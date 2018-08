BMW M140i – Bavorské nejvíc!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Od samého začátku produkce představuje BMW řady 1 naprosto výlučné auto. Ve třídě kompaktů, kde léta dominují VW Golf, Ford Focus a Opel Astra, nabízí bavorská automobilka koncepci pohonu identickou s většími modely značky. Žádné jiné kompaktní auto nemá podélně uložený hnací řetězec s primárně poháněnou zadní nápravou. Tato takzvaná klasická koncepce pohonu je výrobně dražší než řešení s motorem vpředu napříč. Také z hlediska prostorového uspořádání kabiny vozidla je méně výhodná. Jenže přináší jednu nespornou výhodu – předpoklad pro příznivější rozložení hmotnosti na obě nápravy. Pokud se dobře udělá, lze docílit ideálního vyvážení 50:50. Na to u koncepce s motorem vpředu napříč zapomeňte. Příznivé rozložení hmotnosti na obě nápravy je zároveň vstupenkou do společnosti aut s lepšími jízdními vlastnostmi.

Současná generace BMW řady 1 (označená F20) se vyrábí už od roku 2010, kdy nahradila předchozí „jedničku“ E81/82. Technicky vůz sdílí mnohé s řadou 3 (F30). Na trhu je tedy už osmým rokem, přičemž před třemi lety prošla jednička modernizací, v jejímž rámci mají modifikovaná auta označení F20 LCI. Proč to píšeme? Protože na dveře již pomalu ale jistě klepe třetí generace řady 1. Nabídne nejmodernější technologie, ale zároveň je veřejným tajemstvím, že už nebude využívat klasickou koncepci pohonu. Naopak dostane motor napříč a pohon předních kol, tak jak to má v současnosti řada 2 Active Tourer. Zmíněná technická výlučnost kompaktní třídy již dále platit nebude. Svezení se současnou řadou 1 je tak jednou z posledních možností vyzkoušet nový kompakt s netypicky uspořádáným pohonem. V našem případě bylo toto ještě umocněno verzí M140i. Jde nejen o vrchol jedničkové řady, ale současně také o špičku kompaktní třídy. Jistě, po dynamické stránce se M140i ostatní ostré hatchbacky vyrovnají - například VW Golf R, Seat Leon Cupra, Honda Civic Type-R či Renault Mégane R.S. BMW M140i ovšem exceluje i v jiných disciplínách…

Má i nevýhody

V základu vyjde testovaný vůz s pětidveřovou karoserií (v nabídce je i třídveřová) na 1.180.400 korun, což není za kompaktní auto zrovna málo. K uvedené ceně je ale třeba ještě připočíst částku 29.900 za Edition Shadow, která se s M140i v našem případě pojilo. Výše vyjmenovaní konkurenti jsou levnější, v případě Méganu RS výrazně. U BMW nebývá zvykem příliš bohatá standardní výbava. V tomto případě to však není tak zlé. Příplatkové položky tak v případě testovaného vozu vyšly „jen“ na 240.968 korun. Nejdražší extra představoval paket ConnectedDrive Plus za 64.506 korun. Jeho součástí je kupříkladu alarm, navigace Professional či wi-fi hotspot.

Kromě 18palcových šedých kol z produkce BMW Motorsport v rámci paketu získáte také prahové lišty s logem „M“, kratší řadicí páku se symbolem „M“ či palubní přístroje se specifickým designem.

Nás však v kabině více zaujala přední sportovní sedadla. Ty jsou v M140i jako v jediné verzi řady 1 standardem. Kromě obvyklých možností nastavení nabízejí také prodlužovatelný sedák či možnost změnit kromě výšky sedadla také sklon sedáku. Nutno poznamenat, že mi chvíli trvalo, než jsem si našel tu „svoji“ pozici pro řízení. Pouhým posouváním sedadla jsem měl levou nohu buď příliš nataženou, nebo naopak pokrčenou. Právě možnost změnit sklon sedáku přinesla v daném ohledu řešení, tedy pokud jsem se nechtěl vzdát nejnižší pozice sezení. Dále byla sedadla vybavena elektrickým nastavováním míry rozevření bočnic. Díky tomu budou vyhovovat rozličným postavám. Naproti tomu chyběla stavitelná bederní opěrka. Standardem je také čalounění kombinující látku hexagon s Alcantarou.

