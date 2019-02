Škoda Superb Combi Style 1.5 TSI ACT – Léta na jeho pozici nic nemění

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Současná už třetí generace Superbu se letos vyrábí pátým rokem. Ve třetí generaci Škoda upustila od jinde nevídaného konceptu twindoor, který u předchozí generace spojoval z uživatelského hlediska karoserie liftback a sedan. Z pohledu techniky však toto mělo jen malý přínos, neboť deviza v podobě vyšší tuhosti karoserie u sedanu splněna v tomto případě nebyla a ani být nemohla.

Co naopak u třetí generace zůstalo, je možnost zvolit praktičtější karosářskou verzi Combi. V porovnání se stejně motorizovaným liftbackem vyjde kombík ve stejné výbavě o rovných 30.000 korun dráže. Za ně získáte opravdu obří zavazadelník se základním objemem 660 litrů. Jenže ani liftback se nemá se svým kufrem za co stydět, neboť nabízí v běžném uspořádání skvělých 625 litrů. Z pohledu praxe je tak rozdíl ve výšce v zadní části zavazadelníku, kde má kombi přirozenou výhodu.

Za necelých sedm set

Modelová péče přinesla do řady Superb zcela nový motor 1.5 TSI, který nahradil předchozí čtrnáctistovku TSI. Spolu s agregátem 2.0 TSI, který po úpravě v souladu s přísnější emisní normou Euro 6.2 nově nabízí výkon 200 kW, což je o šest kilowattů méně než dosud, jde o jediné zážehové pohony. Testovaná patnáctistovka je pak jasnou volbou těch, kteří chtějí Škodu Superb, ale zároveň za ni nemohou utratit víc než 700.000 korun. Patnáctistovka je tak jediným superbem, který se do této cenové hranice vejde. Podmínkou je ovšem volba základní výbavy Active, která v případě kombi stojí 689.900 korun. O stupeň vyšší Ambition je ve spojení s testovaným motorem a manuální převodovkou (u 1.5 TSI si lze zvolit také samočinnou dvouspojkovou DSG) už za 754.900 korun a testovaný kousek oděný do výbavy Style vyjde už na 814.900 korun. To už je docela dost, takže očekávání jsou přirozeně veliká.

Škodě se je však daří naplňovat jen částečně, což je zásluhou zejména výbavy. Ta je ve standardu sice bohatá, ovšem prostor na její další rozšiřování je stále velmi štědrý. V případě testovaného vozu se tak konečná částka za vůz vyhoupla až na 991.700 korun. Nejdražšími položkami byla v našem případě čtveřice paketů – Style Plus za 20.000 korun, Style Comfort za 16.000 korun a dále paket Multimedia za značných 36.000 korun a konečně Safety, jenž vyjde na dalších 24.300 korun. Samočinná dvouzonová klimatizace je standardem u všech verzí Superbu, za příplatek 7.000 korun získáte navíc ještě třetí zónu, tedy oddělené nastavení pro druhou řadu sedadel.

V noci jako ve dne

Od začátku nabízel Superb tři verze předních světlometů. Kromě základních halogenových to byly dvě verze bi-xenonových svítilen. Technologie LED se tak u největší škodovky omezuje (zatím) u předních svítilen na denní svícení, obrysová světla a ukazatele směru. Toto ovšem platí jen v případě obou vyšších verzí bi-xenonových světlometů. Základní halogeny, které jsou standardem ve výbavě Active, nemají diody vůbec.

Že starší nemusí nutně znamenat horší, dokazují právě vyšší verze osvětlení Superbu. Bi-xenonové světlomety, jejichž výrobcem je společnost Hella, jsou tady totiž na té nejpokročilejší úrovni. S výbojkou D3S umí doslova divy. Co konkrétního? Pod funkcí Inteligent Light Assist se skrývá samočinné přepínání na dálková světla. Celé je to ale docela propracované, takže kamera za čelním sklem dokáže rozeznat bílé světlo, to znamená třeba protijedoucí vozidlo, respektive červené světlo, tedy jízdu za vozidlem. Tato funkce se aktivuje pohybem levé multifunkční páčky od sebe, tedy k palubní desce. Světlomety dále nabízejí funkci AFS, která mění světelný kužel podle toho, zda jedete městem, mezi městy, nebo po dálnici (určující je také rychlost jízdy).

Tím zdaleka nejlepším, co dělá z těchto světlometů naprosto špičkovou techniku, je funkce Smart Light Assist, interně označená jako MDF. Škodovka tomu říká maskované dálkové světlo a jedná se vlastně o to samé, co nabízejí známá diodová světla Matrix vozů Audi, či IntelliLink na novém Opelu Insignia. S tím rozdílem, že Superb nabízí stejnou funkci v rámci bi-xenonů a nikoliv LED jako oba zmínění konkurenti. V případě technologie LED je vystínění protijedoucího vozidla dosaženo vypínáním konkrétních světelných zdrojů (diod), kterých tak musí mít světlomet větší množství. U bi-xenonového světlometu nic takového možné není, neboť zdroj světla je pouze jeden – výbojka. V tomto případě je zastínění vozidla dosažena pohyblivou elektrickou clonkou, která jinak u bi-xenonů slouží pro přepínání mezi dálkovým a potkávacím světlem. Funkce Smart Light Assit byla na testovaném voze v rámci paketu Safety.

Takto osvětlený Superb v noci svítí až neuvěřitelně dobře. Hlavně však ponechává pokud možno stále zapnuté dálkové světlo, což v konečném důsledku zvyšuje bezpečnost jízdy. Už dlouho také říkáme, že dobře udělaný bi-xenonový světlomet je subjektivně účinnější než sice plně diodový, ale s omezeným množstvím světelných zdrojů (diod).

Cítíš to teplo?

Zima rovněž umožnila vyzkoušet třeba vyhřívání sedadel. To je ve výbavě Style standardem vpředu i vzadu, a to ve třech úrovních výkonu. Jenže Superb může mít také třístupňové vyhřívání volantu. A dále jsou vyhřívané ostřikovače čelního skla, vnější zpětná zrcátka a také přední sklo. Posledně jmenovaná položka se pojí s vyhřívanými sedadly.

+

Superb má od samého začátku vyhřívané sklo s folií, tedy nikoliv s drátěnou síťkou. Kromě toho, že vyhřívá čelní sklo, má zároveň přesně opačnou funkci, když nabízí také funkci infračerveného reflexního skla. To znamená, že jeho přítomnost oceníte také v parném létě. Z dopadajících slunečních paprsků dokáže celých 60 % odrazit (pro srovnání běžná tónovaná zvládnou zhruba 35 %).