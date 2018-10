Závěr letního dlouhodobého testu – Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW MAN6

Není dlouhodobák jako dlouhodobák. Mercedes-Benz třídy E, který jsme přebírali v červnu s pár ujetými kilometry a pořádně jej zajeli třeba při cestě na pařížský autosalon, nám bude dělat společnost celý jeden rok. Peugeotu 308 jsme v redakční garáži vyhradili stání o pár dní později, avšak na podstatně kratší čtyři měsíce.

I tak jsme toho ale společně s kolegy ze Světa motorů stihli hodně. Auto se nedočkalo jen plnohodnotného testu, ale i velkého srovnání s motorovým revolucionářem – patnáctistovkou TSI Evo v útrobách VW Golf. Také pod kapotou testovaného exempláře pracuje moderní pohonná jednotka – agregát 1.5 BlueHDi z dílny Peugeotu je nejnovějším dieselovým motorem, jaký francouzská společnost vyvinula. S přehledem plní zpřísňující se emisní normy a my jsme se v technické rubrice zaměřili na to, díky čemu se mu to daří.

Labutí píseň?

A pokud se pro naftové motory naplní nejčernější scénář (my tedy doufáme, že ne), dost možná je to i jeden z posledních dieselů od Peugeotu. Zástupci francouzské automobilky se totiž nechali slyšet, že zastavují vývoj nových naftových motorů a počkají, jak se v příštích měsících situace na automobilovém trhu vyvine. A přiznávají, že pokud po vznětových motorech nebude dostatečná poptávka, nebudou mít snahu je za každou cenu udržet.

Nebudeme ale malovat čerta na zeď. Byla by škoda o naftu zcela přijít, protože minimálně ona testovaná patnáctistovka nás během čtyřměsíčního soužití příjemně překvapovala. Odkaz na technické podrobnosti jsem přiložil výše, tak tedy jen nějaká základní fakta: model 308 je vůbec prvním, který tuto dieselovou jedna-pětku dostal, postupně se objevil také v nabídce SUV 3008/5008 a nyní jej díky kooperaci ve skupině PSA najdete i v Opelech Crossland X a Grandland X, tady pod označením 1.5 CDTI.

Pohonná jednotka disponuje výkonem 96 kW při 3750 otáčkách a 300 N.m točivého momentu od 1750 otáček. Kompaktní hatchback s ní umí jet až 204 km/h a na stovku potřebuje devět sekund a nějaké drobné. Ve spolupráci s manuální převodovkou o šesti stupních to byla v počátku jediná dostupná verze, nyní už ji lze objednat i ve slabším provedení se 75 kW, výkonnější variantu lze zase koupit s osmistupňovou samočinnou převodovkou.

+

Připomeňme ještě, že motor DV5 vychází ze šestnáctistovky, jíž postupně nahradil. Jednotka dostala zcela nové turbo, sání či vstřikování. Novinkou je i šestnáctiventilová hlava se dvěma vačkovými hřídeli. Zdvih se zkrátil z 88,3 na 84,8 mm, vrtání zůstalo shodných 75 mm, stejně jako hliníkový blok konstrukce „open deck“. Plnění zpřísňujících se emisních norem pomáhá vstřikování močoviny a filtr pevných částic.

Zaostřeno na spotřebu

Velmi sympatická nám už od počátku byla nízká spotřeba paliva. Na rozdíl od „medvídka“ byl testovaný peugeot již slušně zajetý a s tisícovkami najetých kilometrů okamžitě ukazoval hodnoty, kterých s tímto automobilem budete v reálném provozu opravdu dosahovat. Připomeňme cestu kolegy Davida Bureše z Prahy do rakouského Kitzbühelu. Apetit vozu se celou dobu pohyboval okolo pěti litrů, po obchvatu Mnichova s rychlostí často omezenou na 120 km/h se David dostal dokonce na 3,8 litru, na cestě zpět vedoucí primárně po okreskách ukázal palubní počítač 4,2 l/100 km. Když k nízké spotřebě připočteme palivovou nádrž o objemu 53 litrů, zvládne 308 bez nutnosti tankování klidně i tisícovku kilometrů.

A mé putování po republice řádky Davida jen potvrzuje. Nejvíce času jsem s autem trávil při všedních cestách na hradecké dálnici, kde se při plynulém provozu a rychlostech do 140 km/h spotřeba zpravidla vyšplhala nanejvýš na 5,2 litru, přičemž okamžitě po sjezdu začala hodnota klesat. Po sjezdu z D11 mě domů ještě čeká dvacet kilometrů po okreskách a jeden průjezd městem se dvěma světelnými křižovatkami, kde je však provoz zpravidla minimální.

A protože tudy jezdím denně, projel jsem si úsek několikrát různými styly. Cesta kromě městské vložky čítá esíčka, která můžete buď projet plynule a s lehkou nohou, nebo se tady pořádně vyřádit. Rovinky zase umožňují vyšroubovat auto ke slušné rychlosti. Pro nás tedy zajímavý vzorek. Nejprve jsem se snažil jet tak, abych vše podřídil co možná nejnižší spotřebě. Trasu bych snad zvládl už i poslepu, tudíž můžu co nejefektivněji využívat brzdění motorem, jinde zase zbytečně nepřidávat. Výsledkem byla skvělá hodnota 3,5 litru! Další den a stejný úsek, tentokrát docela obyčejným tempem „na pohodu z práce“, kdy jsem už palubnímu počítači nevěnoval takovou pozornost a sem tam si podřazením pomohl k předjetí. Výsledkem byla přesto sympatický apetit 4,1 litru. Potřetí už jsem zvolil opravdu svižné tempo. Rychlé výjezdy ze zatáček, točení motoru ve vyšších patrech otáčkoměru a takové to klukovské brzda-plyn. Na rovinkách do 110 km/h, ono ostatně ty naše cesty ani víc neumožňují... A výsledek? Podržte se, 5,4 litru!

