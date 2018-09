Škoda Octavia není bestsellerem jen u nás. Nejprodávanější je i v dalších zemích Evropy

Každý měsíc vám z tuzemského trhu přinášíme prodejní čísla jednotlivých značek a modelů, které uveřejňuje Svaz dovozců automobilů. Ohlédneme-li se za nedávnou minulostí, určitě vás nepřekvapí, že v České republice je dlouhodobě nejprodávanějším modelem Octavia . Britský Autocar se nyní zaměřil na prodeje v prvních osmi měsících letošního roku napříč celou Evropou a zjistil, že českému bestselleru se daří i v dalších částech kontinentu.

Zůstaňme ale ještě chvíli u nás: od ledna do srpna prodala mladoboleslavská automobilka 18.232 kusů octavií, 17.757 fabií a 10.214 rapidů. Škodovka si na domácím trhu drží dominantní postavení, vždyť z deseti nejžádanějších modelů je pět jejích.

Octavii se však daří i v naší oblíbené dovolenkové destinaci – Chorvatsku. Tam se situace v posledních letech značně změnila. Zatímco před dvěma lety byl nejžádanější Nissan Qashqai následovaný Toyotou Yaris, letos je to právě Octavia před Renaultem Cliio a Volkswagenem Polo. Mezi českou a francouzskou automobilkou je to nicméně těsné. Škodovka prodala 2466 octavií, Renault 2250 kusů Clia.

Škodovce se prodejně daří i v Polsku, kde je nejžádanější Octavia (14.842 ks) před Fabií (13.134 ks). Na pomyslných stupních vítězů je doplňuje Astra s počtem 11.645 prodaných aut. Na Slovensku nalezneme na prvních dvou místech stejné modely, jen v opačném pořadí. Slovací totiž letos nejvíce kupují Fabie (3843 ks) následované Octaviemi (3331). Třetí místo drží Rapid s 2579 prodanými kusy.

Zřejmě nejpřekvapivější destinací, kde je Octavia nejprodávanějším autem, je Švýcarsko. Země nemá vlastní automobilku, která by produkovala auta masově, tudíž tamní zákazníci nejčastěji kupují Octavie (5600 ks), Golfy (4453 ks) a Tiguany (4012 ks).

I když se Škodovky těší obrovské oblibě ve Velké Británii, v zemi se co do prodejů nevešel ani jeden model do první desítky. Letos s přehledem vede Ford Fiesta, kterého se prodalo 67.189 kusů. Následují Volkswagen Golf (49.692 ks) a Nissan Qashqai (34.910 ks).