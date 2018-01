Rekordní Škoda: Loni zvýšila dodávky o 6,6 procenta na 1,2 milionu aut

"Rok 2017 byl nejlepším rokem ve 122leté historii naší společnosti. To nám poskytuje další impuls a my děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru, kterou do nás vložili. Uplynulý rok ukázal, že strategie Škoda 2025 je tou správnou cestou, abychom úspěšně zvládli zásadní transformaci automobilového průmyslu," uvedl předseda představenstva Bernhard Maier.

Nejprodávanější byla v minulém roce Škoda Octavia i přes pokles o 3,9 procenta na 418.800 dodaných aut. Druhý Rapid zaznamenal pokles o 0,6 procenta na 211.500 vozů, následuje Fabia s růstem o 2,1 procenta na 206.500 aut. Škoda Superb zvýšila odbyt o 8,7 procenta na 150.900 kusů. Kodiaq v roce své premiéry doputoval k 100.000 zákazníků. Končící Yeti zaznamenal pokles o 27,8 procenta na 69.500 aut a jeho nástupce Karoq , který přišel na trh v závěru roku, hlásí 6300 dodávek. Citigo, který se prodává jen v Evropě, snížil prodej o 8,8 procenta na 37.100 vozů.

V západní Evropě zvýšila Škoda dodávky o 5,2 procenta na 477.700 vozů. Německo zůstává s růstem o 4,9 procenta na 173.300 aut druhým největším trhem pro značku na světě. Škoda v Německu zároveň opět získala pozici největšího dovozce. Dvouciferný růst zaznamenala ve Francii, Itálii, Rakousku, Norsku a Řecku.

Ve střední Evropě vzrostly dodávky o 12,7 procenta na 207.100 vozidel. Na domácím českém trhu Škoda zvýšila dodávky o osm procent na 95.000 aut. Ve východní Evropě bez Ruska rostla o 17,9 procenta na 41.300 aut.

V Rusku prodej rostl o 12,5 procenta na 62.300 vozů. V Izraeli dodávky stouply o 14,5 procenta na 23.400 aut a v Indii zvýšila Škoda odbyt o 31,4 procenta na 17.100 vozů.

Škoda provozuje v České republice tři výrobní lokality, vyrábí také v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii především prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu s místními partnery. Patří do koncernu Volkswagen.