V BMW M140i se tak sedí skutečně sportovně. Že je auto jiné než ostatní konkurenti, poznají vnímavější řidiči už jen z pouhého usednutí za volant. Posunutí předních podběhů (a tedy i kol) více dobře za účelem zkrácení předního převisu znamená také fakt, že pedálová skupina se nachází více vlevo než u aut s motory vpředu napříč. Zpočátku to může působit trochu nezvykle, avšak posléze zjistíte, že je to ve finále příjemnější řešení.

+

Daní za klasickou koncepci pohonu je prostornost. V příčném směru vás omezuje povinný středový tunel, podélně je to vpředu bez výhrad, vzadu ovšem s omezením. Nepředpokládá se však, že by toto auto suplovalo roli rodinného dostavníku.

Ani zavazadelník se svými 360 litry není zrovna velký. Pod jeho podlahou se zřejmě z prostorových důvodů panujících pod přední kapotou nachází akumulátor, a sice patřičně velký (výrobce předepisuje kapacitu 80 Amperhodin). Kočárek s klasickou korbou pro čerstvě narozené dítě do něj však naložit lze. Samozřejmě musíte pojezd kočárku složit a korbu demontovat. V našem případě to vyšlo jen tak tak, přičemž jsme museli plato nechat doma. Kupodivu i přes úzký druhý pár bočních dveří nebylo usazování vajíčka s dítětem na zadní lavici nijak obtížné.

V základní výbavě mělo testované BMW rovněž „M sportovní kožený volant“. Na první pohled se zdá jeho průměr o špetku větší. Velmi se mi však líbil jeho pravidelný kulatý tvar. V době, kdy musí mít každé auto třeba jen s paketem sport seseknutou spodní část věnce, jde o vítané zpestření. Navíc se výborně držel a ani k rozsahu nastavení či jeho sklonu nelze mít výhrady.

Že současná řada 1 debutovala už před zhruba osmi lety, dokazuje vybavení palubní desky. Pokud opomeneme známé a nutno dodat že skvělé rozhraní iDrive, je na vše ostatní vždy samostatný ovladač. Klimatizaci, v našem případě příplatkovou samočinnou za 14.898 korun, si tak nastavíte tlačítky, a intenzitu podsvícení přístrojového štítu zase ztlumíte otočným kolečkem vlevo vedle spínače osvětlení. Kabina působí hodnotně, na řadu tlačítek originálního audia jsem však zaznamenal rozporuplný názor od člověka, který si kupuje nové vozy konkurenčního Audi. Prostě mu to přišlo trochu laciné.

Kdo by postrádal mezi přístroji teploměr chladící kapaliny, může si tlačítkem „BC“ na levé multifunkční páčce postupně vyvolat ukazatel teploty motorového oleje, což je dokonce lepší. Ve spodní části otáčkoměru nechyběl ani tradiční ukazatel okamžité spotřeby paliva, který mají BMW od 70. let. Jde o celkem dobrou pomůcku, pokud máte v plánu trochu šetřit palivo. Jeho cejchování do 20 litrů ale jasně ukazuje, že jde spíše o efektní doplněk, neboť každý jen lehký rozjezd odčerpává z palivové nádrže citelně více. Jen pro zajímavost, u BMW z 90. let byl cejchován do 30 litrů u benzinových motorů, do 20 litrů u dieselů. K záležitostem tradice patří také natočení střední části palubní desky k řidiči. Byly doby, kdy to BMW nenabízely, nejnovější generace se však k tomuto vrátily, což kvitujeme.