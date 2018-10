Dlouhodobý test: Mercedes-Benz E 220 d kombi – Jak se s ním jede do Paříže a zpět ve čtyřech?

Novým redakčním členem Auto.cz je od letošního léta i dlouhodobě testovaný Mercedes-Benz E, konkrétně tmavě zelený kombík s dvoulitrovým turbodieselem 220 d pod kapotou. Zatím ho testoval primárně Martin, který ho zkoušel hlavně při cestách po českých luzích a hájích, během nichž ocenil jeho úsporný motor nebo komfortní podvozek. Na začátek října ho ale musel půjčit i zbytku redakce, a to podle svých slov s opravdu těžkým srdcem. Připravili jsme pro něj totiž náročnější úkol, medvídek, jak mu familiérně v redakci říkáme, nás měl odvézt na letošní ročník pařížského autosalonu.

Mohlo by se zdát, že pro velký kombík taková skoro čtyřdenní akce bude hračka, jenže „autosalonová“ cesta redakce Auto.cz není jen tak. Do auta se musí poskládat čtyři dospělí, letos posádku tvořili redaktoři David Bureš a Standa Kolman, kameraman Ondra Lilling a fotograf Vítek Hlaváček, včetně jejich zavazadel. Standovi možná pro jeho práci stačil palubní kufřík, do něhož naházel potřebné sako, notebook a pár dalších náležitostí, Ondra ale s sebou musel brát rozsáhlou výbavu video techniky, která už zabere hodně místa. A něco ostřejšího pro večerní oddych po náročném dnu taky musíte někam dát…

Kufry slupne jako malinu, ale co posádku?

A tak se zavazadelník s objemem 640 litrů při nakládání najednou plnil rychleji, než byste možná čekali. Nutno však podotknout, že ve srovnání s jinými automobilovými společníky z dřívějších autosalonů tento úkol zvládl na jedničku, však takový objem nabízí už málokteré auto.

Zavazadla čtyřčlenné posádky se do kufru vešla, aniž bychom museli využívat zkušenosti z hraní tetrisu nebo snad nechávat otevřenou krycí roletu. Zbyla dokonce dostatečná rezerva, že jsme na výstavišti nemuseli nechávat získané presskity a další drobnosti. A v pohodě se dovnitř vešla i ta nakoupená vína a sýry, až jsme si po nákupu říkali, že jsme klidně mohli vzít větší zásoby.

Zavazadlový prostor tak hodnotíme na jedničku. Vedle objemu chválíme i velkorysou šířku mezi podběhy nebo vysoko otevírané víko zavazadelníku, o něž se nebouchal ani statný fotograf Vítek.

Martin si pak při svých každodenních cestách pochvaluje také oboustranný koberec v kufru. „To je vám tak úžasná věc! Zdrsněný pogumovaný povrch je skvělý nejen pro pejskaře, ono po něm navíc nic neklouže! Taky nesnášíte, když se vám kufry toulají a dělají u toho hluk? V éčku ne, gumový rub zafixuje i dokonale hladký plastový kufr. Debilní kolejnicové zádržné systémy možná vypadají skvěle nafocené v katalogu, pro běžný život je však daleko lepší jednoduše neklouzavý povrch,“ komentuje Martin.

Naopak v otázce vnitřního prostoru už tak pozitivní nebudeme. Větší kombík než éčko v nabídce Mercedesu sice nenajdete, místa na zadních sedadlech ale nezbývá tolik, jak byste možná vzhledem k úctyhodné délce 4.933 mm a rozvoru 2.939 mm odhadovali.

Na krátkých přejezdech si toho možná ani nevšimnete, na více než 1.000 kilometrů dlouhé cestě z Prahy do Paříže už ale ano. David se svými 182 centimetry po pár hodinách vzadu už nevěděl, jak se poskládat a kam dát nohy. Stejné problémy měl přitom i útlejší Ondra s jeho výškou 174 centimetrů. Můžou za to nejen krátká opěradla, ale i nedostatek místa. Před koleny prostoru moc nezbývá a ani místa pro chodidla není tolik, když se pasažér vpředu rozhodne usadit svoji sedačku nízko. Alespoň že nad hlavou je rezerva dostatečná, v tomto ohledu kritičtí nejsme.

