku.