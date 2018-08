Start letního dlouhodobého testu – Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 kW MAN6

Musím říct, že z jistých důvodů mám tyhle dlouhodobé testovací štace v naší redakci rád. Několik měsíců namísto tradičního týdenního soužití vám nejen odkryje plusy a minusy, které byste během pár dnů neměli šanci vypozorovat, ale dlouhodobé testování vám taktéž dává příležitost vymyslet s autem disciplíny, na něž by jinak nebyl čas. S loňskou Atecou jsem tak mohl vyrazit za mořem do Itálie, Peugeot 5008 jsme zase na jaře letošního roku provětrali při cestě na ženevské výstaviště…

A právě s francouzským SUV jsme se na počátku léta po čtyřměsíčním „hostování“ rozloučili a na našem Instagramu avizovali, že fanoušky Peugeotu co nevidět potěšíme znovu. Krátce po vrácení jednoho auta jsme si totiž vyzvedli druhé - hatchback 308 se vznětovou patnáctistovkou BlueHDi o výkonu 96 kW, která je žijícím důkazem toho, že diesely stále mají budoucnost. Nejde přitom o úplně neznámé zboží, stejný vůz už prošel naším tradičním redakčním testem a kolegové ze Světa motorů jej zase srovnali s Golfem. I ve volkswagenu byla zasazena patnáctistovka, avšak v tomto případě benzinová TSI Evo, jež u VW představuje tak trochu revolucionáře. Srovnání těchto dvou aut si určitě připomeňte…

Ty i-Cockpity

Také Peugeot 308 se u nás v redakci ohřeje čtyři měsíce, přičemž své působení pod taktovkou Auto.cz započal začátkem července. Nejde tedy tak úplně o letní dlouhodobý test, ale díky volnům a dovoleným předpokládám, že právě v průběhu prázdnin absolvujeme s autem největší porci kilometrů a získáme tak nejvíc poznatků.

O vzhledových změnách jsme vás informovali již v klasickém testu, tak tedy jen ve zkratce - omlazené balení poznáte díky logu v masce chladiče, přepracovanému nárazníku či krytu víčka nádrže. To je nově obdélníkové, aby se sem vešlo i ústí nádrže na AdBlue, které se před faceliftem doplňovalo ze zavazadlového prostoru. Šedý exemplář na šestnáctipalcových kolech na mě už od počátku působí vcelku nenápadně, zároveň si ale nemyslím, že by mu chyběla reprezentativnost. Není to auto, za nímž by se otáčely davy (to si počkejme až na novou 508), ale ostudu s ním neuděláte…

Omlazení auta se naopak příliš nedotklo interiéru. I tady řidič pracuje s první generací i-Cockpitu, jenž vyvolává různorodé reakce nejen mezi námi v redakci, ale i u vás v diskuzích. S moderním řešením Peugeotu nemám takový problém, že by mi řízení bylo vyloženě nepříjemné, přesto je tu několik detailů, které vás na delších cestách budou otravovat. O negativech budíků se po výpravě do Rakouska rozepsal kolega David Bureš níže, já bych k tomu přičetl ještě ukrytí všech funkcí do infotainmentu, takže třeba nastavování teploty je obdobně otravné jako v případě dvojice 3008/5008. Ale kdo ví, třeba tomuto řešení v průběhu týdnů přijdeme na chuť.

+

Byť interiér sází na minimum fyzických tlačítek, to pro systém stop-start naštěstí zůstalo. Nechcete-li, aby vám na každé křižovatce zhasínal motor automaticky, nemusíte tady před každou jízdou zdlouhavě listovat v menu multimédií. S čím zatím nemám příliš problém, je malý šišatý volant. Rychle jsem si na něj zvykl a k autu takové velikosti mi rozhodně sedí víc než ke dříve testovanému SUV (pokud tedy 5008 za SUV opravdu považujete…). Složitější je to s hliníkovou hlavou řadicí páky. V testu jsme si stěžovali na to, že v chladných měsících umí pořádně zastudit. A asi netřeba vysvětlovat, že ještě nepříjemnější je spolupráce na prvních kilometrech, když auto celý den stojí na rozpáleném parkovišti.