Příliš se nám nezdály ani tvrdé opěrky hlavy, přičemž přesun na sedačku spolujezdce tolik nepomůže. Místa pro nohy ani zde není tolik. Zkrátka řečeno, ve čtyřech dospělých už to nebylo ono… Za volantem ale nic takového řešit nebudete, pozice řidiče je na výbornou!

Spotřeba na jedničku, ale co výkon?

Vedle hodnocení vnitřního prostoru jsme se při jízdě do Paříže a zpět zaměřili na schopnosti motoru. Jak Martin psal v úvodním článku o dlouhodobě testovaném Mercedesu, tmavě zelený kombík jsme si vyzvedávali s pouhými 19 kilometry na kontě, a tak první týdny byly ve znamení opatrného zajíždění. Do Paříže už ale Mercedes vyrážel s více než 12.000 kilometry na svém kontě, a tak jsme si řekli, že už medvídkovi na německém přejezdu můžeme dát trochu napít.

A dlouhá jízda na autosalon a zpátky vyjevila dva hlavní poznatky. Nový dvoulitrový turbodiesel s interním označením OM 654 se ve zkoušené verzi E 220 d s výkonem 143 kW a točivým momentem 400 N.m ukazuje jako opravdu úsporný motor, a to nejen na krátkých cestách, ale i na pěkně dlouhé trase.

Trasu z Prahy do Paříže a zpět dlouhou 2.241 kilometrů zvládl se skvělou průměrnou spotřebou 7,4 litru na 100 kilometrů. K tomu musíme ještě zdůraznit, že měl na palubě čtyři dospělé muže i plný zavazadelník. Vyjížděli i vraceli jsme se navíc v noci, a tak jsme si takřka volné německé dálnice mohli do sytosti užít. Nutno však podotknout, že na dané trase je dost zúžení a rychlostních omezení, a tak rozhodně už nemůžete počítat s tím, že Německo při cestě do Francie přeletíte. Průměrná rychlost 103 km/h na dané trase včetně poskakování po Paříži však dokazuje, že pokud to šlo, necourali jsme se.

Výhodou na dlouhé cestě je i palivová nádrž s objemem 66 litrů, která je na českém trhu dodávána standardně, jinde ve světě má éčko v základu jen 50litrovou nádrž, což nám vzhledem k velikosti a zaměření auta přijde opravdu málo. Předchozí generace ale měla dokonce 80litrovou nádrž, která by se nám líbila ještě více. Nádrž na AdBlue má mimochodem 23,5 litru objemu, přičemž o doplnění této kapaliny se medvídek poprvé přihlásil krátce před překonáním 15.000 ujetých kilometrů. Na klesající hladinu mercedes upozornil zhruba 1.600 km před nutností doplnění.

Na německých dálnicích přitom éčko prokazuje, že ve verzi E 220 d není zrovna nejsilnějším dálničním letcem. Čtyřválec si sice s plným zatížením umí v českých podmínkách obstojně poradit, na německé dálnici ale má dostatek síly jen do nějakých 160 km/h. Přitom vidíte, jak si k takové rychlosti musí pomoci podřazováním, devítikvalt tak často v takovém tempu jede jen na šestku nebo pětku.

Výlety k 200km/h hranici pak vyžadují delší rovinky, přes dvě stě se už mercedesu v plném zatížení moc nechce, leda z kopce. Na udávanou maximálku 235 km/h jsme tak při naší cestě za pařížskými automobilovými novinkami nedosáhli.

I v takové rychlosti však velký kombík zůstává stabilní a hlavně tichý. Při akceleraci sice za volantem uslyšíte kultivované vrnění řadového agregátu, ozývá se ale jakoby z dáli, přičemž cestující vzadu o něm už prakticky nevědí. Uslyší jen šum větru, který i v těch 200 km/h stále zůstává v mezích.

Spotřeba přitom i v takovém tempu zůstává přijatelná. Přejezd Německem jsme zvládli s devítilitrovým průměrem, k desetilitrové hranici jsme se dostali opravdu jen v případě úseků s neomezenou rychlostí, kde jsme kvůli provozu museli často akcelerovat a brzdit. Naopak při průjezdu Francií s jejími mýtnými branami a pečlivě hlídaným limitem 130 km/h jsme se vešli do 6,5 l/100 km. Na tak velké auto s takovým obsazením skvělá hodnota! Průjezd ucpaným pařížským okruhem a přískoky francouzskou metropolí pak znamenaly průměr kolem devíti litrů.

