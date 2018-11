BMW 230i Cabrio – Labutí píseň pro reklamu na kabriolety

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Ani v horkých letních dnech se vám na českých silničkách nestane, že byste vozy s otevřenou střechou nestačili napočítat na prstech jedné ruky. Kabrioletů u nás jezdí opravdu málo a nenahrává jim ani současná situace na trhu, která jízdě s nebem nad hlavou příliš nepřeje. Zejména pak pokud si za volantem chcete užít i nějakou tu zábavu. Plátěné a plechové střechy v příštích letech zcela nevymřou, to určitě ne. Zvykejme si ale na to, že je stále častěji uvidíme spíše na SUV a crossoverech. Evoque Convertible už se nějaký čas prodává a VW chystá uříznout střechu i T-Rocu.

My se ale dnes zaměříme na segment kompaktních kabrioletů, kterých je aktuálně v nabídce jako šafránu. Jedním z členů této maličké rodiny je BMW 2 Cabrio. Ještě než se začnete radovat, je třeba dodat, že společně se současnou generací zmizí z nabídky mnichovské automobilky i otevřená střecha a zůstává ve hvězdách, jestli se vůbec někdy vrátí. Dost možná jsou tedy následující řádky o posledním BMW svého druhu…

Fešák i se střechou

Už kvůli jejich výjimečnosti jsem rád za každý kabriolet, který mám možnost vyzkoušet. Pozornost okolí si získáte hlavně při jízdě se staženou střechou, ve srovnání s ostatními konkurenty však vidím velkou výhodu dvojkového BMW i v tom, že mu to sluší také při nasazení černé plátěné střechy. Zatímco jiné kabriolety v takový okamžik začnou působit trochu disproporčně a někdy až komicky, bavoráku to sluší za všech okolností.

Nedávná omlazovací procedura přinesla jen minimální množství kosmetických změn. Dvojka přitom i po čtyřech letech od uvedení na trh působí moderně a elegantně. Jo, vzhledovou nadčasovost zvládají v Mnichově opravdu na jedničku. Pokud vůz začnete zkoumat detailně, všimnete si přepracovaných předních i zadních diodových svítilen, jiného designu kol (v našem případě osmnáctipalcových „emek“ za příplatek 18.980 Kč) a jak už to u nových BMW bývá zvykem, lehce povyrostly i ikonické ledvinky.

+

Ne tak zdárně už se daří dvojce maskovat věk v interiéru, jenž je ve srovnání s moderními bavoráky jednodušší. To ale vlastně vůbec není na škodu, v autě takového střihu se chcete za volantem hlavně bavit, ne si hrát s nepřeberným množstvím tlačítek na volantu. Ten se mimochodem u našeho exempláře také honosí písmenem M, což je dílem provedení M Sport – nejvybavenější a tedy i nejdražší dvojky vůbec. Je kožený a nechybí mu pro BMW typický tlustý věnec. Sportovní je také podvozek a verze M Sport se vyznačuje i odlišnými aerodynamickými prvky. „Emkové“ jsou i sportovní brzdy s modrými třmeny, ty už ovšem za příplatek 16.250 Kč.

Ale zpátky do kabiny, kde na řidiče a spolujezdce čekají sportovní sedačky s možností opravdu nízkého posezu, jak se pro takové auto sluší a patří. Kolem sebe máte dostatek místa, zároveň vám coby řidiči ale všechny ovládací prvky zůstávají ideálně při ruce. S výškou 176 centimetrů nemám s hledáním ideální řidičské pozice žádný problém. Mohla by jím být relativně rozsáhlá středová konzola, v oblasti kolene je však měkčená opěrka, takže trpět nebudete ani na delších cestách. Stejné je to ostatně se samotnými sedačkami, které sice jsou sportovní a mají slušné boční vedení, nabízí však kompromis i pro dlouhé a komfortní cestování.

Zapomenout nesmíme ani na lavici vzadu. Tady jsem i se svou skromnou výškou rychle pochopil, že cestu za mořem bych ve druhé řadě absolvovat nechtěl. Na druhou stranu se sem nakonec nasoukal i vyšší kolega David Bureš, takže panickou hrůzu z druhé lavice mít nemusíte, jen se zkrátka nespoléhejte na přílišný komfort. Dvě místa vzadu bereme spíše jako nouzovku pro projetí městem nebo hodně krátký výlet.

Spíše pro dva cestující je situován i samotný zavazadelník, který pojme 280 litrů. Pětapadesát litrů si totiž pro sebe ukrajuje plátěná stahovací střecha, jež se ovládá elektricky do rychlosti až 50 km/h a celý proces trvá 20 sekund. Na druhou stranu se kufr může pochlubit háčky či síťkovanou přihrádkou na drobnosti, i tady se BMW snažilo vyždímat z daných možností maximum.