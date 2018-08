Ošklivé káčátko z Pebble Beach využívá techniku Lamborghini. Navrhl ho autor Mazdy MX-5

Automobilový týden v kalifornském městě Monterey se v posledních letech stal důležitým místem k prezentaci všemožných sportovních, supersportovních nebo luxusních aut. Vedle zavedených výrobců na tamějších akcích nechybějí ani menší firmy. Letos tam vystavoval také třeba designér Carlos Salaff, který se pochlubil supersportem nazvaným Salaff C2.

Salaff C2 je ostře řezaný supersport futuristických tvarů s velice úzkými světly vpředu i vzadu, který na místě prezentace v Pebble Beach způsobil poprask. Rozhodně to není automobil, který byste považovali za krásný, ba naopak. Dá se totiž považovat za jeden z nejošklivějších vozů letošního ročníku automobilového týdne v Monterey. Zvlášť z boku kvůli dlouhým převisům karoserie vypadá opravdu podivně.

Za jeho základ posloužilo Lamborghini Gallardo , krásné italské superauto, které byste však v prezentované novince určitě nehledali. Změnila se totiž kompletně karoserie, tak interiér, jistým poznávacím znakem Gallarda může být leda boční prosklení nebo vnitřní kliky dveří.

Jeho autor, Carlos Salaff, má s takovými futuristickými díly mnoho zkušeností. Pracoval třeba na konceptech Furai Nagare od Mazdy, které působily hodně moderně. Z běžných aut se pak podílel na Mazdách 3 a MX-5, po letech v masovém výrobci se však rozhodl svět korporátu opustit a v roce 2013 založil svoji firmu, zabývající se osobitějšími projekty.

Salaff C2 je totiž jedno hned ze tří děl, na kterých americký designér aktuálně pracuje. Salaff C1 je trojmístným supersportem jako McLaren F1, jehož design se inspiroval „doutníkovými“ monoposty Formule 1 z šedesátých let a závodními speciály skupiny C z let osmdesátých. C3 je naopak dvoumístné gran turismo s typicky dlouhou kapotou, jehož interiér má kombinovat retro a moderní detaily.