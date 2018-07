Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet – Velmi milé překvapení

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Suzuki S-Cross je ve srovnání s konkurenty mladým automobilem. Světlo světa spatřil v roce 2006 coby Suzuki SX4, na němž se kromě japonské automobilky podílel také Fiat. Tehdy šlo o vůz, jenž byl dostupný coby hatchback a sedan s pohonem předních, případně všech kol. Roku 2013 se zrodila druhá generace s celým jménem Suzuki SX4 S-Cross, tentokrát už šlo o malé SUV, sedan dal modelové paletě sbohem.

Do roku 2014 se obě generace prodávaly souběžně a před dvěma lety se crossover dočkal omlazovací procedury. Zatímco mezigenerační obměna přinesla výrazný nárůst rozměrů (S-Cross si polepšil do délky o 150 mm a rozvor se natáhl o 100 mm), facelift už se týkal především drobných kosmetických změn.

Přinesl ale i jednu zásadní novinku pod kapotou - litrový tříválec BoosterJet s výkonem 82 kW, který trůnil i v útrobách testovaného exempláře. Perličkou motoru je, že jej kromě automatu můžete dostat i s pohonem všech kol. Naše pozornost se ale soustředila jinam, konkrétně na absolutní základ nabídky. Tím je litr v kombinaci s předokolkou a manuálním pětikvaltem. A možná vás překvapí, jak fajn svezení to vlastně může být…

Zkus mě rozesmát

Omlazovací kůra dala sbohem posmutnělému výrazu přídě a vsadila na agresivnější vzezření, které by mělo budit respekt. Zatímco předchůdce vypadal jako žák šesté třídy, který domů právě nese vysvědčení s první čtyřkou, nový S-Cross už je puberťákem s rádoby drsným výrazem. Upřímně jsem se během celého týdenního soužití nedokázal rozhodnout, jestli se mi to vlastně líbí. Určitě je to pokrok, ale z jistých úhlů působí proporce přídě trochu komicky, zejména v kombinaci s výrazně se svažující kapotou. Asi jako když se na vás někdo snaží tvářit nazlobeně, ale vás to spíš rozesměje.

Výrazná maska dostala svislé proužky a chromované zdobení, na které okamžitě navazují světlomety s funkcí LED denního svícení. Halogeny dostanete jen v úvodní výbavě Comfort, testované Premium a nejvyšší Elegance už se chlubí modernějším řešením. Vybíravé zákazníky jistě nepotěší, že balíčky výbav jsou dané striktně. Za jednotlivé prvky si zkrátka nepřiplatíte. Výjimku tvoří jen metalický lak, který dostal i testovaný exemplář a pokaždé vás vyjde na 13.000 Kč.

Boční silueta je uhlazená, žádné vzhledové výstřelky tu nečekejte. Spodek karoserie chrání černé oplastování, které v dané výbavě doprovází ještě stříbrné překrytí. Zadní partie už je členitější, nechybí zadní LED světlomety, zatmavená skla a nápis S-Cross doprovázený malým štítkem SX4, připomínkou populárního předchůdce. Auto je posazené na sedmnáctipalcových kolech z lehkých slitin. Je to největší možný rozměr, jen se vstupní výbavou dostanete o palec menší ocelové disky s poklicemi.

Sázka na klasiku

Pamatuji si na chvíli, kdy jsem testoval Peugeot 3008 a krátce poté usedl do Opelu Grandland X. Napoprvé si v opelu připadáte, jako byste se právě vrátili o deset let zpět. Ale stačí první stovky metrů a zjistíte, že vám to vůbec nevadí. Naopak. A stejné je to se Suzuki S-Cross. Když po všech těch extravagantních pracovištích řidiče a digitálních kokpitech sednete do japonského crossoveru, nestříká z něj sice punc modernosti, ale po funkční stránce mu není co vytknout.

Palubovku tvoří kombinace tvrdých a měkčených plastů, kromě stříbrných dekorů v prostřední části byste tu nějaké atraktivní ozdoby hledali marně. Osobně jsem s tím ale vůbec neměl problém. Pracoviště působí bytelně a dostalo velká tlačítka, díky kterým časem obsloužíte základní funkce i poslepu. Volant je ve všech výbavách multifunkční a nastavitelný výškově i podélně. A pokud se ptáte na ovládání palubního počítače kolíčkem v přístrojovém štítu, ano, to v kokpitu stále zůstává. Kritiku chápu. Když sedáte co týden do jiného auta, nepřipadá vám to zrovna šikovné. Ale věřím, že po pár stovkách kilometrů už to řidič bere jako věc, která jej vlastně nijak neobtěžuje.

+

Řidičská pozice se hledá vcelku snadno. Potěší vyšší posez, který v kombinaci s velkým čelním sklem a poctivě prosklenými boky přináší hodně dobrý výhled všemi směry. Nepočítejte ale s kdovíjakým komfortem. Sedačky sice nejsou tvrdé, ale disponují minimálním bočním vedením, které vás v zatáčkách příliš nepodrží. Stejné je to i vzadu, kam si s výškou 176 cm sednu „sám za sebe“ s dostatečnou rezervou před koleny i nad hlavou. I kolega měřící přes 190 centimetrů si tu nepřipadal nikterak utiskován, navíc si pochvaloval slušný nástupní prostor.

Zadní lavice umožňuje nastavení sklonu opěradla, což s sebou přináší i rozdílné hodnoty objemu zavazadelníku. Liší se však jen minimálně. V základu může mít kufr 430 až 440 litrů. Se složenými zadními sedačkami se dostáváme na 875 litrů. Zavazadlový prostor působí mělce, což je způsobenou mezipodlahou, pod níž je uschována sada na opravu pneumatik. Kromě kapes po stranách kufru je k dispozici třeba i 12V zásuvka či háček na tašku. Vzhledem k pořizovací cenně více než slušná nadílka.