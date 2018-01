Dacia Duster – Hodně radosti do půl mega

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Dacia se pod vedením Renaultu stala jedním z důležitých hráčů na evropském trhu, stabilně jí rostou prodeje, stává se, že její výroba nestíhá reagovat na poptávku, a třeba na českém trhu dnes tato rumunská značka v prodejích překonává výsledky mateřské automobilky. Velký vliv na tento úspěch mělo SUV Dacia Duster, které na začátku letošního roku vstoupilo na český trh v nové generaci. Krátce na to jsme ho po prvních jízdách v Řecku podrobili redakčnímu testu přímo na našich silnicích. Jak dopadlo?

O nově uvedeném Dusteru se obvykle mluví jako o druhé generaci, je nutné ale připomenout, že tu existoval ještě jeden Duster než ten všeobecně známý. Jako Dacia Duster se totiž na vybraných exportních trzích prodávalo ARO 10, představené v roce 1980. To už je ale dávná historie, nový Duster navazuje na svého přímého předchůdce, s nímž sdílí nejen platformu, ale také nabídku motorů a základní koncepci designu.

Kdo by to byl řekl?

V dobách Novy, Solenzy a vlastně i prvního Loganu byste se asi vysmáli tomu, že Dacia bude jednou oceňována za svůj design, jenže ono se tomu tak skutečně stalo. Už při nástupu v roce 2010 byly tvary Dusteru obecně chváleny, což se nezměnilo ani po faceliftu o tři roky později. Jeho křivky se líbí dodnes, a tak autoři jeho nástupce v této oblasti nijak neexperimentovali. Zákazníci si zkrátka ani žádné výrazné změny nepřáli.

Tým vedoucího designu exteriéru Erdeho Turgaa, který mimochodem na přelomu osmdesátých a devadesátých let studoval v Česku, tak vlastně sáhl jen po modernizaci tvarů. Základní koncepce pětidveřové karoserie s vystouplými blatníky byla zachována, posunutí dolní paty čelního skla o deset centimetrů vpřed zaznamenáte jen při vzájemném srovnání obou generací. Příď však byla opticky rozšířena, zatímco na zádi se objevila nová koncová světla s motivem kříže, která se mají stát novým poznávacím znakem Dacií. Nelze si však nevšimnout, že jde o podobné řešení jako u Jeepu Renegade.

Novým ozdobným prvkem je i „spoiler“ za předními podběhy, který ale působí trochu rušivě a kvůli svému plastovému původu poněkud lacině. Nově nabízená 17palcová kola naopak vypadají fantasticky, jejich dvoubarevné řešení navíc skvěle ladí s oranžovou metalízou Atacama testovaného exempláře (za 13.900 Kč).

Ani vnější rozměry se nijak zásadně nezměnily, byť se před příchodem nového Dusteru spekulovalo o výrazném natažení karoserie až o 200 milimetrů. Velikost ale byla zachována, natažení karoserie o 26 mm na 4.341 mm jde na vrub jinak tvarovaným nárazníkům. Rozvor 2.674 mm byl zachován, jen u verze s pohonem čtyř kol je o nepatrné dva milimetry delší.

Povedená revoluce

Jestliže vnější obal se tolik nezměnil, v interiéru doslova nezůstal kámen na kameni a je to jen dobře. Minulá generace Dusteru totiž uvnitř dávala najevo charakter levného auta, posádku obklopovala záplava laciných plastů, volant šlo jen výškově nastavit a u kolen utopená obrazovka multimediálního systému naznačovala, že se s tímto řešením původně ani nepočítalo.

To novinka některé věci napravila, a tak interiér Dusteru konečně vypadá k světu. Kombinace masivních ovladačů klimatizace (u automatické s digitálními číslicemi) a „klavírových“ tlačítek nad nimi možná připomíná vozy Audi, jenže to vypadá dobře! I použité plasty působí na pohled lépe než dosud a zpracování je na slušné úrovni, byť některé spáry jsou přece jen větší.

+

Obrazovka multimediálního systému (součást testované verze Prestige, za 16.000 Kč pro stupeň Comfort) se mezigeneračně přesunula výše, aby byla lépe na očích. Stále ale zůstává níže, než by nám bylo milé. Alespoň je dotykový displej po ruce, jen by mohl rychleji reagovat na pokyny. Navigace nás pak občas vedla nesmyslnými zkratkami po silnicích třetích tříd. Jako kdyby chtěla ukázat, jak si na neupravených silnicích Duster hravě poradí se sněhem.

