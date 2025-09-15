Auta nejbohatších mužů světa: Larry Ellison vs. Elon Musk
Patří mezi nejznámější postavy technologického světa. Přestože oba spojuje obrovské jmění i vliv, jejich vztah k automobilům je diametrálně odlišný.
Larry Ellison, spoluzakladatel softwarového gigantu Oracle, vždy hledal dokonalost v mechanice a výjimečnost v inženýrství. Elon Musk, vizionář stojící za Teslou a SpaceX, zase používá auta spíše jako symboly a příběhové artefakty než jako sběratelské poklady.
Larry Ellison: Slabost pro Japonsko
Larry Ellison měl to štěstí patřit mezi několik málo Američanů, kteří si mohli pořídit McLaren F1 v oficiální verzi „Ameritech“. Svůj kus, šasi číslo 062, koupil nový v 90. letech a dlouhá léta si jej ponechal.
McLaren F1 byl ve své době technickou revolucí. Poháněl jej atmosférický 6,1litrový dvanáctiválec BMW s výkonem 627 koní, zatímco celá konstrukce vážila jen něco málo přes tunu. Maximální rychlost 386 km/h byla na dlouhá léta nepřekonaným rekordem. Že si Ellison auto ponechal více než deset let, svědčí o jeho osobním vztahu k tomuto stroji, který u mnoha sběratelů bývá jen rychle obrácenou investicí.
Dalším vozem, k němuž má Ellison blízko, je Lexus LFA. Ten často označuje za svůj nejoblíbenější automobil. Atmosférický desetiválec o objemu 4,8 litru, vyvinutý ve spolupráci s Yamahou, dokázal vystřelit ručičku otáčkoměru k hranici 9000 otáček za pouhých šest desetin vteřiny. Tak rychle, že běžný analogový budík prý nestíhal. Ellison oceňuje nejen zvuk motoru, který je mezi nadšenci považován za jeden z nejlepších všech dob, ale i celkový přístup značky Lexus k preciznímu inženýrství. Lexus tak navázal na Toyotu 2000GT, sportovní vůz ze 60. let, který bývá označován za první japonské superauto.
Srdcovou záležitostí pro něj byla i první generace Acura NSX. Tu si natolik oblíbil, že ji kupoval do zásoby a rozdával přátelům či manažerům ve firmě. NSX bylo přitom prvním sériovým autem s celohliníkovou karoserií a ukázalo, že špičkový sportovní vůz nemusí nutně pocházet jen z Evropy. Ellison v něm viděl nejen technickou dokonalost, ale také symbol toho, že Japonsko se dokázalo vyrovnat zavedeným jménům jako Ferrari nebo Porsche.
Larry Ellison se sice profiluje jako milovník japonské techniky, ale ve své sbírce má i Ferrari Enzo. Tento hypersport z počátku nového tisíciletí byl postaven jako technologická výkladní skříň značky Ferrari. Využívá atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,0 litru s výkonem přes 650 koní, karoserie z karbonových kompozitů vycházela z poznatků formule 1 a celková produkce byla omezena na pouhých 400 kusů. Enzo dokázalo akcelerovat z nuly na 100 km/h za zhruba 3,6 sekundy a dosahovalo rychlosti přes 350 km/h. V Ellisonově sbírce tak představuje jeden z italských kontrastů k japonským strojům
Elon Musk: Auta jako symboly
Elon Musk začínal skromně. Jeho první auto bylo ojeté BMW 320i z roku 1978, které koupil za pouhých 1400 dolarů. Vůz měl čtyřválcový motor o výkonu 109 koní a nebyl ničím výjimečný, ale pro mladého podnikatele představoval první krok k nezávislosti. Podle jeho vzpomínek mu dokonce při jedné jízdě upadlo kolo, když vezl investora na schůzku.
O pár let později se situace změnila. Po prodeji své první firmy Zip2 si pořídil McLaren F1, sen každého automobilového nadšence. Stejně jako Ellison měl i Musk svůj kus s motorem BMW V12 a titanovými výfuky, v motorovém prostoru izolovanými zlatem. Na rozdíl od Ellisonova pečlivě střeženého exempláře však Musk svůj F1 používal denně. V roce 2000 s ním havaroval na kalifornské Sand Hill Road, když předváděl akceleraci kolegovi. Přestože vůz utrpěl vážné poškození, karbonový monokok zůstal neporušený a McLaren jej následně opravil. Musk si auto ponechal ještě několik let, než jej kolem roku 2007 prodal.
Už pár let používá Elon Musk zejména modely své vlastní automobilky Tesla. Ponechal si však minimálně dva historické benzinové vozy. Jaguar E-Type z roku 1967, který považuje za své vysněné auto, je dodnes považován za designovou ikonu – Enzo Ferrari jej nazval nejkrásnějším vozem na světě. Druhým je Ford Model T, připomínka automobilové revoluce a začátků masové výroby. Oba veterány tvoří kontrast k jeho současnému elektrickému vozovému parku.
Jedním z mála vozů, který Musk vlastnil spíše z nutnosti než z vášně, bylo Audi Q7. Nelíbila se mu obtížná přístupnost třetí řady sedadel, a právě tato zkušenost jej inspirovala k vývoji křídlových dveří u Tesly Model X. Automobil, který měl původně být jen dalším rodinným SUV, se tak díky této myšlence stal výrazně odlišným od konkurence.
Do jeho sbírky se dostala také bondovská rarita – Lotus Esprit z filmu „Špion, který mě miloval“. Auto přezdívané „Wet Nellie“ bylo přestavěno tak, aby ve filmu působilo jako ponorka. Musk jej v roce 2013 koupil na aukci v Londýně a později přiznal, že uvažoval o jeho přestavbě na funkční elektrické vozidlo schopné pohybu pod vodou. K realizaci nikdy nedošlo, ale vůz zůstal zajímavým kusem jeho kolekce.
Snad největší symbolický krok učinil Musk v roce 2018, když do kosmu vyslal Teslu Roadster, která byla původně jeho osobní. Při premiéře rakety Falcon Heavy posloužil jako náklad a dnes krouží kolem Slunce s figurínou za volantem. Na palubní desce přitom svítí nápis „Don’t Panic“, odkaz na jeho oblíbený román Stopařův průvodce po Galaxii.
Larry Ellison a Elon Musk tak představují dva zcela odlišné přístupy. Ellison si cení dokonalosti a vzácnosti, Musk naopak vnímá auta jako prostředek k vyprávění a inspiraci. Rozhodnutí o tom, kdo má lepší vkus, necháme na vás.
Autorský text | Foto: Archiv, Wikipedia, osobní web Elona Muska