Co dělat s vybitým elektromobilem? Záleží, jaká baterie došla

Baterie do elektromobilů
Výroba baterií Audi
Výroba baterií Audi
Výroba baterií Audi
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Jak rozpoznat, co je skutečně vybito, jaký zvolit postup a kdy je odtah už nevyhnutelný? Záleží také na technice vozu.

Vybití elektromobilu nemusí vždy znamenat totéž – a právě na tom závisí, zda se vůz dá zprovoznit během několika minut, nebo bude nutný odtah. Moderní elektroauta obsahují dvě nezávislé baterie: vysokonapěťovou trakční, která pohání elektromotor, a nízkonapěťovou 12V baterii, která zajišťuje funkci řídicích systémů a bezpečnostních prvků. Porucha nebo vybití kterékoliv z nich má odlišné projevy a vyžaduje jiný postup.

V extrémních případech, zejména u vozidel s 800V architekturou, může způsob nabíjení po úplném vybití rozhodnout o tom, zda se vozidlo „probudí“ na místě, nebo bude muset na odtahovou plošinu.

Dvě baterie, dvě situace

Trakční baterie (vysokonapěťová, HV) – pohání elektromotor a ukládá hlavní energii pro jízdu. Pracuje s napětím stovek voltů.

Startovací/pomocná baterie (12 V) – napájí řídicí jednotky, světla, zámky, brzdy a hlavně cívky kontaktorů, které propojí trakční baterii se zbytkem vozu.

Elektromobil má vždy dvě oddělené baterie. Bez 12 V napětí se vysokonapěťová část vůbec nezapne – nesepnou stykače vysokonapěťového akumulátoru. Takže i kdyby byla trakční baterie plná, vozidlo je nepojízdné. Když se řekne, že je elektromobil vybitý, může jít o dvě odlišné závady a každá se řeší jinak.

Jak poznat, co je vybité?

Vybitá 12 V baterie
Vozidlo nereaguje: nejdou odemknout kliky, nerozsvítí se displeje, nelze zařadit N, nelze spustit nabíjení. Řešením je krátce „nastartovat“ přes 12 V (powerbanka nebo startovací kabely) – po probuzení vozidla se 12 V dobije z trakční baterie a lze nabíjet běžným způsobem.

Pokud se baterie vybíjí opakovaně nebo je stará, je vhodné ji vyměnit za typ doporučený výrobcem (správná kapacita a technologie – AGM, EFB, LiFePO₄). Při výměně vždy odpojujte nejdříve mínusový pól a u některých vozů může být nutná registrace nové baterie v řídicí jednotce, aby fungovalo správné dobíjení.

Vybitá trakční baterie
Vozidlo se zapne, ale ukazuje 0 % a nejede nebo pouze v nouzovém režimu (turtle). 12 V funguje, ale není energie pro pohon.
Řešení: připojit k nabíječce – někdy funguje hned DC, jindy je nutné začít pomalým AC, aby se systém „probudil“.

Jak vozidlo oživit podle příčiny?

Když odešla 12V baterie:

  • Najděte servisní póly 12V baterie (většinou pod kapotou).
  • Připojte startovací powerbanku nebo kabely z jiného vozidla (jen ze startovací 12V baterie, nikdy ne na oranžové vysokonapěťové kabely).
  • Po sepnutí kontaktorů vozidlo udrží 12 V z trakční baterie – je ale vhodné 12 V baterii dobít nebo rovnou vyměnit (u nové baterie už zpravidla nutná registrace v řídicí jednotce auta)

Bez funkční 12V baterie: Zpravidla nelze zařadit neutrál, odbrzdit elektronickou parkovací brzdu a ani spustit nabíjení trakční baterie.

Když je prázdná trakční baterie:

  • Připojte vozidlo k nabíječce – i pomalé nabíjení z běžné zásuvky pomůže „probudit“ systém.
  • Po několika minutách můžete přejít na DC rychlonabíječku.
  • Pokud DC nefunguje hned, nechte vozidlo na AC déle.

Startování 400 V vs. 800 V

U 400V vozidel se po připojení k DC nabíječce obvykle začne nabíjet ihned, pokud je trakční baterie jen hluboce vybitá.

U 800V vozidel je častější, že při velmi nízkém napětí trakční baterie nefunguje interní měnič (HV booster), který zvedá napětí pro DC nabíjení z běžných 400V stojanů. V takovém případě je téměř vždy nutné začít AC nabíjením, aby se baterie dostala nad minimální prahovou hodnotu – teprve potom vozidlo spustí DC nabíjení.

Kdy je nutný odtah?

  • Nelze oživit 12 V ani po opakovaném pokusu.
  • Vozidlo odmítá nabíjet i střídavým proudem nebo má aktivní chybu vysokonapětového systému.
  • Nelze uvolnit parkovací brzdu a převodovku (nelze zařadit N).
  • Po nehodě (pyropojistka odpojila vysokonapěťovou baterii).

Daleký odtah je vždy vhodné provádět na plošině – tažení po zemi může poškodit motor a měnič. Níže vysvětlíme proč.

Může se elektromobil tlačit nebo táhnout?

