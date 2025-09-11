Za volantem Lynku & Co 08: Číňan se švédským vlivem
Největší ze tří modelů, s nimiž automobilka Lynk & Co vstupuje na český trh, dokáže být svižným dálničním střelcem, aniž by spotřeba lezla nad 10 litrů, odhalilo první svezení. Také ale nastavilo zrcadlo některým nedostatkům.
Na mnichovském autosalonu jsme se dozvěděli, že na český trh vstupuje nová automobilka Lynk & Co. Ve skutečnosti však už v té době měla pár aut na českých značkách a půjčila nám model 08, abychom se na ten autosalon dopravili.
„Osmička“ je plug-in hybrid, který má dojet na elektřinu údajně až 200 km. Jenže cesta z Prahy do Mnichova je celá po dálnici, kde je neefektivní jezdit s plug-in hybridem na elektřinu. Více jsme tak využívali přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,5 litru.
Začněme ale zvenčí, kde vůz dokáže opravdu zapůsobit. Denní svícení spojené s blinkry, které vypadá jako zdvižené obočí nad tlustou linkou skrývající hlavní světlomety, je velmi výrazné. Protože však vyrážíme ještě před svítáním, důležitější jsou ta hlavní světla. Ostřikovače či klasické mlhovky tu nenajdete, ale dobře fungující „matrixy“ ano.
Světla mají problém trochu jinde, jak zjišťuji, když chci v mlze napevno rozsvítit ta tlumená. Vlevo od volantu chybí jejich ovládání a není ani na páčce blinkrů, jako ve volvech či v Lynku & Co 01. Jejich zapnutí je na pět kliků v centrálním displeji, musíte jít přes nastavení a pár dalších kroků, než se k nim dostanete. Zadní mlhovky jsou hned vedle.
Automobilka však na tiskové konferenci ujistila, že si je takovýchto chyb vědoma a v rámci dálkových aktualizací to spraví. Samozřejmě, nepřidá knoflík, ale aspoň by mělo být ovládání snáze dostupné. Jak a jestli ke zlepšení skutečně dojde, ověříme v klasickém týdenním testu během následujících měsíců.
Totální exodus tlačítek
Že z nových aut mizí tlačítka, je smutný trend už pár let. Lynk & Co 08 to však dohání do téměř stejného absurdna, jako modely značky Tesla. „Téměř“ proto, že pro zařazení D či R nemusíte jezdit prstem po displeji, nýbrž tu k tomu slouží páčka vpravo pod volantem jako v mercedesech.
Ovládání světel jsem už zmínil a klimatizace se ovládá v displeji samozřejmě taky. Pokud byste přemýšleli, jak se dostat do jejího menu, abyste změnili směr proudění vzduchu z některého z výdechů – to je mimochodem samo o sobě na hlavu postavené, neudělat ovládání jednotlivých výdechů klasicky manuální, ale používat k němu elektromotorky – nebo uzavřeli vnitřní okruh ventilace, je třeba klepnout na ikonku ventilátoru v dolní liště.
Tímhle stylem funguje infotainment celý – že je třeba hledat a zkoumat, co a jak kde udělat. Člověk si to, věřím, po pár dnech zapamatuje, já jel opravdu jen do Mnichova a zpátky, ale přesto doufám, že slibované aktualizace učiní práci s centrálním displejem jednodušší a intuitivnější.
Platí to i pro nastavování jízdních asistentů, kde každá položka má jednu velkou dlaždici, které jsou navíc zobrazené jen ve dvou sloupcích. Ten olbřímí displej jich tak najednou zobrazí jen pár a je třeba si tu obrazovku posunout, než najdete… upřímně, v tomto případě, konkrétně sledování pozornosti řidiče, protože to je z asistentů nejotravnější. Upozorňuje vás, že se nedíváte před sebe, během první sekundy, takže každá změna teploty, každé přeskočení mezi mapou a rádiem je doprovázeno cinknutím.
Nastavení je široké
Cením však, že „eurohlásítku“ rychlosti ISA je možné vypnout jen zvuková upozornění, ale zobrazení na přístrojovém štítu zůstává. Také se mi líbí možnost nastavit hlasitost zvuků auta, ale i ta nízká je dost vysoká.
Důležité je to proto, že adaptivní tempomat při každém přerušení a obnovení vydá zvuk. Můžete ho samozřejmě nechat zapnutý celou dobu, ale v takovém případě může klesat plynulost jízdy, když systém začne brzdit za pomalejším autem před vámi. A to dělá většinou dost pozdě, tedy prudce. Spolu s tím, že jde nastavit jen do 150 km/h, je to však jeho jediná nevýhoda. Zrychluje docela svižně a aktivní vedení v jízdním pruhu se drží čar spolehlivě.