Jedete do Paříže autem? Pozor na plakety!

Právě jízda Paříží nám ukázala, že svět není takový jako dříve. V minulosti jsme prostě vyrazili směr Paříž a na místě řešili jen to, jak se vyhnout kolonám nebo jak najít volné parkovací místo blízko hotelu. V dnešní době brojení proti dieselům a obecně spalovacím motorům je to ale složitější. A to přestože je nový turbodiesel Mercedesu sakra úsporný.

Když totiž chcete vyrazit autem do francouzské metropole, bezpodmínečně potřebujete ekologickou plaketku, která vám umožní vjezd. Jestli máte tu „německou“ a říkáte si, co řešíme, tak tu Francouzi neuznávají. Potřebujete zkrátka jejich, která je jinak barevně odlišená.

Ani to by nebyl až takový problém, vždyť tu německou plaketku si vyřídíte během dne i u nás, stačí zajet na některé z prodejních míst (třeba na vybraných střediscích Autoklubu Bohemia Assistent), předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla, zaplatit správní poplatek (300 Kč) a plaketka je vaše.

Jenže v případě té francouzské musíte o takovou plaketku zažádat výhradně online přes francouzské webové stránky (naštěstí jsou alespoň v angličtině nebo němčině), přičemž vám bude doručena poštou, do deseti dní... Což sice při plánování dovolené možná uděláte včas, můžete být ale podobní lajdáci jako my, vzpomenete si na to jen pár dní před odjezdem, a už to jednoduše nestihnete. Cenu 3,11 eura za plaketku + poštovné (po EU za 4,41 eura) už vem čert…

Za nervy to nestojí, a tak doporučujeme naplánovat cestu do Francie s předstihem. Konkrétně v Paříži je ekologická zóna uvnitř celého dálničního okruhu, a tak při jízdě do města nad Seinou ji potřebovat budete. Spolehnout se na štěstí jako v našem případě nebo parkovat někde za hranicemi města rozhodně doporučit nemůžeme. Pokuta za chybějící ekologickou známku se může vyšplhat až k 68 eurům (přes 1.700 korun).

Závěr

Celkově musíme uznat, že si dlouhodobě testovaný Mercedes-Benz E s cestou do Paříže a zpět poradil skvěle. Ocenili jsme hlavně jeho prostorný zavazadelník, kam jsme se ve čtyřech osobách hravě vešli, nebo úsporný motor, který celou trasu zvládl se skvělou průměrnou spotřebou 7,4 l/100 km. A to jsme se nejen v Německu zrovna neloudali... Na dlouhé cestě potěšilo i skvělé odhlučnění nebo komfortní podvozek, který si se západoevropskými silnicemi poradil na výbornou. A i české výtluky umí filtrovat skvěle.

Slabé stránky se sice najdou, není jich však mnoho. Jednoznačně mezi ně patří zadní sedadla, kde si dospělí dlouhé cesty nebudou příliš užívat. Místa před koleny tu není nadbytek, opěradlo je krátké a hlavová opěrka tvrdá, a tak brzy zjistíte, že už nevíte, jak se tu usadit.

Na německých dálnicích vám pak možná nebude stačit síla motoru. Dálničním letcům bychom rozhodně doporučili kouknout se po silnějším čtyřválci se 180 kW (E 300 d) nebo rovnou šestiválci s 210 kW (E 350 d). Zkoušený čtyřválec E 220 d se 143 kW a 400 N.m postačuje na německých přeletech tak akorát. V plném obsazení má dostatek elánu do 160 km/h, pak už se mu moc nechce a dosáhnout na 200km/h hranici je někdy záležitostí až hodně dlouhé rovinky. V českém prostředí je ale naprosto vyhovující. A spolupráce s devítistupňovým automatem je ve většině případů vynikající.

Další poznámky jsou pak už jen na okraj k výbavě. Na dlouhé cestě by se nám pozdával adaptivní tempomat nebo head-up displej, které „náš“ kousek postrádá, to ale není nic, co by pro éčko nešlo dokoupit. A tak už jenom dodejme, že se s medvídkem těšíme na další cesty. Martinovi se nám ho nebude vracet snadno…