Motocyklová VC Francie 2018: Spěje Francesco Bagnaia k titulu v Moto3?

Nedělní dopolední zahřívací tréninky na Velkou cenu Francie, která se koná na okruhu Bugatti v Le Mans, vyhráli Marc Márquez (MotoGP), Mattia Pasini (Moto2) a Enea Bastianini (Moto3). Kratší trať pojmenovaná po zakladateli slavné automobilky existuje od roku 1965. Cílovou rovinku a navazující zatáčky sdílí se slavným Circuit de la Sarthe, aktuálně měří 4273 metrů. Celý víkend bylo nádherně, stejně jako ve španělském Jerezu. Změny počasí tedy nehrozily. A jak probíhaly a dopadly závody?

Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek měl navrch Francesco Bagnaia, Álex Márquez mu nestačil, v cíli si stěžoval na problémy s elektrikou, jeho Kalex-Honda ale naštěstí vydržel. Penalizace za zkracování tratě a pády rozhodly vo prvním triumfu Alberta Arenase, i když první pod šachovnicovým praporkem projel Fabio di Giannantonio. Jorge Martín a Marco Bezzecchi siv posledním kole, Enea Bastianini v předposledním.

MotoGP

Moto2

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 25 kol se v čele objevil „Pecco“ Bagnaia, stínovali jej Álex Márquez, Marcel Schrötter a skvělý Brad Binder. Isaac Viñales havaroval na konci prvního kola, následoval jej Eric Granado, který v Le Mans spíš padal, než jezdil. Dalším v pořadí byl Iker Lecuona. Luca Marini zmizel v boxech, evidentně s technickým problémem. Héctor Garzó dostal trest projetí boxovou uličkou za ulitý start, později stejně havaroval... Bagnaia s Márquezem odjeli, ale brzy se mezi nimi vytvořila díra.

Jorge Navarro také skončil po pádu. Mattia Pasini ještě na stroj nasedl a pokračoval. Lorenzo Balsassarri, který jezdil na pátém místě za Joanem Mirem, upadl v esíčku. Motorka skončila v půlce trati a „Balda“ musel čekat, než projede půlka pole, aby ji zvedl, ale dojel jen do depa. PětkuRomano Fenati, ten zatím moc letos po přestupu vidět nebyl. Ve slušných výkonech pokračoval průběžně bronzový Marcel Schrötter, Mir se mu ale začal přibližovat. Binder se v tu dobu pohyboval na konci první desítky. Havarovali Federico Fuligni a Tetsuta Nagashima.

Xavi Vierge, který startoval kvůli problémům se strojem (palivové čerpadlo) do zahřívacího kola z boxů a do závodu tudíž dle pravidel z konce pole, se brzy dotáhl dopředu a vyšlápl si na šestého Miguela Oliveiru. Joan Mir zdolal německého jezdce. Z loňského mistra světa Moto3 roste velký jezdec blízké budoucnosti, dokázal se v prostřední kubatuřevelmi rychle. Stačí jej srovnat třeba s Dannym Kentem... Kariéru má přitom ještě před sebou, i když už není teenager, v září mu bude 21 let. Letos skvělý Vierge dostal chuť i na Fenatiho a neměl s ním problém!

Jediný Američan v poli, Joe Roberts, se na svém NTS neudržel. Bagnaia vpředu se mladším Márquezem nenechal ohrožovat, ale mimo kamery musel udělat chybu, protože 4 kola před cílem ztratil 1,4 s. O něm platí totéž, co o Mirovi, i když jezdil Moto2 už loni a titul nemá. Miguel Oliveira se rozhodl, že připraví Viergeho o jeho pátou příčku, ale do cíle už to nestihl. Chybka se povedla i Márquezovi (opět nám ji režie nenabídla), protože „Pecco“ získal v závěru ještě větší náskok, než o který přišel. Bude z něj šampion? Vyhrál letos už třetí závod. Joan Mir získal první pódium v Moto2, Marcel Schrötter dojel v pohodě čtvrtý.

Moto3

Vedení v závodě, který byl vypsán na 22 okruhů, se po zhasnutí červených světel ujal vedení Jorge Martín. Jakub Kornfeil sice trochu zaváhal, ale nakonec druhé místo uhájil před Bastianinim a bojujícími Bezzecchim (průběžným lídrem seriálu) a Ramírezem. Kuba, který jede svou 150. GP a je nejzkušenějším jezdcem Moto3, se Martína držel jako klíště, dokonce se dostal i do vedení, ale pak se nevešel do jedné ze zatáček a musel se zařadit na druhé místo. Oba lehce zbytku odjeli, ale ne nadlouho. Livio Loi dostal penalizaci za ulitý start, projetí boxovou uličkou rychlostí 60 km/h. Gaby Rodrigo lovil motorku z kačírku. Do bitvy o vítězství se přimíchal Bezzecchi, di Giannantonio s Bastianinim vyčkávali, ale drželi se první trojky. Kornfeil ale spadl na pětku a se ztrátou, pole se na chvilku trošku roztrhalo, ale pak se Top 5 zase sjela.

Spadl Bulega z až 23. místa, letos má naprosto katastrofální sezónu, přitom nezměnil tým. Kuba si bohužel zkrátil zatáčku ještě jednou a dostal trest 1,3 s, který se mu přičetl k výslednému času v závodě, Antonelli dostal ještě o půl sekundy víc, jezdil za ním. Druhá grupa se začala dotahovat a brzy se bitva o triumf rozšířila na 10 jezdců. Spadl Lorenzo dalla Porta, který se pral o 11. místo s Canetem. Ten startoval až z konce roštu.

Tón udávali Martín a Bezzecchi. Šlo zároveň o souboj Hondy a KTM, testovacím pilotem rakouské továrny pro Moto3 je mimochodem Efrén Vázquez, vítěz dvou GP Moto3 ze sezóny 2014. A evidentně odvádí skvělou práci. Tony Arbolino ze skupiny odpadl. Nakarin Atiratphuvapat se potkal s asfaltem. V nájezdu do posledního kola upadl Bastianini a Kuba si dal trochu motokrosu, ale na stroji se udržel. Eneovu motorku položenou na bok musel přeskočit, nestačil se jí vyhnout, ale v rychlosti, kterou měl, se mu to povedlo. Drama se událo v poslední zatáčce. První dva muži celkové klasifikace, tedy Bezzecchi s Martínem spadli a cílem projel jako první Fabio di Giannantonio! Bezzecchimu se splašila motorka a Martín do něj narazil.

„Diggia“ ale nevyhrál! Zkrátil si totiž trať stejně jako Kornfeil a Antonelli v deváté zatáčce, ale vyfasoval celé tři sekundy. Kdo tedy nakonec slaví? Albert Arenas, druhý skončil Andrea Migno a třetí Marcos Ramírez. KTM tedy okupuje kompletní stupně vítězů. Za nimi se seřadili všichni hříšníci, tedy di Giannantonio, Antonelli a Kornfeil.