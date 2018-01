Škoda a ochranné známky: Jak se mohou značit elektrické novinky z Mladé Boleslavi?

Elektřina je synonymem pro budoucnost automobilového průmyslu. Přesvědčili jsme se o tom už na loňském autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde během koncernového večera nepadlo slovo snad o ničem jiném. Kromě samotného Volkswagenu se to týká i ostatních značek, včetně mladoboleslavské Škodovky.

Ta už úvodní kroky vstříc elektrifikaci nastínila: jako první dorazí příští rok plug-in hybridní Superb, v roce 2020 pak čistě elektrické SUV vycházející z konceptu Vision E. Ten jsme si mohli prohlédnout právě ve Frankfurtu, o něco dříve dostali příležitost návštěvníci autosalonu v čínské Šanghaji.

Do roku 2025 chce mladoboleslavská automobilka nabízet pět elektrifikovaných vozů. Chystané novinky mohou prozradit i žádosti o ochranné známky, které Škoda podala na Úřad patentového vlastnictví v listopadu minulého roku.

Zajímavé jsou pro nás hlavně tři následující označení: eRS, e-TEC a CITIGOe. První z trojice by mohl zaštiťovat elektrické (či pouze elektrifikované) sportovní vozy značky. Název e-TEC může být obecným označením celé elektrické flotily, po vzoru označení G-TEC, které Škodovka používá u aut na stlačený zemní plyn.

Největším překvapením je asi CITIGOe, tedy dost možná označení pro městské mini do zásuvky. Není žádným tajemstvím, že prodeje auta nejsou valné, což se ostatně týká i koncernových sourozenců – Seatu Mii a Volkswagenu Up!. V létě jsme se od Petra Šolce, vedoucího zámořských prodejů, dozvěděli, že Citigo skončí, protože je tento segment na ústupu.

Ředitel Škody Auto Česká republika má ale jiný názor. Luboš Vlček nám totiž v rozhovoru o pár měsíců později (shodou okolností na již zmiňovaném autosalonu ve Frankfurtu) řekl, že Citigo plní to, co od něj automobilka očekávala. O jeho vyřazení z nabídky se v tu chvíli neuvažovalo, i když přiznal, že je to věc diskuze. Zmizí tedy Citigo z automobilové mapy světa, nebo se dočkáme nástupce s elektrifikovaným pohonem? Na odpověď si pravděpodobně budeme muset počkat minimálně do příštího roku.

A co nejmenší SUV? Již z dřívějška víme, že se pro něj mladoboleslavští registrovali několik možných názvů. Jsou jimi Amiq, Anuq, Arviaq a Eliaq. Méně pravděpodobnějšími variantami jsou pak Karuq a Yuroq. Již nyní víme, že vůz se světu ukáže v roce 2019, kdy se taktéž dozvíme jeho definitivní jméno.