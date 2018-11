Tahle upravená Octavia RS má přes 330 koní. Ale dává vůbec smysl?

Pohled do českého konfigurátoru Škody odhalí, že automobilka aktuálně nabízí naftové „ereso“ a jen jednu z původně dvou variant se zážehovým motorem – a to tu silnější. Výkonnější provedení RS 245 se samosvorem a 180 kW (245 k) se přitom přejmenovalo na prosté RS.

A to je vrchol, u Octavie, na rozdíl od koncernových příbuzných (Volkswagen Golf a Seat Leon), víc výkonu nedostanete. Pokud po něm přesto toužíte, můžete se obrátit na některého z úpravců. Například na společnost BSR.

Švédská firma má s tuningem bohaté zkušenosti, její kořeny sahají do začátku 90. let, kdy začala úpravami Volv 740 a 940. V roce 2000 se zaměřila také na Saab a vozy koncernu Volkswagen. A ještě jedna zajímavost, BSR se podílí také na vývoji pohonných jednotek a různých komponentů pro Koenigsegg. A to už by mělo něco znamenat, ne?

O co jde?

Co ale může BSR nabídnout masovce z Mladé Boleslavi? To ukazuje zajímavý showcar, který si u úpravce pojmenovali jako RS 301. Číslo pak má stejně jako dříve u produkčního „eresa“ napovídat počet koní pod kapotou. Jenže se to trochu nepovedlo…

Ale pojďme se na Octavii od BSR podívat od úplného začátku. Bílý liftback se narodil v Mladé Boleslavi jako slabší z tehdejších dvou variant. Přeplňovaný dvoulitr, spárovaný s šestistupňovou manuální převodovkou, tedy původně podle výrobce dával nejvyšší výkon 230 koní (169 kW) a maximální točivý moment 350 Nm.

Do rukou českého zastoupení úpravce se dostal v rámci projektu Tuning bezpečně, který chce ukázat, že kvalitní úprava vozu může mít smysl, když se provede poctivě a kvalitně. Projekt vznikal ve spolupráci s několika institucemi, například Autoklubem České republiky, Policií ČR nebo ministerstvem dopravy.

Cílem BSR bylo Octavii RS vylepšit po stránce ovladatelnosti a dynamiky, přitom ale ponechat co nejvíc originálních komponentů hnacího traktu (například turbodmychadlo, vstřikovače paliva, spojkový komplet či převodovku) a zachovat všechny známé výhody mladoboleslavského bestselleru – Octavia RS měla i po zásahu BSR zůstat výborným autem na každý den. Jen o něco lepším a rychlejším. A možná i hezčím.

Poslední ambici naznačuje zejména jednoduchý, ale zato nápaditý způsob, jak „spravit“ kontroverzní příď omlazené Octavie s dělenými světlomety. K černé masce chladiče v BSR přidali navíc černé vyplnění mezery mezi oběma částmi světlometů. Prosté řešení, ale podle mě hezké.

Další změny exteriéru zahrnují nejen víceméně reklamní polepy, ale také nový difuzor. Výměnu originálu si vyžádala instalace nového výfukového systému se skutečnými koncovkami o 10centimetrovém průměru. Standardní „ereso“ má v zadním nárazníku jen rámečky, koncovky výfuku jsou až za nimi.

Teplo a vzduch

Octavia RS 301 dostala také nová kola. Jde o ráfky od švýcarské firmy Barracuda, které jsou ve srovnání se standardními koly z RS docela výrazně lehčí – na ráfek to vychází na 4,5 kg, v BSR tedy díky kolům škrtli celkem 18 kg neodpružené hmotnosti. A neodpružená hmota má, jak určitě víte, vliv na ovladatelnost i komfort a celkovou kvalitu jízdy.

Kola jsou také nejdražší položkou na seznamu úprav: jedno aktuálně stojí 12.500 Kč. Přehled všech novinek a jejich ceny najdete v tabulce níže. Celkem jsou každopádně na autě úpravy za nějakých 185 tisíc korun.