Pokud má vozidlo dostatek energie v 12V akumulátoru, je zařazen režim N a jsou uvolněné brzdy, lze jej krátce a pomalu posunout – například na parkovišti nebo k nabíječce. Takové přesuny by měly být v řádu metrů až desítek metrů a probíhat nízkou rychlostí. Vždy je nutné, aby uvnitř seděl řidič, který může brzdit a kontrolovat směr. Bez funkční 12V baterie to není možné – neutrál se nezařadí a brzdy zůstanou zatažené.

Tažení v režimu N:

V režimu N je parkovací západka odblokovaná, ale hnací kola zůstávají mechanicky spojena s elektromotorem přes redukční převod – na rozdíl od spalovacích aut neexistuje mechanická spojka, která by motor odpojila.

U motorů s permanentními magnety (PMSM): I při vypnutém buzení statoru rotor s magnety při otáčení indukuje napětí ve vinutí statoru. Invertor jej obvykle zkratuje nebo odvede do ochranných obvodů, ale mechanický odpor a elektrické namáhání tu zůstává.

U asynchronních motorů (indukčních): Bez buzení statoru motor energii negeneruje, odpor je nižší, ale stále je zde mechanické tření a závislost mazání na pohonu.

Důsledky dlouhého tažení na N:

Generování napětí – u PMSM hrozí riziko přepětí a zatížení výkonové elektroniky, pokud není aktivní chlazení a řízení.

Chlazení – při vypnutém vozidle nepracuje čerpadlo chladicí kapaliny, takže při delším nuceném otáčení může dojít k přehřátí motoru a invertoru.

Mazání převodovky – u některých redukčních převodovek zajišťuje mazání právě otáčení elektromotoru v aktivním režimu; při pasivním tažení může být mazání nedostatečné.

Proto výrobci obvykle povolují pouze krátké tažení na N, při nízké rychlosti (typicky do 30–50 km/h) a na omezenou vzdálenost (často 1–5 km). Přesné limity vždy uvádí uživatelský manuál.

Tažení v režimu D s cílem dobít baterii

Někdy se lidé domnívají, že tažením na D lze trakční baterii dobít rekuperací. Existují i četná videa na internetu, kde tento postup skutečně funguje. V praxi to výrobci nedoporučují a často zakazují. Proč?

Při velmi nízkém stavu nabití BMS (systém řízení baterie) rekuperaci blokuje, aby chránila články před nadměrným proudem.

I pokud rekuperace funguje, dobíjení je pomalé a účinnost nízká – pro dosažení několika procent kapacity by bylo nutné táhnout vůz kilometry.

Dlouhodobý provoz motoru jako generátoru bez aktivního chlazení a plného řízení zatěžuje elektroniku i mechanické části.

Bezpečným řešením pro přesun vybitého elektromobilu na větší vzdálenost proto zůstává odtah na plošině.

Video placeholder
Martin Vaculík zjišťoval, jak dlouho vydrží baterka elektromobilu! • Zdroj: auto.cz

Někdy stačí počkat

I mně se jednou podařilo vybít trakční baterii elektromobilu. Šlo o malý čínský hatchback s kapacitou trakční baterie 17,3 kWh. Vybití předcházela nečekaná událost, kvůli které jsem musel ujet víc kilometrů, než bylo v plánu. Když jsem vyrážel k 9 km vzdálenému wallboxu, auto ukazovalo dojezd ještě 15 km, tak jsem to risknul. Bylo to v noci, nebyl provoz, vypnul jsem klimatizaci i ventilátor.

Asi kilometr a půl od cíle, když palubní počítač ukazoval 2 %, auto už spadlo do nouzového režimu a jelo už jen krokem, abych mohl zaparkovat. To jsem neudělal a po pár desítkách dalších metrů jsem už musel vystoupit a auto na parkovací místo dotlačit ručně.

Zhruba po hodině jsem se na místo vrátil s kamarádem, že auto poslední kilometr pomalu odtlačíme. Bylo to ale do mírného stoupání a najednou se to zdálo jako přiliš obtížné. Zkusil jsem ještě nastartovat a přestože palubní počítač už ukazoval 0%, auto se ještě rozjelo a já byl schopný dojet. Posledních 50 metrů k nabíječce jsme už dotlačili. Mimochodem, tolik od ucha k uchu vysmátých řidičů, jako když jsem tlačil malý elektromobil, jsem ještě neviděl.

Dlouho vybitá trakční baterie

Z hlediska životnosti je dlouhodobé hluboké vybití trakční baterie jeden z nejškodlivějších stavů. Pokud napětí článků klesne příliš nízko a baterie zůstane v tomto stavu celé dny či týdny, začnou uvnitř probíhat nevratné procesy – například rozklad elektrolytu a tvorba pasivačních vrstev na elektrodách, což snižuje kapacitu a zvyšuje vnitřní odpor.

V mrazu se situace ještě zhoršuje. Nízká teplota zpomaluje chemické reakce, ale zároveň zvyšuje viskozitu elektrolytu a může vést k lokálnímu podchlazení článků, což urychluje degradaci. V krajním případě může hluboké vybití vést až k úplnému „zabrickování“ baterie, kdy vůz znemožní nabíjení z důvodu příliš nízkého napětí a jediným řešením je drahá odborná repase či výměna.

Zdroje: tesla.com, hyundai.com, porsche.com, batteryuniversity.com, ross-tech.com, vicorpower.com, volkswagen-newsroom.com  Foto: Audi, archiv

