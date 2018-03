Valašská rallye startuje: Udrží Kopecký neporazitelnost?  

Ohrozí ho na Valašské rallye někdo? Jaké budou souboje ve startovním poli plném vozů se specifikací R5?

Úvodní podnik mistrovství České republiky 2018 v rallye odstartuje 37. Kowax Valašské Rallye ValMez v sobotu 24. března krátce před polednem. Do cíle dospěje v neděli 25. března v 15 hodin. Soutěžící v tu dobu budou mít za sebou patnáct rychlostních zkoušek a na nich celkem 174,05 kilometrů.

Najít tempo bez rizika

Tovární tým Škoda Motorsport vyšle na start Valašské rallye vedle osvědčené posádky Jan Kopecký a Pavel Dresler mladou norskou dvojici Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermoen, která první podnik mistrovství ČR pojme i jako přípravu na Rallye Korsika, součást mistrovství světa. Vůz Kopeckého je na počest kulatého výročí založení samostatné Československé republiky vyveden v barvách české trikolory. Na domácí půdě chce pokračovat ve vítězné sérii a pokusit se v letošní sezóně vybojovat čtvrtý mistrovský titul v řadě.

Kopecký je nejúspěšnější český soutěžní jezdec posledních let. Dosud získal celkem pět mistrovských titulů. První vybojoval v roce 2004, další přidal již se současným navigátorem Pavlem Dreslerem v sezoně 2012. Od roku 2015 následovala série třech titulů. „S Pavlem se chceme pokusit najít správné tempo, aniž bychom přitom zbytečně riskovali. Očekávám, že soupeři budou ještě silnější. Fanoušci se mohou těšit na napínavé souboje. Nemůžu se dočkat, až nastoupím na start před českým publikem a zaútočím na čtvrtý mistrovský titul v řadě,“ popisuje své ambice tuzemská rallyeová jednička Kopecký.

Angažmá mladoboleslavského továrního týmu v mistrovství České republiky je i nadále důležitou součástí aktivit na podporu domácích prodejů vozů Škoda. Zájemci z řad fanoušků rallye si opět budou moci osobně ověřit kvality nových automobilů Škoda při zkušebních jízdách přímo v místech konání některých mistrovských soutěží, kde se budou prezentovat autorizovaní obchodníci z daných lokalit. Návštěvníci mohou po celý rok pokoušet štěstí ve hře o dlouhodobou zápůjčku nového automobilu značky Škoda a soutěžit o další zajímavé ceny. Škoda Motorsport parky v servisním zázemí vybraných rallye tradičně nabídnou řadu aktivit pro celou rodinu.

„Chceme být zastoupeni nejen na rychlostních zkouškách, ale také být vidět také v zázemí jednotlivých podniků. Našim cílem je představit vozy a služby se značkou Škoda v atraktivním prostřední špičkového motorsportu. Věříme, že si k nám najdou cestu fanoušci rallye i rodiny s dětmi,“ zdůrazňuje šéf Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček.

„Jsme rádi, že v domácím šampionátu uvidíme na startovní rampě a tratích rychlostních zkoušek stále více vozů Škoda Fabia R5. Od roku 2015 jsme celosvětově prodali více než 170 závodních speciálů modelu Fabia R5. S naším klientským programem chceme v rámci možností podporovat aktivity těchto týmů na celém světě,“ vysvětluje šéf týmu Škoda Motorsport Michal Hrabánek.

Pech nemusel na operaci

Na startu nové české soutěžní sezony nebude chybět posádka EuroOil-invelt teamu Václav Pech junior s tradičním spolujezdcem Petrem Uhlem. EuroOil-invelt team měl přes zimu dostatek času na přípravu a vylepšení Ford Fiesta R5, kdy na základě poznatků minulé sezóny došlo k úpravám tohoto speciálu. Hlavní pozornost však směřovala k Václavu Pechovi, který v zimní přestávce léčil krční páteř. Čekalo se, zda stihne začátek sezóny. „Díky péči svého přítele primáře a dalších věhlasných ortopedů, fyzioterapeutů, senzibilů a dlouhé řady lidí, kteří to se mnou myslí dobře, se mi podařilo vrátit se za čtyři měsíce, do původního stavu i bez nutnosti operace. Snad to tímto nezakřiknu. Ještě mi chybí trošku fyzička, ale to snad dohoním,“ říká Pech.

Valašská Rallye je známá častým střídáním povrchů asfaltů se zbytky zimního posypu a letos to vypadá, že místy bude sníh i led. „S Petrem nám podobný charakter závodu sedí. Je to hlavně o důkladném tréninku a trochu i o improvizaci. Musíme často měnit styl jízdy a vše mít podrobně popsané v rozpise. Už se těšíme,“ říká Václav Pech, dvojnásobný vítěz „Valašky“.

