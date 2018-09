Rossion Q1R: Kompozitový závoďák, který je lehčí než Smart ForTwo!

Americká firma Rossion započala vývoj stroje Q1 v únoru 2007 na základě získání práv na britský automobil Noble M400. Jistě i proto se vůz Q1 Noble M400 podobá vnějším vzhledem, byť toto je do jisté míry možné říci o všech autech této královské třídy.

V porovnání s M400 nabídl Q1 výrazně luxusnější charakter, patrný zejména v kabině. V roce 2013 se Rossion spojil s jinou americkou firmou na výrobu supersportu, a sice Mosler Automotive. Původní fabrika Rossionu sídlící v Jižní Africe po tomto spojení přesídlila do USA. Následně vznikl model Q1R, kde písmenko „R“ znamená „racing“ čili závodní verze silničního modelu Q1. Pro Q1R byl jako hlavní materiál zvolen uhlíkový kompozit, přičemž se podařilo dokončit pouhá tři auta Q1R.

Vše pro závodění

Na první pohled se Q1R od Q1 příliš neliší, ale jen do chvíle, než nakouknete do dvoumístné kabiny. Namísto kožených sedadel jsou použita závodní sedadla Sparco s pětibodovými pásy. Nechybí ani vyjímatelný volant od OMP a integrovaný digitální displej. Celé to obepíná ochranná klec, hrající důležitou bezpečnostní roli v případě převrácení vozidla.

Auto jezdí na 18palcových kovaných kolech s rozvorem náprav 2.438 mm a celkovou délkou 4.115 mm. Jde tedy o veskrze malý automobil. Tím nejlepším je ovšem jeho pohotovostní hmotnost, dle internetových zdrojů pouhých 816 kg, což je méně než kolik váží Smart ForTwo.

I přes fakt, že se jedná o závodní auto je motor, čtyřválcový Ford 2.0 EcoBoost spojen s konvenční šestistupňovou manuální převodovkou. V případě toho vozu ale poskytuje výkon 287 koní (211 kW) a 381 N.m maximum točivého momentu. Výrobce ale uvádí, že parametry lze zvýšit až na 323 koní (237,5 kW) respektive 413 N.m. Alternativu k němu tvoří šestiválec s předpokládaným výkonem 500 koní (367 kW).

V současné době je jeden z exemplářů Q1R nabízen v aukci. V době psaní článku byla nejvyšší nabídka 16.000 USD (336.000 korun) a do konce aukce zbývá šest dní.

Video