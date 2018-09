Seat Tarraco poprvé naživo: Sportovnější medvěd s větším kufrem

Seat po letech strádání jede. Jeho prodeje stabilně rostou, od roku 2013 dokonce o rapidních 46 %, a tak může čile rozšiřovat svoji nabídku. Populární jsou dnes hlavně SUV, a tak není divu, že se španělská značka zaměřila hlavně na tuto oblast. V roce 2016 přišla kompaktní Ateca , o rok později malá Arona a letos nastal čas na až sedmimístný model Tarraco. Ten jsme si poprvé prohlédli během jeho premiéry, ve městě Tarragona.

Tarraco se stává jakýmsi vyvrcholením růstu Seatu. S délkou 4,74 metru se stává největším vozem v nabídce značky, a tak není divu, že o něm automobilka hovoří jako o své nové vlajkové lodi, která má pozvednout její image. Navíc s ním Seat míří do vyšší cenové kategorie, mezi auta s cenovkou 30.000 až 40.000 eur (cca 770.000-1.020.000 korun), v nichž dosud nebyl zastoupen.

Koncern VW Group už dvě taková SUV na evropském trhu prodává, Škodu Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace , a tak může překvapit, proč přichází s dalším podobně koncipovaným modelem. Navíc v mnoha ohledech podobným s již prodávaným Tiguanem Allspace (platforma, část interiéru). Prezident Seatu Luca de Meo ale zdůrazňuje, že koláč trhu je velký – v kategorii středně velkých SUV se má do roku 2025 v Evropě prodávat na 2,8 milionu aut ročně, a tak výrobce v tak důležitém segmentu nechce chybět. Seat je navíc v rámci VW Group značkou, která přináší nejvíce nových zákazníků (výjimečných 70 % klientů je nových), a tak je chce oslovit i v dnes tak populární kategorii.

Seat Tarraco – srovnání rozměrů s dalšími koncernovými SUV Model Seat Tarraco Škoda Kodiaq VW Tiguan Allspace Délka (mm) 4735 4697 4701 Šířka (mm) 1839 1882 1839 Výška (mm) 1658 1655 1674 Rozvor (mm) 2790 2791 2790 Objem zavazadelníku 5M/7M (l) 760/700 720/630 760/700

Výrazná vizáž

Seat svým sportovním stylem oslovuje hlavně mladou klientelu, jeho zákazníci jsou zhruba o deset let mladší, než je průměr, což je něco, čím bude chtít zaujmout také Tarraco. Z koncernového tria sedmimístných SUV s platformou MQB je tak Seat ten jasně nejsportovněji koncipován.

Přední partie jsou hodně maskulinní, agresivitu zdůrazňuje nově řešená, šestiúhelníková maska chladiče, kterou mají převzít další modely Seat – Tarraco je první model nového designového směru značky. Doplňují ji ostře řezané světlomety s charakteristickým světelným podpisem s trojúhelníkovým motivem tvořeným diodovými světlomety (za příplatek full-LED). Právě ten se má stát jednotícím prvkem s ostatními modely Seat, zatímco celek má být svébytný. A opravdu tomu tak je, Tarraco si s Atecou nebo snad Aronou rozhodně nespletete. To bylo podle výkonného viceprezidenta značky pro výzkum a vývoj Matthiase Rabeho cílem, Seat chce od každého svého SUV vlastní charakter, zároveň však má být jasně patrné, že se jedná o členy jedné rodiny. A to se povedlo...

Odlišné proti ostatním Seatům je Tarraco také zezadu. Na rozdíl od menších SUV španělské značky využívá propojené koncové svítilny vodorovným pásem, které se v dnešním automobilovém světě stávají stále častějším řešením detailem. To samé platí o atrapách koncovek výfuku v nárazníku. Celkově tak musím říci, že mě více oslovuje přední část španělské novinky, která působí vyváženěji.

Jestliže zvenku dává Tarraco najevo příbuznost s Volkswagenem Tiguan Allspace shodnou siluetou, včetně obdobné linky táhnoucí se od předních blatníků po koncová světla, uvnitř jsou oba sourozenci svébytnější.

Čistý a prostorný interiér

Tarraco dostalo tvarově čisté řešení s „plovoucí“ obrazovkou multimediálního systému. Má úhlopříčku osm palců, díky vysokému umístění je dobře na očích, potěší i detailní rozlišení nebo přehledná grafika. A navíc se nespoléhá jen na dotyková tlačítka, stále si zachovává otočná kolečka, což pokaždé kvitujeme. Líbí se nám také imitace dřevěného dekoru, byť jednotlivé materiály a jejich zpracování jsou v rámci koncernu spíše levnější, Tiguan Allspace je na tom v tomto směru lépe.