Základem zvýšeného výkonu je nový software řídící jednotky motoru (BSR Stage 1), který zvedá i krouťák. A i když se auto jmenuje RS 301, koní má pod kapotou ještě víc. Měření na válcové zkušebně v Auto Technologi ukázalo maximální výkon 244,5 kW (332,5 k) při 5500 ot/min a nejvyšší točivý moment 472 Nm v 3800 ot/min.

+

Zásluhu na nárůstu mají i další modifikace, například nový mezichladič, který zajišťuje účinnější ochlazování nasávaného vzduchu, karbonové sání s nižší rezistencí, díky níž se motor dokáže lépe „nadechnout“, nebo už zmíněný sportovní nerezový výfukový systém se sníženým zpětným tlakem, který dopomáhá snazšímu odvodu spalin.

Zajímavý je také izolační obal na turbodmychadlo, který se nasazuje přes horkou stranu (skříň turbíny) a pomáhá tak studené straně (skříň kompresoru), aby pracovala při optimálních teplotách. Výsledkem má být vyšší výkon rotační energie ze spalovací komory, rychlejší odvod plynů ze systému, vyšší otáčky hřídele a potlačení turboefektu.

Decentně se úpravce podíval také na podvozek, vyměnil standardní pružiny za tužší pružiny Eibach, které jsou vpředu o 20 mm a vzadu o 10 mm kratší, od Eibachu jsou také nové stabilizátory. Brzdový systém pak dostal účinnější a trvanlivější brzdové destičky a pancéřové brzdové hadice. Díky nim se lépe dávkuje brzdná síla, brzdový pedál má totiž přirozenější chod.

Funguje to?

S Octavií RS 301 jsem najezdil asi 500 kilometrů a mohl ji bezprostředně porovnat se standardní, „full stock“ Octavií RS 245 s automatickou převodovkou. A upřímně říkám, že auto od BSR je v každém ohledu o něco lepší.

Motor je znatelně živější i živočišnější, zvlášť ve středních a vysokých otáčkách „třistajednička“ uhání obdivuhodně. Díky tomu upravená oktávka exceluje zejména v pružném zrychlení, například z 80 km/h na 140 km/h akceleruje za méně než 5 sekund. Zajímavý je způsob, jakým se tak děje. Dáte „plnej“, následně se chviličku nic moc neděje, než se přeplňovaný motor „nadechne“, a pak najednou přijde kopanec. Skoro jak v autě s turbem z 90. let. Čtyřválec přesvědčivě táhne až k omezovači.

BSR udává akceleraci z klidu na stovku za 5,64 sekundy, což je o vteřinu lepší než u Octavie RS 245. Jenže tady o zrychlení z nuly nejde, cílem úprav bylo hlavně zlepšení pružného zrychlení. Mimochodem, maximálka u verze od BSR činí 300 km/h (i když na „tacháči“ je maximum 280).

Jak RS 301 jede, ukazuje nejlépe následující video. A protože jsem měl během testu možnost přesednout do běžné Octavie RS (245) se samosvorným diferenciálem a automatickou převodovkou, přidávám také akceleraci sériového modelu a srovnání zrychlení obou vozů z 60 km/h na 200 km/h.

Všimněte si, jaký problém měla obě auta s přilnavostí předních kol na startu – a to i při aktivaci kontrolovaného rozjezdu (launch control). Nutno podotknout, že v den porovnání bylo chladno (snad jediný opravdu studený den od června) a na silnici byl poměrně nový a hladký asfalt. Jenže RS 301 s trakcí během náhlého zrychlení bojuje pravidelně, hrabat umí i na trojku. Kvůli tomu a pomalejší reakci na pohyby pravé nohy je tak někdy složitější správně dávkovat plyn, typicky při výjezdu z vracečky. Jsem přesvědčený, že takhle silná předokolka by si zasloužila samosvor, ten by auto posunul na další úroveň.

Na druhou stranu, jako u každého vozu, i u „třistajedničky“ se dá najít způsob, jak se z oblouku dostat co nejefektivněji a nejrychleji. Přesto mě v hlavě neustále nahlodávalo vědomí, že by to šlo ještě o chlup lépe.

