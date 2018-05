Peugeot 308 1.5 BlueHDi – Nafta ještě neřekla poslední slovo!

Seznam kapitol Motor, jízdní vlastnosti Design, interiér Závěr

Nadcházející přísnější emisní normy Euro 6c budou na evropských trzích znamenat výraznou proměnu motorových palet nabízených modelů, která bude charakterizována dalším rozvojem různých hybridů, zástavbou pevných filtrů k zážehovým přímovstřikovým motorům a naopak poklesem počtu dieselových agregátů. Peugeot se na to připravil již s předstihem, když představil nový vznětový motor 1.5 BlueHDi.

Jako první ho dostal kompaktní model 308, pod jehož kapotou jsme novou patnáctistovku poprvé vyzkoušeli. Třistaosmička ale už není jediným modelem Skupiny PSA nabízejícím tento motor, postupně rozšířil nabídku též crossoverů 3008 a 5008, dostaly ho i Opely Crossland X a Grandland X (s obchodním označením 1.5 CDTI) a zanedlouho se objeví také v dalších modelech francouzského koncernu, navíc v různých výkonových verzích, doplňujících dnes v 308 výhradně nabízené provedení s 96 kW. K dispozici mají být varianty s 88, 75 a 55 kW. Peugeot nový motor vyzdvihuje mnoha superlativy, a tak se ptáme - může 1.5 BlueHDi naftu zachránit?

Silný i úsporný

Než se vrhneme na naše dojmy, je tu trocha teorie, protože tenhle adept na zachránce vznětových motorů si ji nepochybně zaslouží. Ostatně sám Peugeot novince opravdu věří. „Celkově chce výrobce motorem DV5 ukázat, že není důvod zakazovat vjezd dieselů do měst, ani přijímat jiná restriktivní opatření,“ říká na adresu vzniku motoru Josef Gamba, technický školitel českého importéra značek Peugeot a Citroën.

Základem nové patnáctistovky je dosavadní 1.6 BlueHDi, můžeme tedy hovořit o pokračujícím downsizingu. Vrtání zůstává shodné (75 mm), objem byl tudíž zmenšen zkrácením zdvihu z 88,3 na 84,8 mm. Novinkou je také šestnáctiventilová hlava místo osmiventilové s dvěma vačkovými hřídeli, přepracován byl i tvar spalovacího prostoru (inspirováno závodním Peugeotem 908 pro Le Mans) a nové je rovněž turbodmychadlo, sání, písty nebo vstřikování. Zachován naopak byl hliníkový blok a konstrukce „open deck“ se zalitou čtveřicí litinových válců.

Kvůli snížení vypouštěných emisí se motor samozřejmě neobejde bez vstřikování AdBlue a filtru pevných částic. Právě emisní systém je nový, oxidační katalyzátor a filtr pevných částic už nejsou v rozděleném „hrnci“, ale v celistvém obalu. Uvnitř jsou hned tři katalyzátory - první, oxidační se záchytným DeNO X , zachycuje třeba oxidy dusíku při studeném startu. Druhý, SCR, zadržuje co nejvíce AdBlue, aby jej přiváděl do kontaktu s výfukovými plyny, a konečně třetí, nejobjemnější, je filtr pevných částic zachytávající saze pro usnadnění jejich spalování. Doslova revolucí jsou dva senzory NO X , jeden před úpravou a druhý po kompletním procesu, díky nimž lze optimálně nastavit vstřikování močoviny a otevření ventilu EGR.

Jedná se tedy o komplexní řešení (ostatně si vyžádalo 200 patentů), které mělo primárně za cíl snížit emise. Nemluvíme přitom jen o papírových normách, ale také o reálném prostředí. A jak naše zkušenosti dokazují, nová patnáctistovka v tomto ohledu opravdu vyniká. Za týden testování jsme se hravě vešli do 5,5 l/100 km, což je na dnešní poměry skvělá hodnota. A i při svižnější jízdě spotřeba nijak výrazně nestoupala, stále jsme se pohybovali kolem sedmi litrů. Na dálnici jsme jezdili za rovných šest, zatímco při pohybu po městě si Peugeot řekl o 7,5 l/100 km.

V 308 je zatím dostupná výhradně verze s výkonem 96 kW a točivým momentem kulatých 300 N.m, které jsou dostupné už v 1750 otáčkách. Právě nízkým otáčkám se agregát rozhodně nebrání, naopak vyniká zápalem už od volnoběhu. Nemusíte ho tedy nijak vytáčet, síly má habaděj už v nízkých otáčkách. Ochotně ale táhne až k nějakým 4000 otáčkám, v nichž už dá najevo, že je čas přeřadit. Potěší i pohotové reakce na pokyn.

+

Chválíme i kultivovanost a skvělé odhlučnění, na volnoběh nebo při pohybu ve městě o práci motoru vůbec nevíte. Bohužel se to však změní na dálnici, kdy ho najednou uslyšíte, neustálé vznětové vrnění je všudypřítomné, byť stále relativně dobře utlumené. Důvod hledejme v krátkém zpřevodování, při 130 km/h patnáctistovka točí na šestku 2400 otáček.

Jinak se nám spárování se šestistupňovou manuální převodovkou líbí – ostatně jinou možnost nyní ani nemáte – kdo chce automat, musí sáhnout po 1.6 BlueHDi (88 kW), která nadále zůstává v nabídce po boku modernější patnáctistovky. Na poměry aut francouzských značek je řazení nečekaně tuhé, což kvitujeme. Je však hlučnější, podobně jako u Renaultu Mégane se při pohybu pákou v kulise dočkáte ne příliš příjemného „klikání“. Zpátečka pak v konkrétním exempláři šla poněkud ztuha.

Motor přitom nezabíjí ani cenová politika. Je sice samozřejmě dražší než nadále nabízená vznětová šestnáctistovka s 88 kW, jenže o přijatelných 15.000 korun. Základní cenovka 430.000 korun je navíc podstatně nižší než u konkurence – třeba Honda Civic s novým turbodieselem 1.6 i-DTEC (88 kW) přijde v základu na více než půl milionu, stejně jako Renault Mégane s 1.6 dCi (96 kW).

Atraktivní cenovka navíc není vykoupena chudou výbavou, ba naopak. Už v základním stupni Active máte šest airbagů, tempomat, automatickou dvouzónovou klimatizaci, rádio nebo elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka.

Peugeot 308 – srovnání s konkurencí Model Peugeot 308 Honda Civic Opel Astra Renault Mégane Motor 1.5 BlueHDi 1.6 i-DTEC 1.6 CDTI 1.6 dCi Zdvihový objem [cm3] 1499 1597 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 96/3750 88/4000 100/3500-4000 96/4000 Točivý moment [N.m/min] 300/1750 300/2000 320/2000-2250 320/1750 Převodovka 6M 6M 6M 6M Max. rychlost [km/h] 204 201 205 198 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,8 9,8 9,6 10,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 3,5 3,5 3,8 4,0 Základní cena [Kč] 430.000 509.900 466.900 516.400

Celkové naladění auta zdůrazňuje spíše komfort. Platí to už pro motor, který navzdory své síle postrádá šťávu – zkrátka dává najevo, že jakožto turbodiesel není určen pro nějaké bláznění na okreskách, ale pro pohodovou jízdu. A tak to má vlastně být. Také podvozek je hlavně pohodlný, byť na větších hrbolech občas znervózní. Žádných hlučných ran se ale od kol nedočkáte.