Poznával limity fiesty

Jednou z posádek, která patří mezi favorizované v boji o pódiové umístění, je i posádka Jan Černý – Petr Černohorský , která poprvé v domácím šampionátu odstartuje s Fordem Fiesta R5 týmu MOGUL Racing. Černý se pro tuto změnu vozu rozhodl před zahájením nové sezony, kdy předchozí rok absolvoval se Škodou Fabia R5. Právě s tímto vozem v loňském roce vybojoval na Valašské Rallye třetí místo a zahájil tak sérii pódiových umístění, která vedla ke konečnému třetímu místu v českém soutěžním šampionátu 2018.

Letos přijíždí dobře rozjetý z rakouské Rebenland Rallye, kde se mu v obtížných podmínkách a ve velké konkurenci podařilo obsadit výborné druhé místo. S Petrem Černohorským tak absolvovali před zahájením sezony ten nejlepší možný test. Seznamování s Fordem Fiesta R5 probíhalo v poměrně složitých podmínkách a nestálém počasí a to se posádce bude hodit i před startem na Valašsku, kde také může počasí řádně zkomplikovat jezdcům volbu pneumatik.

Zdejší rychlostní zkoušky jsou navíc na mnoha místech pokryté velkým množstvím posypu a to je dělá ještě náročnějšími než obvykle. Valašská Rally je pověstná množstvím technicky náročných rychlostních zkoušek, kde ale nechybí ani velmi rychlé úseky, kde vozidla dosahují vysokých průměrných rychlostí. Centrem soutěže je, stejně jako v loňském roce, areál Tatra v Kopřivnici, kde bude umístěná servisní zóna po obě etapy, a kde se také v neděli odehrají dvě rychlostní zkoušky, jež budou vysílány v přímém přenosu na televizních obrazovkách ČT Sport.

A jaká jsou slova jezdce těsně před vstupem do domácího šampionátu? „Konečně startuje nová sezóna a já už se nemohu dočkat, až se s Fordem Fiesta R5 postavíme na start. Máme za sebou první ostré kilometry minulý týden v Rakousku a dojmy z Fiesty R5 jsou velmi pozitivní. Postupně jsem poznával auto v naprosto šílených podmínkách. Pršelo, chvílemi padal sníh a na trati bylo velké množství bláta. Ze začátku jsme dost ztráceli, ale já nechtěl jít s novým vozem vůbec do rizika a hledal jeho limity odspodu. Velmi rychle jsem ale Fiestě R5 přišel na chuť a o autě jsme se toho s Petrem hodně naučili. Před Valašskou rallye se cítíme dobře připraveni a bude to na nás, abychom podali co nejlepší výkon. Konkurence je naprosto neskutečná a podle mě je na startu minimálně deset posádek, které mohou jet na stupně vítězů.“

Štajf je s autem spokojený

Deváté místo obsadil Vojtěch Štajf v loňské sezoně v nové myslí samozřejmě na lepší umístěné. Jezdec Racing 21 – Klokočka Škoda Teamu má za sebou první předsezónní testy nedaleko Mladé Boleslavi s pozitivními dojmy. „Do auta jsem usedl po delší době a byl velmi spokojen s úpravami v nastavení podvozku naší Fabie R5, které jsme provedli během zimní přestávky, chtěl bych za to svým technikům poděkovat. Nyní ale přichází chvíle na pečlivou přípravu našich soutěžních vozů,“ zhodnotil první letošní usednutí za volant Fabie R5 jezdec Vojtěch Štajf.

Rok 2018 bude rovněž první kompletní sezónou v barvách týmu Racing 21 pro navigátorku Markétu Skácelovou. „Jsem nesmírně ráda, že jsem v polovině loňského roku dostala příležitost usednout do závodního vozu po boku Vojty a pravdou je, že jsme si na sebe chvíli zvykali. Tenhle rok je pro mne velkou výzvou a zároveň splněným přáním,“ potvrdila letošní motivaci Markéta Skácelová.

Mareš se těší na start

Dva náročné testovací dny má za sebou Filip Mareš, který se připravuje na první ostrý start s vozem Škoda Fabia R5. Premiéra v barvách nově vzniklého ACA Škoda Autoklub Teamu proběhne o tomto víkendu na třicátém sedmém ročníku Valašské rallye. S Fabií R5 připravenou v dílnách Kresta Racing Teamu najezdil Filip Mareš s Honzou Hlouškem během dvou dnů zhruba 200 kilometrů.