Skvělé je ale chování v nájezdech do zatáček i přímo v obloucích. BSR se do velké míry povedlo potlačit nedotáčivost standardní Octavie, auto je navíc stabilnější, méně se naklání a působí o něco „řidičtěji“.

Tužší pružiny si přitom nevybraly daň v podobě zhoršeného komfortu, naopak, 301 mi přišla dokonce o chlup pohodlnější než RS 245. I po zásazích od úpravce tak jde o auto, které můžete v pohodě používat každý den. Je příjemné, praktické a navíc hodně rychlé. Tak rychlé, že s ním potrápíte i pár vyloženě sportovních vozů. I když ono samo sporťákem není.

Video

RS 301 umí být také velmi hlučná. Výfukový systém je totiž vybaven klapkou, takže po každém ubrání plynu očekávejte typické bublání, přecházející až do rytmického „bubnování“. Kromě toho ale výfuk také docela duní, což může být při dlouhé jízdě až otravné. V interiéru je naštěstí přepínač, kterým klapku zavřete a výfuk se pak celkově výrazně zklidní.

Interiér je mimochodem prakticky stejný jako sériové verze. Nová jsou jen loga BSR a červené bezpečnostní pásy.

Může být vaše

O penězích, které tuning v BSR spolkl, už byla řeč. Společnost ale tvrdí, že velmi podobného výsledku jako u RS 301 lze dosáhnout díky performance produktům už za zhruba 80 tisíc korun. Jestli to dává smysl? To si samozřejmě musí každý zvážit sám, pravdou ale je, že v BSR udělali ze skvělého vozu ještě lepší stroj. Nejde jen o rychlost a akceleraci, RS 301 se celkově řídí lépe, přitom to ale není za cenu nějakých kompromisů v podobě praktičnosti, využitelnosti či pohodlí. Osobně si přesto myslím, že by se použité úpravy víc hodily k verzi se samosvorem.

Možná vás teď napadají otázky, jak je to se zárukami, STK nebo spolehlivostí. Dobrou zprávou je, že veškeré na voze nainstalované komponenty jsou pochopitelně homologované a schválené pro provoz na veřejných komunikacích. Lidé od BSR je dokonce nechali zapsat do velkého techničáku. „Takže jak kontrola na STK, tak silniční kontrola ze strany policie není důvodem k jakýmkoliv obavám,“ říká Martin Hák, jednatel tuzemské pobočky BSR.

„Součástí každého instalovaného produktu je standardní záruka výrobce dle zákona, na každý tuningový kit BSR jsou dvě záruky – na pohonné ústrojí i zbytek úprav,“ dodává. Podle něj by neměla být překážkou ani tovární záruka od Škody.

„Co se týče tovární záruky od Škody, není možné „paušalizovat“. Věřím, že za souhry určitých okolností může nastat situace, kdy se prodejce, servis či samotný výrobce mohou vymlouvat, že v rámci tovární záruky nebude oprava nebo výměna poškozeného dílu hrazena z důvodu instalovaných performance produktů. Nemyslím, že na to mají právo. Je to pouze jistá záminka, jak „ušetřit“ a debata na toto téma by mohla být zdlouhavá a možná i nikam nevedoucí. V takovém případě lze uplatnit naši záruku na pohonné ústrojí, která kryje veškeré škody na hnacím traktu vozu. V BSR v takovém případě neřešíme, co bylo příčinou vzniklé škody či problému,“ vysvětluje Martin Hák. BSR také může, kdykoli je potřeba, do vozu nahrát zpět originální nastavení.

Že Octavia RS 301 vznikla v rámci projektu Tuning bezpečně, už víte. Kromě toho se ale rodila také jako cena do soutěže. Vyhrát ji můžete na veletrhu Racing Expo, který se koná na výstavišti v Letňanech od 9. do 11. listopadu. Nový vlastník upravené Octavie bude vylosován 11. listopadu.

Více informací o soutěži najdete zde