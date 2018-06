VW Tiguan Allspace 2.0 BiTDI 4Motion Highline – Dává smysl?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Druhá generace úspěšného SUV VW Tiguan dorazila na trh v loňském roce, když nahradila první vydání, nabízené na dnešní poměry nezvykle dlouhých deset let. V nové generaci vůz dostal aktuální techniku MQB včetně platformy. To minulá generace byla v tomto ohledu jakýmsi hybridem, když kombinovala technická řešení z Golfu a Passatu.

Od začátku letošního roku je novinkou v nabídce Volkswagenu větší Tiguan Allspace. Hned se nabízí otázka, čím se od běžného Tiguanu liší. Na první pohled velikostí. Pokud chcete konkrétní čísla, tady jsou - klasický Tiguan je dlouhý 4486 mm a nabízí rozvor náprav 2681 mm. Naproti tomu Allspace je dlouhý 4701 mm, což dobře koresponduje s prodlouženým rozvorem náprav na 2787 mm. S výškou 1674 je o Allspace o 10 mm vyšší než klasický Tiguan. Možnost měnit některé rozměry je obecně jednou z výhod modulárních podlahových plošin, navíc tyto změny ani finančně příliš nezatěžují automobilku.

Spíše než Tiguan tak Allspace připomíná naši Škodu Kodiaq. Však se také leckde dočtete, že Tiguan Allspace se od Kodiaqu liší jen minimálně. Otázkou zůstává, co si pod tím představit. Pokud opět necháme promluvit čísla, tak zjistíme, že oba vozy mají nejen jinou délku, ale dokonce se mírně liší také rozvorem náprav. Kodiaq je dlouhý 4697 mm a vyznačuje se rozvorem náprav 2791 mm. Tiguan Allspace je tedy o 4 mm delší, ale zároveň má o stejnou hodnotu kratší vzdálenost obou náprav.

Kabina až pro sedm

Z pohledu uživatele a kupujícího tkví zásadní rozdíl mezi Tiguanem a Tiguanem Allspace v řešení kabiny. Tiguan je koncipovaný vždy pro pět cestujících, Allspace již pojme sedm, a to díky třem řadám sedadel. Ovšem má to háček. Aby tomu tak bylo, musíte si za třetí řadu sedadel připlatit. Příplatek za dvě sedátka „v kufru“ zní na částku 15.300 korun. Pokud sedadla třetí řady nepotřebujete, lze je efektivně zaklopit do podlahy, tudíž nikterak neruší využitelnost zavazadelníku. V tomto případě je k dispozici až 700 litrů pro zavazadla, což je o 85 litrů více, než kolik nabízí v základním uspořádání běžný Tiguan.

Při využití obou sedadel třetí řady se však kufr smrskne na pouhých 230 litrů. Maximální přepravní kapacita, tedy při nevyužití sedadel druhé a třetí řady, činí vynikajících 1775 litrů. Sedadla druhé řady lze současně posunout vpřed až o 180 mm. Primárním důvodem je umožnit nastupování do třetí řady. V praxi je to však i tak trochu akrobacie, tedy pro dospělého člověka. Ten asi nebude chtít ve třetí řadě dobrovolně cestovat, neboť úroveň sezení je v tomto případě minimálně diskutabilní. V praxi je tak příplatková dvojice sedátek třetí řady určena nanejvýš pro školáky do prvního stupně. A to ještě nesmějí být nadprůměrně vzrostlí. Problém není prostor, ale vysoká podlaha, či přesněji malá vzdálenost plochy sedáku od ní. Při sezení tak máte kolena takřka u brady. A to nemluvíme o krátkých opěradlech. Pro upřesnění, délku sedáku třetí řady jsme naměřili 350 mm, výšku opěradla pak 530 mm. Pro srovnání - ve druhé řadě jsou obdobné hodnoty 490, respektive 650 mm.

Ve zbytku kabina připomíná standardní Tiguan. V případě testované verze Highline byla již sériová výbava na solidní úrovni, byť i v tomto případě je stále možné řadu prvků objednat za příplatek. V základu testovaná verze nabízí komfortní sedadla vpředu s potahy mikrofleece "ArtVelours". A třeba samočinná dvouzonová klimatizace je v základní výbavě i v nejlevnější verzi Trendline. Zejména děti jistě ocení sklopné stolečky na zadní straně předních sedadel, které jsou v základu od verze Comfortline.