Jak je v segmentu zvykem, sedí se vysoko, přístrojový štít byl ve vystavených vozech digitální , s úhlopříčkou 10,25“, se zajímavou grafikou s možností výběru mezi třemi různými rychloměry. Potěší poskytovaný prostor i velké kapsy v předních dveřích. Právě při pohledu na dveře si přece jen všimnete příbuznosti s Tiguanem Allspace, stejná je i dolní část palubní desky. Rozhodně to ale není něco, co bychom měli kritizovat, ovládání je přehledné a cílová klientela to řešit nebude.

Dostatek prostoru je i na zadních sedadlech, s výškou 182 centimetrů tu mám habaděj prostoru jak před koleny, tak nad hlavou. Pomáhá tomu každopádně v podélném směru posuvná lavice.

Mezi pěti vystavenými kousky na premiéře byly také ty s příplatkovou třetí řadou sedadel. S ohledem na dřívější zkušenosti s Tiguanem Allspace a Kodiaqem není omezený prostor zcela vzadu takovým překvapením. Je to řešení pro děti, i tak je však potřeba počítat s nízko ukotveným sedákem a krátkou opěrkou zad. V daném segmentu ale nic neobvyklého. Na rozdíl od sourozenců Tarraca se tu ale budou pasažéři cítit více stísněně, a to kvůli maličkému zadnímu bočnímu okénku. Zkrátka daň za sportovnější vizáž.

Velký je zavazadelník, jehož udávaný objem je shodný s bratrským Tiguanem Allspace. V pětimístné konfiguraci nabízí 760 litrů prostoru, třetí řada sedadel toto číslo zmenší na stále slušných 700 litrů. Kufr Tarraca je tak objemově větší než u Kodiaqu, který nabízí 720, respektive 630 litrů. Mohou za to i nepravidelné tvary zavazadelníku Seatu, kolem podběhů zůstává dost nepravidelného prostoru, který se bude hůře vyplňovat. Máte tu každopádně k dispozici dvojitou podlahu, pod níž se vejde rezervní kolo. Ta vyrovnává schod po sklopení druhé řady sedadel, vytvořená plocha však není zcela rovná. Víko zavazadelníku se pak otevírá hezky vysoko, což ocení i zákazníci vyšších postav.

Seat Tarraco – srovnání vnitřních rozměrů se Škodou Kodiaq Model Seat Tarraco Škoda Kodiaq Podélný prostor vpředu min/max (mm): 830/1060 830/1060 Podélný prostor vzadu min/max (mm): 710/960 400/890 Podélný prostor v třetí řadě min/max (mm) 510/670 510/680 Výška nad sedadlem - vpředu (mm): 1010 960 Výška nad sedadlem - vzadu (mm): 960 940 Výška nad sedadlem v třetí řadě (mm) 850 870 Šířka vpředu (mm): 1520 1540 Šířka vzadu (mm): 1500 1510 Šířka v třetí řadě sedadel (mm) 1360 1290 Délka sedáku vpředu (mm): 460 480 Délka sedáku vzadu (mm): 450 450 Délka sedáku v třetí řadě (mm) 320 360 Výška opěradla vpředu (mm): 630 650 Výška opěradla vzadu (mm): 630 640 Výška opěradla v třetí řadě (mm) 530 530 Objem zavazadelníku 5M/7M (l) 760/700 720/630 Délka kufru (mm) 1000 1090 Šířka kufru (mm) 990 1020 Výška kufru (mm) 460-520 450-580 Nákladová hrana (mm) 750 660

Kdy dorazí?

Prodej Seatu Tarraco odstartuje na českém trhu v lednu 2019, konfigurátor ale bude spuštěn ještě před koncem letošního roku. Tehdy se dozvíme i ceny, které se s největší pravděpodobností budou v základu pohybovat okolo hranice 700.000 korun.

Auto bude dostupné ve dvou liniích výbav, Style a Excellence, později dorazí také sportovně laděné provedení FR. Motory budou v nabídce čtyři. Benzinovou jedna pětku o výkonu 110 kW doplní dvoulitr se 140 kW, na straně turbodieselů půjde o dvě výkonové varianty 2.0 TDI, rovněž se 110 kW a 140 kW. Slabší jednotky budou standardně spárovány s pohonem předních kol a šestistupňovým manuálem, pro silnější bude standardem čtyřkolka a sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG. Takovou kombinaci bude možné pořídit také pro slabší 2.0 TDI.

Seat Tarraco – předběžné technické údaje nabízených motorů Motor 1.5 TSI 2.0 TSI 4Drive 2.0 TDI 2.0 TDI 4Drive 2.0 TDI 4Drive Pohon 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1498 1984 1968 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/5000-6000 140/1500-4100 110/3500-4000 110/3500-4000 140/3500-4000 Točivý moment [N.m/min] 250/1500-3500 320/4200-6000 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 Převodovka 6M 7DS 6M 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] 201 211 202 198 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,7 8,0 9,8 9,8 8,0

Do dvou let obohatí nabídku také plug-in hybrid. Blíže nespecifikovaná technika v útrobách poskytne výkon 154 kW a točivý moment 400 N.m. V čistě elektrickém režimu plug-in hybridní Tarraco ujede přes 50 kilometrů.