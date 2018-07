Lada Vesta SW Cross – Solidní auto, které bojuje s trhem!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Vozy ruské automobilky VAZ platily v dobách socialismu za lepší zboží než třeba tuzemské Škodovky. Možná i proto, že předlohou pro první generaci aut této značky se stal Fiat 124. Rusové však původní italskou techniku dost upravili, navíc použili motor s rozvodem OHC. Staré Lady, nebo chcete-li VAZ 2101 až 2107, slušně jezdily, skvěle topily a hlavně vynikaly odolností, kterou třeba Škoda 105/120 nemohla nabídnout. Na druhou stranu trpěly vyšší spotřebou paliva a jejich poháněná tuhá zadní náprava přinášela řidičům infarktové stavy při jízdách v zimě na kluzké vozovce. Vyjet s Ladou zasněžený kopec chtělo dávku štěstí, dobré pneumatiky a v lepším případě pytel s pískem v kufru.

Lepší vzhled i technika

Kdysi na tehdy nepříliš bohatém socialistickém trhu populární auta jsou dnes na našich silnicích vzácnější než leckteré supersporty za milionové částky. Přesto lze i u nás vozy Lada stále koupit jako nové, byť to není tak jednoduché jako v případě jiných výrobců. Asi nejagilnější společností, která se dovozem těchto aut zabývá, je Remoraid Auto z moravského Vyškova. Právě tato společnost nám Vestu SW Cross zapůjčila k testu, podobně jako již dříve Vestu sedan.

Vesta, vyráběná od roku 2015, existuje coby čtyřdveřový sedan a dále pětidveřové kombi SW. Novinkou v této řadě je testovaná varianta SW Cross, což je v podstatě to samé, čím je Scout u Fabie, případně Stepway u Dacia Logan MCV. Tedy mírně zvýšené, na pohled terénní, kombi, ovšem s konvenční technikou běžného výchozího auta. Čtyřkolku tak tady nečekejte.

Čím se tedy Cross liší od běžného kombi SW? Na první pohled jsou to přidané plastové doplňky karoserie. Teprve druhý pohled odhalí i mírné technické úpravy. Z nich zmíníme například použití kotoučových brzd na zadní nápravě, které nahrazují bubny z výchozí Vesty SW. Na první pohled slibná technika je však z pohledu typického kupujícího těchto aut spíše na obtíž. Zatímco o bubnových brzdách prakticky nevíte, ty kotoučové mohou s léty přinášet problémy. Vzhledem k nabízeným dynamickým parametrům je navíc jejich použití v zásadě bezpředmětné.

V porovnání s výchozím kombi SW pak nabízí Cross zvýšenou světlou výšku, a to ze 178 mm na 205 mm. Cross dále používá 17palcová hliníková kola, zatímco výchozí SW jezdí na šestnáctkách.

+

Novinkou je u Vesty SW, včetně Crossu, i elektromagnetický zámek víka zavazadelníku, který nahradil starší mechanický. Kufr je tak možné otevřít kromě tlačítka na víku také dálkovým ovladačem či přímo z kabiny. V ní je ovladač umístěn vedle spínače seřizování sklonu světlometů, které je řešeno moderně elektromotoricky, nikoliv hydrokorektorem, jak bylo ještě nedávno zvykem třeba u Dacie.

Tvary Vesty SW Cross jsou vcelku působivé a dávají zapomenout na starší produkty Lady, například model Priora. Také zpracování karoserie, která má základ ve vlastní podlahové plošině, snese na první pohled srovnání se západními výrobky. Spáry mezi jednotlivými karosářskými díly jsou malé a i kvalita laku je na standardní úrovni, vídané u jiných výrobců aut. Pohled pod podběhy přinesl také překvapení. Vpředu zaslouží uznání za velmi dobře vyřešené zakrytování prahů, což je jistě jedna z deviz verze Cross.

Naopak vzadu to výrobce s plastovým nadkolím moc nepřeháněl. Sice je použito, ale rozměry příliš nevyniká. To pohonná jednotka je zespodu opatřena rozměrným plastovým krytem se dvěma otvory tvaru obdélníku, takže při výměně motorového oleje jej není potřeba sundávat.

