Nový Top Gear startuje už tuto neděli. Na co se můžeme těšit? Dojde i na Superb

Aktuální třetí série pořadu The Grand Tour bývalých moderátorů Top Gearu, Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye, je v plném proudu, automobiloví fanoušci se ale mohou těšit i na nové díly jejich konkurence. Na obrazovky se totiž s šestadvacátou sérií vrací Top Gear, show bývalého zaměstnavatele Clarksona a spol., britské televize BBC.

Šestadvacátá série Top Gearu startuje tuto neděli, 17. února. Bude poslední, v níž se objeví současné moderátorské trio ve složení Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, které ve vybraných dílech doplní tajemný jezdec The Stig a více než slavná jezdkyně Sabine Schmitz LeBlanc se z rodinných důvodů rozhodl show opustit , a tak BBC přikročilo k rozsáhlejším změnám.

Ze současného tria v Top Gearu tak od sedmadvacáté série setrvá už jen Chris Harris, kterého doplní komik Paddy McGuinness a bývalý hráč kriketu Freddie Flintoff.

Ještě před startem série BBC uvolnilo několik fotografií a trailer, díky čemuž už máme konkrétní představu o tom, co si pro nás LeBlanc a spol. pro následující nedělní večery připravili.

Video

Milovníky velkých výletů jistě bude zajímat road trip LeBlanca a Harrise po Srí Lance v tuk tucích, tedy v Asii populárních tříkolkách. Duo moderátorů s nimi nejen projede tento ostrovní stát poblíž Indie, ale také si přitom zazávodí na čajové plantáži a zahrají polo, čímž budou chtít dokázat jejich univerzálnost. Harris se pak bude chtít snažit dokázat, že jízda v BMW M5 je rychlejší než cesta na zamýšlené rychlodráze HS2 mezi Londýnem a severem Anglie, a navíc i levnější.

Všichni tři moderátoři se sejdou v soutěži luxusního auta za rozumnou cenu, když budou zjišťovat, zda se vyplatí si koupit ojeté Bentley, Rolls-Royce nebo Mercedes za cenu nové Dacie Duster.

Chybět nemohou ani samozřejmě pro někoho nudné, ale pro Top Gear tradiční automobilové testy. Chris Harris tak porovná Aston Vantage a Mercedes-AMG GT, tedy dva sporťáky se shodným osmiválcem. A také se bude snažit dokázat, že nový Ford Fiesta ST je lepší než Lamborghini Aventador. A aby těch recenzí nebylo málo, Harris otestuje i Bentley Continental GT, přičemž ten samý vůz ohodnotí i LeBlanc, aby se ukázalo, jak se názory moderátorů na jedno auto mohou lišit.

Top Gear navíc potěší i fanoušky mladoboleslavské značky Škoda. Řeč bude o novém Superbu, který producenti Top Gearu považují za nejlepší rodinný kombík na trhu. LeBlanc a Harris se však budou snažit dokázat, že se najdou i lepší alternativy, v podobě Ferrari GTC4Lusso a Porsche Panamera Turbo Sport Turismo.

Preview nadcházející série Top Gearu tak dokazuje, že současní moderátoři show mají zajímavých nápadů habaděj a my už se nemůžeme dočkat, až si nový Top Gear pustíme. Co vy, budete se koukat, nebo dáváte raději přednost konkurenčnímu The Grand Touru? Sdělte nám svůj názor do diskuze pod článkem.