Motor tedy jezdí vskutku úsporně a za spotřebu si zaslouží velkou pochvalu. Jeden týden, ve kterém jsem s vozem nacestoval přes tisíc kilometrů, jsem zakončoval s apetitem 5,1 litru. Abych si spotřebu nemusel neustále zapisovat do poznámek, rozhodl jsem se spárovat vůz s mobilní aplikací Peugeotu. To se mi po úvodních komplikacích, které jsem nastínil v úvodním díle dlouhodobého testování, podařilo. Jenže - aplikace sice začala fungovat a pečlivě sbírala data o spotřebě, kilometrech či dojezdu, avšak ve srovnání s palubním počítačem se lišila. Ne o moc, zpravidla činil rozdíl nějaké tři desetiny litru. Zatímco v budících jste viděli hodnotu 5,1 litru, aplikace tvrdila 4,8 l. Ve výše popsaném jsem vždy vycházel z dat palubního počítače.

+

Kultivovaný pohodář

Dieselová jedna-pětka se sice umí vybičovat ke svižnému tempu a na německých dálnicích se nezalekla ani tempa okolo 200 km/h, nepočítejte ale s tím, že jde o nějakého vitálního sportovce. Spíše než dynamika vás bude těšit skvělé odhlučnění, které ukazuje slabá místa jen při dálničních tempech. Neobávejte se ale žádného traktorového chodu, tak špatně na tom 308 rozhodně není. Pomáhá i krátké zpřevodování, při stotřicítce točí motor na nejvyšší rychlostní stupeň jen 2400 otáček.

Kdo namísto osmistupňové samočinné převodovky sáhne po manuálním šestikvaltu, bude potěšen tužším a přesným chodem. Minusem jsou snad jen relativně dlouhé dráhy a mě osobně vadila i hlavice řadicí páky. Jednak je velká, což je ale věc vkusu. Snad každému ale bude vadit použití hliníku, kvůli kterému se páka po několika hodinách na přímém sluníčku nedá držet, a opačné trable zase očekáváme v zimě.

i-Cockpit s výhradami

Věk aktuálního vydání 308 prozrazuje hlavně interiér. Pracoviště řidiče je jednoduché a počítat musíte i se zvýšenou frekvencí tvrdých plastů. Vlastně by to byl takový kokpit pro „normálního řidiče“, ale není. Důvodem je první generace moderního i-Cockpitu, který se objevuje ve stále širším spektru modelů francouzské značky.

A na něm vás budou štvát některé drobné, ale vcelku otravné nedostatky. Třeba to, že i když palivovou nádrž naplníte po okraj, při rovném pohledu na budíky to vypadá, že už jeden dílek chybí. Až když se „vykloníte“ a na ukazatel vidíte zcela rovně, zjistíte, že máte plnou. Důvodem je příliš tlustá ručička v budících.

Postavy nižšího vzrůstu zase budou mít problém s tím, že nemusí vidět celé budíky, zejména spodní lišta s počtem ujetých kilometrů mi s výškou 176 centimetrů zůstávala pravidelně zakryta malým šišatým volantem. Jeden by si řekl, že se Peugeot poučí a tyto mušky odladí. Jenže když jsem na pařížském výstavišti sedl do nové 508 s poslední generací tohoto kokpitu, měl jsem stejný problém…

Zavazadelník se základním objemem 420 litrů potěší dostatečnou hloubkou a pravidelným tvarem. A když sklopíte zadní lavici, dostanete takřka rovnou ložnou plochu a celkový objem se zvýší na 1228 l.

Závěr

Musím říct, že 308 ve mně ve finále zachoval více než dobrý dojem. Není to zrovna auto, kvůli kterému budou vaši sousedi rudnout závistí. Je to spíše nenápadný, avšak pohodový společník do páru či pro mladou rodinu. A pokud jde o dvojku, která ráda vyráží na dlouhé cesty za výlety, bude z chodu a hlavně spotřeby moderního naftového motoru nadšena.

+

Drobnou nevýhodou je aktuální omezená nabídka. Koupit můžete motor se vstupní výbavou Active, avšak jen ve slabší verzi. Ta naše se objevuje až u GT Line, kde se však bavíme o ceně začínající na 510.000 korunách po slevě. To je o 40 tisíc korun více než testovaná výbava Allure, kterou však nyní nepořídíte. Do ceníku by se ale měla vrátit po potřebných homologacích, už kvůli tomu, že v nabídce kombíku nechybí.

A když už jsme u toho, za verzi SW bych rozhodně doporučil připlatit. Spektrum výbav a motorů je bohatší a výkonnější diesel s manuálem pořídíte od 475 tisíc. Kombi totiž nenabízí jen „přifouklou“ záď, ale i delší rozvor 2730 mm (oproti krátké verzi s 2620 mm). A s takovou už byste klidně mohli pomýšlet i na tu cestu k moři v pětičlenném osazenstvu...