Centrální displej těší také možností stáhnout horní lištu dolů, kde je možné rovnou nastavit jas podsvícení, a to pro oba displeje odděleně. Nejde tedy chytit oba posuvníky najednou dvěma prsty, musíte displejům jas upravit postupně, ale líbí se mi snadný přístup a také to, že se na rozdíl od jiných čínských aut dá jas stáhnout dostatečně nízko i na tmu v evropských lesích. A hromadu zkratek jednotlivých funkcí, která je hned vedle, je možné personalizovat.
Obsahuje i možnost vypnutí bezdrátové nabíječky, což se hodí, protože ta nemá chlazení. Naopak se mi líbí nabíjecí výkon 60 W u jednoho z portů USB ve schránce pod loketní opěrkou.
Líbí se mi také sedačky; obě přední mají ve čtyřech směrech nastavitelnou bederní opěrku, ta řidičova umožňuje také naklápění sedáku. A i když to vypadá, že hlavové opěrky jsou pevné, není tomu tak – dají se výškově nastavit. Jediné, co chybí, je ventilace.
Pod kapotou páry dost
Technická data hovoří o kombinovaném výkonu úctyhodných 350 koní. Tedy – na papíře. Jde o součet 139 koní spalovacího motoru a 211 koní elektromotoru a ve skutečnosti se tyto výkony nedají takto úplně přímo sčítat. Ať už však 08 ukáže na motorové brzdě cokoliv, její schopnost zrychlování i v německých dálničních rychlostech je působivá.
Co jí trochu trvá, je dát se do pohybu. Po sešlápnutí plynu člověk chvíli čeká, než si elektronika všechno přebere, dá pokyn mechanice a ta si poskládá převody, jak je třeba. Nejvýraznější je to za jízdy vyššími rychlostmi, tedy mimo město, a je to tím víc znát, čím víc šlápnete na plyn; v nízkých rychlostech hraje prim elektromotor, jehož výkon je dostatečný.
Celkové sladění systému je tím hladší, čím jemněji k němu přistupujete, avšak že by se někdy dostavilo škubání, nečekejte. Při rozjíždění z klidu je znát, jak napřed táhne elektromotor a až po chvíli se připojí zážehový čtyřválec, načež auto zabere o něco víc. Připojení spalovacího motoru je však plynulé i pod plným plynem.
Po stránce spotřeby mohu sloužit jen číslem z dálniční jízdy, neboť mezi Prahou a Mnichovem není nic jiného, než dálnice. Budete-li využívat dynamiky vozu naplno, počítejte s průměrem mezi 8 a 9 l/100 km, naopak s rychlostí jízdy kolem 100–120 km/h se dá ujet pár set kilometrů s průměrem i pod 7 litry.
Do rozmanitějších jízdních situací vůz dostaneme, počet couvacích světel zjistíme a detaily palubní elektroniky lépe prozkoumáme při týdenním testu, který na sebe nenechá dlouho čekat.
|Lynk & Co 08 - Technická data
|Spalovací motor
|1.499 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbodmychadlo
|Pohon
|přední
|Nejvyšší výkon a toč. moment spalovacího motoru
|102 kW (139 k)/230 Nm
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|155 kW (211 k)/350 Nm
|Nejvyšší kombinovaný výkon dle výrobce
|257 kW (350 k)
|Převodovka
|3DHT Evo, 3st. samočinná
|Trakční baterie
|Li-NCM, 39,6 kWh
|Dojezd na nabití
|200 km
|Nabíjení AC
|11 kW, 4 h 30 min (30-100 %)
|Nabíjení DC
|84 kW, 33 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,8 s
|Nejvyšší rychlost
|185 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|0,9 l/100 km + 20,8 kWh/100 km
|Spotřeba s vybitou baterií (WLTP)
|6,5 l/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek/se zrcátky × výška
|4.7820 × 1.915/2.135 × 1.685 mm
|Rozvor náprav
|2.848 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|540/1.254 l
|Délka × šířka podlahy zavazadelníku
|983 × 966 mm
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|2.112/2.612 kg
|Brzděný/nebrzděný přívěs
|1.600/750 kg
|Základní cena
|1.350.000 Kč (zatím nepotvrzený odhad importéra)
zdroj: Autorský text | zdroj foto, videa: Lynk & Co