Togg T10X a T10F: Erdoganovy turecké chlouby smrdí lepidlem. Už jsme je viděli naživo
Na evropský trh oficiálně vstupuje turecká automobilka Togg. A hned se dvěma modely – středně velkým SUV T10X a novým fastback sedanem T10F. Oba vozy jsou plně elektrické a vznikly jako součást domácího tureckého projektu.
Togg vznikl v roce 2018 jako konsorcium několika tureckých firem s cílem vyvinout vlastní elektromobil. Design obou modelů má na svědomí Murat Günak, zkušený turecký automobilový designér, ve spolupráci s renomovaným italským studiem Pininfarina.
Původně se zvažovalo využití platformy od švédského NEVS (nástupce Saabu), ale nakonec Togg vyvinul vlastní elektrickou platformu přizpůsobenou evropským bezpečnostním a jízdním standardům.
Baterie dodává společný podnik Siro, založený v roce 2021 Toggem a čínskou firmou Farasis Energy. Moduly a celé battery packy se vyrábějí přímo vedle továrny v Gemliku v turecké provincii Bursa. Podíl domácích komponentů se od začátku výroby zvýšil na přibližně 75 % (květen 2024).
Togg T10X – SUV pro Evropu
T10X se na tureckém trhu prodává od roku 2023 a nyní míří do Německa a dalších evropských zemí. Jde o středně velké SUV s jednoduchým, funkčním designem. Karoserie má krátké převisy, čistě tvarovanou příď s LED světlomety a rovnou linii boků. Zadní část doplňuje světelný pás po celé šířce.
V nabídce budou dvě varianty pohonu. Základní verze má jeden elektromotor s pohonem zadních kol a výkonem přibližně 160–200 kW. Silnější varianta má dva elektromotory, pohon všech kol a výkon až 320 kW.
Baterie má kapacitu buď 52 kWh, nebo 88 kWh. Dojezd větší baterie dosahuje až 500 km podle WLTP. Nabíjení stejnosměrným proudem probíhá maximálním výkonem 180 kW, což znamená doplnění z 20 na 80 % kapacity za zhruba 25 minut. Zrychlení z 0 na 100 km/h je přibližně 7 sekund u základní verze a kolem 5 sekund u dvoumotorové.
Interiér je prostorný a má široký digitální panel, který spojuje přístrojový štít a infotainment. Ovládání je převážně dotykové, ale základní funkce mají fyzická tlačítka. Materiály a zpracování působí na úrovni střední třídy. Prodejní cena pro Německo zatím nebyla oznámena, očekává se však v rozmezí 42 až 45 tisíc eur.
Togg T10F – fastback s delším dojezdem
T10F je nový model a představil se právě letos v Mnichově. Sdílí platformu s modelem T10X, ale má nižší karoserii ve stylu fastback. U verze s větší baterií (88 kWh) se uvádí více než 550 km podle WLTP.
Stejně jako SUV bude sedan k dispozici s jedním motorem (RWD, 150–200 kW) nebo se dvěma motory (AWD, až 320 kW). Nabíjecí výkon a kapacity baterií jsou shodné s T10X – DC nabíjení až 180 kW a čas z 20 na 80 % kolem 25 minut. Zrychlení se pohybuje mezi sedmi a pěti sekundami podle verze.
Interiér má podobné uspořádání a výbavu jako T10X, ale sedadla jsou umístěna níže a mají výraznější boční vedení. Rozvor poskytuje dostatek místa pro nohy i vzadu, i když snížená střecha omezuje prostor nad hlavou. Zavazadelník má velké výklopné víko, které usnadňuje nakládání.
Cena pro evropský trh zatím nebyla stanovena, očekává se 45 až 48 tisíc eur. Objednávky v Turecku začínají 15. září 2025, předprodej v Evropě má následovat koncem roku a dodávky by měly začít na jaře 2026.
Evropská strategie a výroba
Togg vyrábí oba modely v moderním závodě v tureckém Gemliku. Pro Evropu chce zajistit nejen prodej, ale i servisní zázemí prostřednictvím sítě partnerů v Německu a dalších zemích. Tím se liší od některých nových asijských výrobců, kteří vstupují na trh spíše přes importéry.
Společnost se profiluje čistě jako výrobce elektromobilů, bez paralelní nabídky spalovacích motorů. To jí umožňuje soustředit se na optimalizaci elektrického pohonu a bateriového managementu.
První dojmy
Vystavené vozy v Mnichově působily zpracováním solidně. Mezery mezi panely karoserie jsou vyrovnané, lak bez viditelných vad a interiér kombinuje kvalitní materiály s velkými displeji, které reagují svižně. Ovládání je spíše digitální, ale základní funkce (např. hlasitost, klimatizace) mají fyzická tlačítka. Hodně divoká je středová konzola, ale nutno říct, že skvěle využívá vertikální prostor.
Překvapily nás audiosystémy značky Meridian. Tuto značku jsme vídali jen v drahých britských vozech koncernu JLR. Naopak negativní dojem zanechal výrazný a poměrně dráždivý lepidlový zápach v interiéru obou vozů.
Na první pohled nejde o první pokusy nového výrobce, ale o dodělaný produkt. Rozhodující bude spolehlivost, reálný dojezd a dostupnost servisu. Pokud Togg udrží slíbené ceny a kvalitu, může zaujmout zejména zákazníky hledající technicky vyspělý elektromobil mimo tradiční značky.
Turecko a elektromobily
Málokdo ví, že Turecko je v elektromobilitě průkopníkem. Stát totiž podporuje domácí výrobu elektromobilů velmi cíleně. Díky těmto a dalším krokům má Turecko jednu z nejrychleji rostoucích elektro-automobilových scén na světě. A Togg z toho těží jako první domácí značka.
V roce 2019 schválila turecká vláda investiční pobídky pro Togg, první plně domácí výrobu elektromobilu, v hodnotě zhruba 3,7 miliardy dolarů - včetně daňových úlev, dotací, subvencí na úroky, státem zajištěných odběrů a snížení nákladů na pojištění a mzdy.
Později přidala balíček ve výši 5 miliard dolarů na podporu výroby elektrokol, společně s 4,5 miliardy na bateriový průmysl, směřující k cíli stát se regionálním centrem pro elektromobilitu.
Navíc zavedla vysoké cla — například 40 % navíc na čínské vozy, pokud producenti neinvestují přímo v Turecku. To přilákalo významné výrobce jako BYD, který staví továrnu s roční kapacitou 150 000 vozidel.
Zdroj: Autorský text, foto: auto.cz, video: Togg