„První den ve Vizovicích nám šlo hlavně o seznámení se s pro nás zcela novou technikou. Ráno byla trať vlhká, později začala osychat, což bylo pro poznávání chování vozu ideální. Nastavení auta bylo dané Romanem, v průběhu testu se dělaly pouze drobné změny, abych si vytvořil lepší představu o tom, jak na ně auto reaguje“, vysvětluje Mareš.

„Pro druhý testovací den jsme vybrali o poznání rychlejší trať v Biskupicích. Smyslem bylo poznat chování vozu na jiném typu tratí a ve větších rychlostech. Krom toho úsek nabízel také dva retardéry a několik míst vyžadujících razantní brzdění. V součtu to pro mě byly další velmi cenné kilometry. I tentokrát jsem měl možnost hodnotit, jak auto reaguje na změny a debatovat o tom s Krestou. Na obou testech Roman také usedl vedle mě, čehož si velmi vážím. Jeho zkušenosti a znalosti jsou úžasné a rady, které mi dává, jsou pro mě skutečně velkým přínosem. Nicméně zhruba devadesát času jsem odjezdil s Honzou a v novém voze se pomalu zabydlujeme,“ dodává Filip.

S výhledem na start na Valašské rallye dodává: „Ambice na výsledek si ale nedělám, budu především sbírat zkušenosti. Pro mě osobně bude cílem získat co nejlepší pocit z řízení vozu. Hodlám jít postupně rychlostku po rychlostce. A pokud bude na dosahovaných časech vidět progres, lze to tak považovat za dobré znamení.“

S dosavadním Marešovým vystupováním je spokojený také Roman Kresta: „Oba testovací dny hodnotím velmi pozitivně. Filip splnil vše, co jsme si naplánovali, přestože podmínky na první test se čtyřkolkou nebyly vůbec ideální. Najezdil minimum nutné k adaptaci na vůz s pohonem všech kol. Dalším testem přímo v podmínkách soutěže bude sobotní shakedown. Pak už Filipa čekají první ostré kilometry, i když to bude vlastně také testování, tentokrát v závodním režimu. Přípravě vozu jsme dali absolutní prioritu a Filipovi jsem předal maximum informací pro začátek jeho kariéry s Fabií R5.“

Diváci, buďte pozorní

Neustále diskutovaným tématem zůstává také v nové sezoně zajištění bezpečnosti. „Podařilo se nám proškolit více pracovníků na všech úrovních rallye než loni a oni předají poznatky spolupracovníkům včetně traťových komisařů,“ řekl předseda Svazu rallye Tomáš Kunc a dodal: „Chtěl bych poprosit fanoušky, aby důsledně dbali pokynů organizátorů. Snažíme se najít na každé rallye, co nejvíce diváckých míst a věříme, že příznivci tohoto sportu budou spokojeni.“

Program Valašské rallye 2018

– 11.53 RZ1 Fulnek (13,61 km); 12.32 RZ2 Odry (6,51 km); 13.33 RZ3 Lešná 20,03 km); 16.40 RZ4 Fulnek (13,61 km); 17.19 RZ5 Odry (6,51 km); 18.20 RZ6 Lešná (20,03 km); 19.10 RZ7 Valašské Meziříčí – městská (3,51 km).

– 7.46 RZ8 Hukvaldy 1 (15,91 km); 8.35 RZ9 Bystřička 1 (15,06 km); 9.17 RZ10 Juřinka 1 (8,83 km); 10.16 RZ11 Hukvaldy 2 (15,91 km); 12.05 RZ12 Tatra 1 (5,32 km); 12.24 RZ13 Tatra 2 (5,32 km), 14.17 RZ14 Bystřička 2 (15,06 km); 15.00 RZ15 Juřinka 2 (8,83 km).

Kalendáře 2018

– 23.-24. 3. Valašská rallye, 20.-21. 4. Rallye Šumava Klatovy (HA), 18.-19. 5. Rallye Český Krumlov (HA), 15.-16. 6. Rallye Hustopeče; 30. 6.-1. 7. Rallye Bohemia (HA); 24.-26. 8. Barum Czech Rallye Zlín (HA), 5.-7. 10. Rallye Příbram (HA).

- 6.-7. 4. Rallyesprint Kopná (HA), 4.-5. 5. Rallye Vyškov, 27.-28. 7. Rallye Pačejov (HA), 14.-15. 9. Rallye Jeseníky, 19.-20. 10. Rallye Vsetín (HA). HA = mistrovství ČR historických automobilů.