Vylepšila se také pozice za volantem, byť stále zůstává trochu kompromisem. V sedadlech s měkkým polstrováním se sedí vcelku vysoko, konečně je tu výškově i podélně nastavitelný volant (od stupně Essential), se svými 182 centimetry mi ale vadil malý rozsah jeho nastavení. A tak hledání ideální polohy stále je o tom najít co nejmenší kompromis. Proti předchůdci je to ale lepší, navíc vrcholná varianta (za 2.000 Kč pro Comfort) doplňuje sedadlo řidiče o bederní a loketní opěrku, což minulá generace neuměla. Sedadla navíc mají o dva centimetry prodloužený sedák a využívají ve výsledku pohodlnější hustší pěnovou výplň. Spíše tak vadil panel s ovládáním elektrického stahování oken ve dveřích, který tlačí do levé nohy. A nízké čelní sklo bude vyšším řidičům bránit při rozhledu na semafory.

Nejvíce se nám však líbí, jak Dacia dokáže maskovat svoji nízkou cenovku. Jasně, jsou tu lacinější detaily, ať už odhalené ocelové pojezdy sedadel, nízké rozlišení obrazovky multimediálního systému nebo třeba ostrá hrana krytu výdechu ventilace, na funkčnosti ale Dacia nešetřila. A tak uvnitř nechybí madla u stropu nebo stropní osvětlení i pro sedadla vzadu. Co bychom za to dali v jiných autech... Stejně tak má Duster na poměry cenové kategorie atypicky plynové vzpěry otevírající kapotu.

Co se však týče prostornosti, z důvodu zachování vnějších rozměrů se příliš nezměnila. V rámci kategorie SUV kolem 4,3 metru tak zůstává spíše průměrná. Při posazení se za sebe mám s výškou 182 centimetrů jen mírnou rezervu před koleny a nad hlavou, šířka v úrovni loktů navíc podle našeho měření mezigeneračně klesla asi o dva centimetry. Nepotěší ani nízko umístěný sedák znamenající kompromisní posaz nebo nízké opěradlo. Ani hlavová opěrka se nevysouvá moc vysoko, a tak se tu ve výsledku dospělým nesedí moc pohodlně.

Ani zavazadlový prostor se nezvětšil, ba naopak, v mezigeneračním srovnání má udávaný nižší objem, a tak nadále zůstává spíše průměrný. U vozů s pohonem jen předních kol činí dle metodiky VDA 445 litrů (dosud 475 l), u verze s pohonem všech kol se ale kvůli prostorově náročnější zadní nápravě (víceprvek místo torzní příčky) snížil na 411 litrů, což je o nepatrné tři litry více než dosud. Plnohodnotné rezervní kolo dodávané za příplatek 1.800 korun navíc u testovaného kusu dále snížilo objem na 376 litrů. Právě co se týče rezervy, je nutné zmínit, že zatímco verze s pohonem všech kol ji vozí pod podlahou zavazadelníku, u dvoukolky ji najdete „po francouzsku,“ tedy zespodu karoserie.

Zavazadelník využívá praktických háčků pro upevnění nákupních tašek, nechybí tu ani osvětlení nebo 12V zásuvka, umístěná u zadního bočního okna. Na rozdíl od předchůdce je pak kufr na bocích polstrován, zákazníci se tak už nebudou muset trápit poškrábanými plasty. Zadní sedadla se dají sklopit pouze z kabiny, po jejich sklopení sice nevznikne žádný schod, ložná plocha nicméně není zcela rovná.

Uvnitř to pak s odkládacím prostorem není nejlepší, byť Dacia hovoří hned o 27,2 litru místa pro drobnosti. Schránka před spolujezdcem není z největších, mobil lze umístit leda před řadicí páku, kde jsou i držáky na kelímky, bohužel se však USB přípojka neprakticky nachází až nad displejem multimediálního systému. Alespoň, že se v zadních dveřích objevily nové kapsy a ty v těch předních se zvětšily, takže se do nich vejde 1,5litrová PET lahev. Šikovný je i třílitrový šuplík pod sedadlem spolujezdcem.