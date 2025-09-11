BMW varuje před ukončením výroby spalováků. Co vše je ve hře?
Deset let zbývá do doby, než si v Evropě nebudete moci registrovat jiné nové auto než elektrické. Možná se přesto podaří konec nových spalovacích aut v EU oddálit.
Jak známo, rok 2035 má být posledním, kdy si budete moci zaregistrovat v zemích Evropské unie nové auto se spalovacím motorem. To platí nejen pro benzin, diesel či alternativní pohony (LPG, CNG), ale také pro hybridní nebo plug-in hybridní vozidla. Vždyť i ta mají v útrobách spalovací agregát.
Uvedené datum je čistě nařízením Evropské unie. Nepřímý popud k němu však dali někteří výrobci automobilů svými ambiciózními plány v oblasti elektromobility. Šlo třeba o Audi, Porsche, Mercedes-Benz nebo Volvo. Hrdě se přidali také francouzští výrobci, například Peugeot.
Jiné značky nicméně měly a mají vůči plošnému nasazení elektroaut za deset let stále výhrady. Patří k nim také BMW. Mnichov se totiž nikdy nezavázal k plnému přechodu své produkce na elektrická vozidla. Bavorská automobilka sice nabízí velmi dobré elektromobily, avšak stále udržuje výrobu spalovacích aut, a to včetně těch se vznětovými agregáty. Dle vyjádření BMW by měli mít i do budoucna zákazníci možnost volby.
Klidně ať se elektromobilita plošně zavede, ale ať se tak stane přirozenou cestou vývoje. Tedy tak, že zákazníci sami uznají výhody elektrických aut. V okamžiku, kdy budou mít elektrická auta navrch nad spalovacími, nebude už žádný důvod vozidla na fosilní paliva vyrábět a tedy i prodávat.
Jde o stejný postup jako ve 40. a 50. letech minulého století, kdy se na železnici masivně přecházelo z parní trakce na motorovou a elektrickou. Už tehdy bylo jasné, že motorové a elektrické lokomotivy mají v porovnání s parními jen samé výhody. Pokud tedy za výhodu nepovažujete nostalgii. Podobné to bylo v té době v letectví při zavádění reaktivních motorů, které u větších a těžších letadel poslaly pístové motory do muzea. Opět byly ve všem lepší.
Ani v jednom uvedeném případě se však zmíněné revoluční změny v pohonu neodehrály na bázi příkazů a nařízení. Prostě železniční a letečtí dopravci shledali sami, že elektrická lokomotiva nebo proudové letadlo jsou lepší než parní a pístové. Přirozeně šlo hlavně o přepravní výkony.
Pojďme ale zpět do automobilového průmyslu. Je to právě BMW, které neúnavně brojí proti plošnému nařízení výhradního prodeje elektromobilů za deset let. „Pokud Evropská komise prohlašuje, že má v plánu ukončit prodej nových aut se spalovacími motory v roce 2035, je skoro jasné, že se zároveň neptá zákazníků, kteří ta auta kupují, na podmínky elektromobility. Zda je mají kde nabíjet, jak rychle se nabíjejí, o cenách energií ani nemluvě,“ uvedl Joachim Post z BMW pro australský magazín CarExpert.
„Dělat to tímhle způsobem je minimálně neprofesionální. V konečném důsledku to může vést až ke zničení nebo minimálně vážnému poškození celého odvětví,“ dodal. A je jasné, že stará dobrá Evropa a přesněji její ekonomika na automobilovém průmyslu desítky let stojí.
Mercedes-Benz sice kdysi stál za ambiciózními plány na plošnou elektromobilitu, avšak jak se zdá, u nejstarší automobilové značky nyní také přichází na řadu rozum, nebo spíš snaha o záchranu. Potvrzují to slova Ola Källeniuse. Ten nedávno varoval, že evropský automobilový průmysl se řítí plnou rychlostí proti zdi. A dodal, že pokud EU své původní plány nepřehodnotí, mohlo by to vést až k jeho kolapsu.
Ona slova pronesl krátce poté, co ve Stuttgartu museli trochu pozměnit své původní plány za účelem udržení spalovacích motorů ve výrobě déle, než se původně předpokládalo. Mercedes-Benz tak opět investuje do vývoje spalovacích motorů, čehož důkazem je avizovaný zcela nový osmiválec od sportovní divize AMG.
Jak si ale elektromobily na starém kontinentě skutečně vedou? Na to odpovídá průzkum Evropské asociace výrobců automobilů. Ta říká, že v prvních osmi měsících letošního roku tvořila elektrická auta 15,6 % celkového prodeje osobních aut v EU. Pokud do cílového trhu zahrneme také Velkou Británii a země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) zahrnující Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, pak tržní podíl EV aut činí 17,4 %.
Podle Posta čeká automobilky ještě dlouhá cesta, než dojdou k tomu, že elektromobily budou mít na trzích ESVO a EU dominantní roli. I proto si BMW stále udržuje výrobu tří-, čtyř-, šesti- a osmiválcových motorů. Navíc stále vyrábí i dvanáctiválec pro luxusní značku svého portfolia Rolls-Royce. Jiným motory dokonce dodává, třeba Ineosu, Land Roveru nebo Toyotě.
Automobilky, které s termínem zákazu prodeje nových spalovacích aut od roku 2035 původně souhlasily, tedy otočily a nyní stále vyvíjejí tlak na EU, aby termín přehodnotila. Evropská unie sice ještě v březnu letošního roku svůj původní záměr potvrdila, jenže do roku 2035 je ještě deset let, čili se to může v budoucnu změnit.
K tomu je ale třeba, aby co možná nejvíce automobilek naléhalo na Brusel, tak jak to činí BMW a možná i Mercedes-Benz. Tedy dvě značky, které patří k tomu nejlepšímu, co kdy v automobilovém průmyslu vzniklo. Snad to bude stačit…
Zdroj: magazín CarExpert, server Motor1
Foto: archiv Světa motorů a BMW
Video: Marek Bednář/Auto.cz