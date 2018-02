Vietnamci budou mít svá auta. S designem pomůže Pininfarina, s vývojem zase BMW

Vietnam není zrovna proslulý svým automobilovým průmyslem, do budoucna by to ale tato asijská země ráda změnila. Zahraniční značky produkující vozy ve Vietnamu (např. Isuzu) by ráda doplnila nová domácí automobilka VinFast. Založil ji tamější miliardář Pham Nhat Vuong, který s ní má ambiciózní plány.

V tuto chvíli VinFast pracuje hned na dvou modelech, kterými bude sedan a sedmimístné SUV. Firma se přitom poučila z chyb jiných nezkušených výrobců (Číňané by mohli vyprávět) a místo vlastního vývoje se chce spolehnout na pomoc od zavedených společností, které mají s daným oborem dostatek zkušeností. Design připravovaných automobilů tak navrhne slavné italské studio Pininfarina, zatímco s vývojem pomůže německá automobilka BMW.

Italský design byl přitom vybrán na základě v říjnu vyhlášené soutěže. Vietnamští zákazníci mohli tehdy vybírat z 20 návrhů od čtyř různých firem, vedle Pininfariny se soutěže zúčastnily také Zagato, Torino Design a Italdesign. Za návrh dvou modelů VinFast zaplatí italskému centru pět milionů dolarů.

Jak bude probíhat spolupráce s BMW, zatím jasné není, VinFast však hovoří o nakoupení licenčních práv k vývoji chystaných aut. Vietnamská automobilka pak rovněž podepsala smlouvu s dodavatelem komponentů Magna Steyr, spolupracuje též s Boschem nebo Siemensem.

Zveřejněné skici plánovaných automobilů ukazují svébytný design. Hotová díla uvidíme na podzim, kdy se VinFast jimi pochlubí na pařížském autosalonu, který tak v době skomírajících autoshow čeká hodně zajímavá premiéra. Až poté proběhne prezentace v domovském Vietnamu, naplánovaná na prosinec.

Produkci bude mít na starosti nově budovaná továrna ve městě Haiphong. Rozléhat se bude na ploše 500.000 ma hotová má být letos v létě. Později by portfolio mohlo expandovat, k dispozici by mohly být i menší vozy a dokonce také elektromobily, počítá se též s produkcí elektrických skútrů. Do dvou lety by roční produkce mohla dosáhnout 100.000 aut, do roku 2025 by VinFast rád vyráběl půl milionu aut ročně. Za projektem stojí Pham Nhat Vuong, do jehož konglomerátu patří třeba největší vietnamská realitní společnost. Automobilku ale nepovede on sám, generálním ředitelem byl jmenován James B. DeLuca, bývalý výkonný viceprezident GM. VinFast totiž hledal někoho, kdo má s automobilovým průmyslem bohaté zkušenosti.

Zákaznické objednávky začne VinFast přijímat na počátku roku 2019 s tím, že sériová verze bude následovat v září 2019. S odkazem na oznámená partnerství už výrobce oznámil, že bude chtít lákat na kombinaci italského designu a německé techniky. Auta mají být cenově dostupná, zároveň ale poskytnou vysokou kvalitu.