Sezení zatím řadím do lepšího průměru. V autě jsem kromě pražského provozu trávil hlavně dálniční jízdy, ani po dvou hodinách za volantem není řidič nijak rozlámaný, opěradla jsou výrazně tvarovaná a v zatáčkách tělo podrží. Sezení vzadu je obdobné kvality, tady ale počítejte se stísněnějším prostorem pro nohy a vzhledem k rozměrným sloupkům C se sem nedostane ani mnoho světla. Omluvou budiž na danou třídu velkorysý zavazadlový prostor - v základu 420 litrů, při sklopení zadní lavice 1228 l. Představím-li si 308 jako partnera pro pár či malou rodinu, je jeho velikost více než dostačující.

Diesel žije

Vznětová patnáctistovka je dalším výsledkem zpřísňujících se emisních norem a právě kompaktní 308 dostala tento agregát jako první. Stejný pohon lze již objednat také u dvojice 3008/5008 a díky kooperaci v rámci skupiny PSA jej koupíte taktéž v Crosslandu X či Grandlandu X, Opel pohonnou jednotku značí jako 1.5 CDTI. V našem případě se ale bavíme o motoru 1.5 BlueHDi s výkonem 96 kW při 3750 otáčkách a 300 N.m točivého momentu od 1750 otáček. Auto se umí rozpohybovat na maximálně 204 km/h a ke zrychlení z klidu na stovku potřebuje lehce přes deset sekund.

Zatímco ještě před pár týdny byla toto jediná dostupná konfigurace, počátkem srpna francouzská automobilka paletu rozšířila. Patnáctistovku již koupíte i ve slabším provedení se 75 kW, námi testované výkonové provedení lze zase nově párovat s osmistupňovou samočinnou převodovkou. Ceníková škatulata však přináší i jedno minus - námi testovaný exemplář dostal výbavu Allure, kterou byste však v nabídce nyní hledali marně. Aktuálně kromě vstupního Active můžete sáhnout po provedeních GT Line a GT.

+

Motor DV5 vychází ze šestnáctistovky, kterou postupně nahradil. Zatímco vrtání zůstalo shodných 75 mm, zdvih se zkrátil z 88,3 na 84,8 mm. Nově motor dostal šestnáctiventilovou hlavu se dvěma vačkovými hřídeli a nové je i turbo, sání či vstřikování. Hliníkový blok a konstrukce „open deck“ zůstávají u moderního dieselu zachovány, nechybí již zmiňovaná nádrž pro AdBlue nebo filtr pevných částic. Uvnitř nalezneme hned tři katalyzátory - oxidační se záchytným DeNOX, jenž zachycuje oxidy dusíku při studeném startu. Druhý SCR zadržuje co nejvíce AdBlue pro výfukové plyny a konečně třetí – filtr pevných částic, zachytávající saze pro usnadnění jejich spalování. Zajímavostí jsou taktéž dva senzory NOX, které optimálně nastavují vstřikování močoviny a otevření ventilu EGR. Suma sumárum se bavíme o motoru, jenž si vyžádal na 200 patentů.

Parádní spotřeba

Apetit auta jsme si pochvalovali již v testu a je jasné, že v případě dlouhodobé štace tomu nebude jinak. I přes časté dálniční putování se spotřeba nešplhá nad šest litrů, na okreskách pak s lehkou nohou klidně můžete jezdit okolo čtyř litrů na sto kilometrů. Ani ostřejší jízda ale v konečném zúčtování neznamená víc než sedm litrů na sto. Nad takovou hodnotu se počítadlo vyšplhá jen při popojíždění v zasekané Praze, ale jakmile se dostanete ven z města, chutě auta začnou okamžitě klesat.

