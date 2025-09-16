Znáte pravidla v obytné zóně? Rychlost a přednost nejsou ta jediná!
Obytná zóna má svá jasná pravidla. Maximálně 20 km/h, zákaz parkování mimo vyznačená místa a povinnost dát přednost při výjezdu. Vysvětlujeme, co přesně znamená značka obytná zóna, jaká pravidla platí pro řidiče i chodce a proč se často pletou s pěší zónou.
Obytné zóny nejsou jen o omezení rychlosti. Jde o místa, kde mají mít lidé přednost před auty, kde se mohou děti volně pohybovat a kde řidič musí být maximálně ohleduplný. Přesto mnoho motoristů přesně neví, jaká pravidla v obytné zóně skutečně platí – a chybují.
Co je to obytná zóna?
Obytná zóna je úsek komunikace označený dopravní značkou IP 26a „Obytná zóna“. Obvykle jde o ulice u bytových domů, sídliště, satelitní čtvrti nebo vjezdy do menších ulic, kde se počítá s intenzivním pohybem chodců.
Na jejím konci najdete značku IP 26b „Konec obytné zóny“. A právě u ní dochází k nejčastějším nedorozuměním.
Hlavní pravidla v obytné zóně
1. Maximální rychlost 20 km/h
- Omezení platí pro všechna vozidla – auta, motocykly, kola i elektrokoloběžky
- Díky tomu je možnost bezpečně zastavit, i když do cesty vběhne dítě
- Nikoli 30 km/h, jak si mnoho řidičů myslí...
2. Chodci mají absolutní přednost
- Chodci se mohou pohybovat po celé šířce vozovky, nejen po chodníku
- Řidič je povinen je neohrožovat a neomezovat
- V obytné zóně jsou povoleny i hry dětí na vozovce – což jinde není
3. Parkování jen na vyznačených místech
- Není dovoleno zastavit kdekoli, kde je volno
- Parkovat smíte pouze tam, kde je vyznačeno vodorovným či svislým značením
- Pokud zastavíte jinde, riskujete pokutu a odtažení
4. Výjezd z obytné zóny = vždy dát přednost v jízdě
- Po projetí značky „Konec obytné zóny“ musíte dát přednost všem vozidlům na silnici, do které vjíždíte
- Není to přednost zprava, ale jasně definovaná povinnost
5. Ohleduplnost a bezpečné manévry
- Zákon výslovně ukládá povinnost být maximálně ohleduplný
- Znamená to i pomalejší průjezd zatáčkami, opatrné couvání a rozjíždění
- Obytná zóna není určena k průjezdu
Pěší, obytná a sdílená zóna – jaký je rozdíl?
Pěší zóna – vjezd aut je zakázán (s výjimkami, např. zásobování)
Obytná zóna – vjezd aut je povolen, ale podléhá výše uvedeným přísným pravidlům. Max 20 km/h.
Sdílená zóna – relativně novinka; řidiči, cyklisté a chodci ji užívají společně, platí podobná ohleduplnost, ale neplatí zákaz parkování mimo vyznačená místa. Max 20 km/h.
Nejčastější chyby řidičů v obytné zóně:
Omezení chodců – mnozí řidiči mylně očekávají, že jim lidé musí uhnout
Rychlá jízda – 20 km/h se zdá málo, ale právě to je účel
Nesprávné parkování – stát u kraje nestačí
Ignorace značky Konec obytné zóny – špatně vyhodnocená přednost
Zdroje: Zákon č. 361/2000 Sb., § 39, Vyhláška č. 294/2015 Sb. Foto: Archiv