Západní technika něco stojí

Pokud někomu řeknete, že jezdíte s novou Ladou Vesta, první, na co se lidé ptají, je, co to je za auto a kolik stojí. Většina z nich má představu o ceně tak do 300.000 korun. Jenže pořízení Vesty vyjde na víc. Výše zmíněný dovozce Remoraid Auto nabízí SW Cross ve dvou výbavových verzích. Základní testovaný Ice je za 349.900 korun, vyšší výbava Luxe přijde na 379.900 korun. Pro zajímavost, stejně pojmenované výbavy u běžného kombi SW znějí na částky 334.900 respektive 369.900 korun. Málo to není, důvodem je ale omezený import tohoto auta, přes dovozce z jiných zemí.

Vyšší cena odráží i vcelku bohatou standardní výbavu a dále fakt, že i přes ruský hardware je výrobce nucen pro udržení konkurenceschopnosti vozu používat některé západní komponenty. Jde zejména o bezpečnostní prvky, například systém ABS/ESP či airbagy. Řízení, v tomto případě podporované elektromechanickým posilovačem s motorem umístěným na volantové tyči (sloupku řízení) je údajně převzaté z Renaultu Mégane. Rovněž brzdy pocházejí z Aliance Renault-Nissan.

+

Pokud zůstaneme u Crossu, tak obě výbavy se liší osvětlením nástupní hrany dveří či vyhřívaným čelním sklem a dále nabídkou vestavěného audia. Testovaná verze Ice měla obyčejné dvoudinové, zatímco Lux se chlubí dotykovou barevnou obrazovkou. Nutno dodat, že i základní audio nabízelo velmi dobrý zvuk, ale poněkud krkolomné ovládání, které nám připomnělo stará jednodinová autorádia. Toto však přehrává formát MP3 a má i slot na USB a také na SD kartu.

I levnější testovaná verze nabízí ve standardu například samočinnou klimatizaci, či elektrické ovládání skel všech dveří. K tomu si neodpustíme dvě připomínky. Jednak nám subjektivně přišla tlačítka na ovládacím panelu s poněkud ostřejší hranou a dále zcela chybělo impulzní ovládání skla, kdy to sjede či vyjede, aniž byste museli tlačítko po celou dobu jeho pohybu držet. Alespoň u řidiče by to bylo vítané.

Klimatizace nás překvapila rychlostí náběhu svého účinku, kdy záhy po natočení motoru při aktivovaném kompresoru foukal z výdechů velmi chladný vzduch. Třeba u současného Peugeotu 308, který máme nově na dlouhodobý test, potřebuje systém klimatizace k vytvoření tlaku v systému a tedy k tomu, aby začal ochlazovat kabinu, poněkud delší dobu.

Jinak obecně vzato je výbava Vesty SW Cross poměrně bohatá, když čítá třeba čtveřici airbagů. Chválíme, že airbag spolujezdce lze snadno deaktivovat stejným způsobem jako třeba u Renaultů, tedy na boku palubní desky po otevření pravých předních dveří otočením příslušného ovladače. Na zadních sedadlech nechybějí úchyty pro dětskou sedačku ISOFIX.

Za volantem pohodlně

Nyní usedněme za volant. Sedadla vynikají slušnými rozměry a nabízejí solidní pohodlí. To řidičovo je stavitelné na výšku a nabízí také měnitelnou tuhost bederní opěrky. Někteří spolujezdci si však stěžovali na méně pohodlné vystupování. Také úhel otevření dveří se zdál být subjektivně o špetku menší než u běžných západních automobilů.

Jinak je ale kabina řešena vkusně a vcelku útulně. Plasty jsou sice tvrdé, avšak nabízejí zdařilou povrchovou úpravu. Také slícování je na dobré úrovni. Ani při jízdě na dlažbě se neozývalo žádné vrzání či nechtěné pazvuky. Pozice za volantem je bez výhrad, k čemuž přispívá také jeho dvousměrné nastavování.

+

Co se nám ale moc nelíbilo, byla grafika přístrojového štítu, která působila poněkud laciným dojmem. Jde však o subjektivní hodnocení. Čitelnost se ukázala být slušná, stejně jako vybavení, kde nechyběl teploměr chladicí kapaliny. Údaje na displeji palubního počítače přepínáte úplně stejně jako u Renaultů, tedy na pravé multifunkční páčce.