Velkým pozitivem motoru jsou jeho vlastnosti v nízkých otáčkách. Nejenže se z nich motor hravě sbírá, ale ani nevykazuje vibrace či jiné nežádoucí účinky. Sportovnější jízdy se motor nezalekne, ale nad hranicí čtyř tisíc otáček už si hlasitějším projevem říká o vyšší rychlostní stupeň. Celkově mě jeho naladění tak nějak donutilo sundat nohu z plynu a užívat si spíše plynulejší jízdu. Možná je na vině i projev v dálničních rychlostech – nad 130 km/h už je motor hrubější a s nejvyšším rychlostním stupněm točí 2400 otáček. Naopak ve městě či při okreskové jízdě lze jeho odhlučnění a kultivovanost pochválit.

Pokud se namísto osmistupňového automatu spokojíte s manuálním šestikvaltem, počítejte s tuhým sázením rychlostních stupňů bez gumového efektu. Dráhy by mohly být kratší a celkový chod v nich o něco tišší. Podvozek po vzoru pohonné jednotky ladí pohodovou notu a na šestnáctipalcových kolech neposílá do kabiny velké rány, byť pravda, že s rostoucí rychlostí jako bych na nekvalitních cestách ztrácel v auto důvěru.

Peugeot 308 – srovnání s konkurencí Model Peugeot 308 Honda Civic Opel Astra Renault Mégane Motor 1.5 BlueHDi 1.6 i-DTEC 1.6 CDTI 1.6 dCi Zdvihový objem [cm3] 1499 1597 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 96/3750 88/4000 100/3500-4000 96/4000 Točivý moment [N.m/min] 300/1750 300/2000 320/2000-2250 320/1750 Převodovka 6M 6M 6M 6M Max. rychlost [km/h] 204 201 205 198 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,8 9,8 9,6 10,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 3,5 3,5 3,8 4,0

Skvělý společník na cestách

Kolega David Bureš vyzkoušel dlouhodobě testovaný Peugeot 308 také na dálkové trase, a to při cestě z Prahy do rakouského Kitzbühelu. Zde nás vůz opět nadchnul svoji spotřebou pohybující se kolem pěti litrů, díky níž palivová nádrž o objemu 53 litrů umožňuje autu klidně ujet 1000 kilometrů bez tankování.

Spotřeba je přitom nízká nejen při pomalém tempu, ale i při využívání veškeré dostupné síly motoru. Při klidném přesunu po obchvatu Mnichova, kde byla při naší cestě povolená rychlost snížená na 120 km/h, si Peugeot řekl jen o 3,8 litru na 100 kilometrů, což je v dnešní době doslova zázračná hodnota. A když jsme o kus dál zkoušeli, jak to 308 jede ve vyšších rychlostech, s občasným nahlédnutím k 200km/h hranici, stále se spotřeba v daném úseku vešla do osmi litrů. Cesta z Rakouska zpět vedoucí primárně po okresních silnicích si pak vyžádala průměr 4,2 l/100 km.

+

Přitom však bylo znát, že Peugeot už na vysoké dálniční rychlosti v Německu není úplně stavěn a raději se jim vyhýbá. I vzhledem k malému volantu už jsme z auta necítili úplnou jistotu.

Během výletu do rakouských Alp jsme v tříčlenné posádce každopádně ocenili rozměrný zavazadelník. Objem 420 litrů a pravidelné tvary znamenají, že se dovnitř složíte opravdu snadno, a to i na několikadenní dovolenou. Jen toho místa na zadních sedadlech není mnoho, zvlášť pro kolena. Tlusté C sloupky pak nejen způsobují stísněný pocit uvnitř, ale také omezují výhled vzad. Vycouvávání z řady zaparkovaných aut je tak mnohdy čekání na ťukanec, rozhodně tak doporučujeme zauvažovat nad příplatkovou parkovací kamerou.

