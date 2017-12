Opel Crossland X 1.2 Turbo vs. Seat Arona 1.0 TSI - Mladá krev

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motory, jízdní vlastnosti Závěr

Crossovery se vezou na nekonečné vlně popularity, takže se nemůžete divit automobilkám, že sází jeden model za druhým. Hned dvě takové značky mají nové želízko v ohni, tak jsme se jim podívali na zoubek. Jde o kategorii těch úplně nejmenších SUV, které si svojí délkou nezadají s městskými hatchbacky. Ani u jednoho proto nemůžete čekat pohon všech kol, takže se (pro jejich dobro) ani nebudeme pouštět do žádných terénních akcí. Vysoká karoserie nanejvýš usnadní nastupování a nelakované plasty budou chránit lak nejspíš jenom u supermarketu.

Proti sobě tu dnes stojí Opel Crossland X a Seat Arona. Španělský zástupce se spoléhá na litrový motor, Opel má k dobru dvě deci a hromadu odhodlání k tomu. Jde mimochodem o jeden z prvních plodů spolupráce s koncernem PSA, která se kromě viditelných prvků v interiéru projevila i na technice. Platforma je společná s Citroënem C3 Aircross a novou generací Peugeotu 2008, francouzský původ má také pohonná jednotka pod kapotou.

Rodokmen seatu, jakožto koncernového dítka, není třeba podrobněji rozepisovat. Stojí na modulární platformě MQB A0 stejně jako Ibiza nebo Polo, koncern nás ale již brzy zasype hromadou dalších modelů. Ze stejného těsta bude třeba chystaný crossover od škodovky, který má nahradit Fabii Combi. Jestli vám tedy aktuální móda SUV není sympatická, budete si asi muset zvykat...

Opel je za pár

Pokud jdete po co nejnižší základní ceně, měli byste své kroky směřovat nejdříve do zastoupení Opelu. Crossland X totiž začíná s motorem o výkonu 60 kW na necelých 310 tisících, to arona je v základu o nemalých 50 tisíc dražší. Na druhou stranu má o 10 kW více a také klimatizaci, monochromatický dotykový displej a šestnáctipalcové ocelové disky. Opel v základu sice stojí na patnáctkách, ale zase má kliky v barvě vozu, tempomat nebo Bluetooth. Pokud však chcete mít pěkné a slušně vybavené auto, kde je všechno důležité, budete muset v obou případech sáhnout po některé z vyšších výbav.

Pořizovací náklady Opel Crossland X Seat Arona ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.2 Turbo (96 kW) 1.0 TSI (85 kW) Stupeň výbavy/cena [Kč] Enjoy/389.900 Style/398.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Automatická klimatizace [Kč] 30000 S Litá kola 17" [Kč] 11000 5900 Metalický lak [Kč] 15000 13200 Bezklíčové startování [Kč] 10000 paket Easy, 12500 Head-up displej [Kč] 9000 - Navigace [Kč] 23000 paket Connectivity Plus, 23500 Zadní parkovací systém [Kč] 10000 6300 Dvojitá podlaha zavazad. prostoru [Kč] 2000 S SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 7.754 (BEZ LED)/2.771+2.771 22.934 (LED)/9.272 Přední blatník [Kč] 5.089 4.858 Čelní sklo [Kč] 10.442 5.181 Brzdové destičky přední [Kč] 2.979 (+643 Kč výměna) 2.060 (+650 Kč výměna) Přední nárazník [Kč] 14.770 9.174 Zadní nárazník [Kč] 11.752 8.664 Hodinová sazba v servisu [Kč] 878 723 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 17.082 15.670 Všechny ceny v kolonce servis jsou uváděny s DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5/5/12 2/3/12 Prodloužená záruka [Kč] - 2 roky/40.000 km (2000 Kč)

Za velmi solidní základ se dá u Opelu považovat verze Innovation, která s dvanáctistovkou o výkonu 96 kW přijde na 424 900 Kč. Osobně by mi tam nic zásadního nechybělo, ale pochopím, že někdo sáhne rovnou po vrcholné Ultimate, i kvůli třeba LED světlům, navigaci nebo head-up displeji, všechno jsou to fajn věci. U Seatu koukejte minimálně po verzi Style, nebo ještě lépe Xcellence, ani tady ale za svých 417 900 Kč nedostanete tolik výbavy v základu jako v případě Opelu. Třeba za LEDková světla se u arony připlácí i u nejvyšší výbavy, byť jde o férových 15 tisíc. Některé prvky ale seat vůbec nedokáže nabídnout - třeba zmíněný head-up displej nebo vyhřívaný volant.