Chybky se ale přesto našly. Po několika hodinách jízdy zjistíte, že ten malý volant je méně pohodlné řešení než konvenční velikost. Začnou vás bolet ruce a nevíte pořádně, jak si je opřít. Na dálnici pak uslyšíte jemné vrnění turbodieselu, krátké zpřevodování znamená, že při 130 km/h motor točí na šestku poměrně vysokých 2400 otáček.

A ukazatel stavu paliva není moc přehledný, tlustá ručička znamená, že mnohdy netušíte, kolik nafty opravdu ještě máte, musíte se na palivoměr podívat zpříma, abyste stav správně vyčetli. Ukazatel dojezdu přitom není řešením, stačí změnit tempo a palubní počítač ukáže zcela jiné hodnoty než před chvilkou.

Základ pod půlmilionem

Novou 308 s dieselovou patnáctistovkou koupíte už se základním výbavovým stupněm Active za 490.000 Kč, aktuální akční nabídka Peugeotu však nabízí auto za o něco sympatičtějších 410.000 Kč. Už vstupnímu provedení nechybí šestice airbagů, tempomat, dvouzónová automatická klimatizace, rádio či elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka. K nim jedna výtka - při sklápění nepříjemně vržou! Alespoň tedy u našeho dlouhodobého kousku.

Jak jsem už napsal, testovaná výbava Allure v ceníku aktuálně chybí. Dřívější specifikace ale ukazuje, že s takovou auto přišlo na 470.000 Kč, přičemž v základu najdete asistent pro jízdu v pruzích, rozpoznávaní dopravního značení, sledování pozornosti řidiče, automatické přepínání dálkových světel, přední a zadní parkovací senzory, diody denního svícení, přední mlhovky, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken vpředu a vzadu… Z příplatkových položek, které cenovku šroubují lehce pod 590.000 Kč, zmiňme navigační systém (+20.000 Kč), full-LED světlomety (+30.000 Kč) či vyhřívané přední sedačky (+7.500 Kč).

A co bude dál?

Na příští týdny máme s Peugeotem 308 vícero plánů. Ze všeho nejdříve nás čeká srovnání s kombíkem, kde se podrobněji zaměříme na zavazadelníky a prostornost ve druhé řadě. Kromě praktičtějšího karosářského provedení totiž varianta SW dostala i prodloužený rozvor (hatchback 2620 mm, kombík 2730 mm). Čeká nás také jedno putování napříč republikou, kde se chceme maximálně zaměřit na spotřebu – proklepnout pravdivost čísel palubního počítače s realitou a daty uváděnými v mobilní aplikaci Peugeotu. Je to překvapující, ale na stejné trase ukazují oba zdroje lehce jiné hodnoty.

+

A když jsme u té mobilní aplikace, samotné spárování nebyla žádná legrace. Stáhl jsem si oficiální appku automobilky, vyplnil VIN vozu a pokračoval přesně dle instrukcí, přesto ne a ne automobil do telefonu dostat. Vedle bezdrátového připojení jsem později zkusil i propojení kabelem, ale stále bez výsledku. Jelikož už bylo pozdě, řekl jsem si, že další den ráno zavolám na podporu Peugeotu. Sedl jsem do auta, a světe div se, jízdy, které jsem absolvoval od prvního pokusu o spárování, se najednou synchronizovaly.

A když tak hovořím o těch multimédiích, musím vypíchnout ještě jednu věc: - hudba hraje bez přerušování! V poslední době jsem měl u nových Peugeotů a Citroënu problém s tím, že muzika přehrávající se v autě pomocí bluetooth se prvních pár minut sekala, což bylo značně otravné. V případě 308 jsem ale tento jev zatím nepozoroval ani jednou, snad se chybku podařilo odladit aktualizací softwaru. Co všechno multimédia a aplikace umí a umožňují, si ukážeme v dalších dílech dlouhodobého testu.