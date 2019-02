Vyzkoušeli jsme Opel Insignia 4x4 na ledovém polygonu! Jak funguje Twinster?  

Pohon všech kol se s vozy Opel střední třídy pojí už léta. Již první generace Vectry (takzvaná řada A) existovala coby 4x4. Novější Vectra B pohon všech kol nedostala stejně jako „céčko“. Až teprve první Insignia se ke čtyřkolce vrátila. Využívala stejnou techniku jako sesterský vůz Saab 9-3, tedy elektrohydraulicky ovládanou lamelovou spojku uloženou před diferenciálem zadní nápravy, která ji v případě potřeby připojovala do hnacího řetězce. Ve vrcholných verzích (například v OPC) Opel tehdy nabídl pokročilejší verzi pohonu od BorgWarner, kdy mezinápravovou hydraulickou spojku doplňovala ještě jedna lamelová spojka umístěná mezi hnacím hřídelem levého zadního kola a diferenciálem. Ovládána byla hydraulicky společným čerpadlem na mezinápravové spojce. Opel tomu říkal systém AWD eLSD.

Technicky se jednalo o běžný otevřený kuželový diferenciál, aktivně blokovaný elektrohydraulicky ovládanou spojkou. V podstatě šlo o to samé, co dnes známe z vozů skupiny VW s označením VAQ. U nich je to ovšem použito na přední nápravě a tedy bez kombinace s pohonem všech kol. Nová Insignia B dostala zcela odlišný pohon všech kol od společnosti GKN známý jako Twinster. Zcela u něj odpadá mezinápravová spojka a také diferenciál zadní nápravy.

Kde najdete čtyřkolku

Současná Insignia nabízí pohon všech kol standardně v „terénní“ verzi Country Tourer a dále ve sportovní variantě GSi. Alternativně ale také v jiných výbavách, spíše tedy záleží na motorizaci. Čtyřkolka se tak vždycky pojí s motory 2.0 CDTi BiTurbo ve spojení s osmistupňovou samočinnou převodovkou a dále ve verzi s manuálem a motorem 2.0 CDTi o výkoneu 125 kW. A dále ji najdete v kombinaci s motorem 2.0 SIDI Turbo.

Jak funguje pohon Insignie 4x4 v praxi, jsme si již několikrát vyzkoušeli mimo jiné i na českých silnicích. Nyní jsme však měli vzácnou možnost zajezdit si s tímto autem v prostředí, kam se dostaneme jen zcela výjimečně. Navíc v bezpečných podmínkách (jak pro nás tak i auto) a pod dohledem zkušených instruktorů z řad vedoucích pracovníků divize Opel Motorsport. Snad všichni přítomní pánové byli a jsou aktivními závodníky, takže o ježdění autem v extrémních podmínkách vědí takřka vše. Byli jsme tedy v nejlepších rukách.

Jak vypnout ESP

Za tímto účelem jsme přijali pozvání do rakouského horského městečka Sankt Michael im Lungau, které se nachází asi 80 km jižně od Salzburgu. Jde o oblíbené místo vyznavačů sjezdového lyžování. Nedaleko tohoto města se nachází polygon vytvořený z ledu a uježděného sněhu. Vyšší školu jízdy zde absolvuje kde kdo, mimo jiné také příslušníci rakouské policie. Tentokrát ale testovací dráha patřila Opelu, a to v rámci programu Opel Experience, což je patrné okamžitě po příjezdu.

Usedáme za volant Insignie Country Tourer se vznětovým motorem. Dostáváme vysílačku, skrz kterou nás bude instruktor z Opelu Motorsport instruovat, co a jak máme dělat. Ještě před samotným ježděním nám ukáže, jak v autě správně sedět. Dnes už jen málokdo řídí s nataženýma rukama, tedy pozicí, která byla v 70. letech považována za sportovní. Správné je, aby ruce spočívající na nejvyšším místě věnce volantu byly zároveň lehce pokrčené. Navíc volant by se měl držet tak, aby palce nebyly uvnitř, ale pokud možno vně volantu.

Sedíme správně, takže můžeme jít na to. Jenže ejhle. Auto se skoro nehne. Je totiž aktivován protiprokluzový systém. K jeho deaktivaci stačí zmáčknout tlačítko se symbolem „auta ve smyku“. Poté je sice složka ASR vypnuta, avšak i nadále zůstává zapnuta dynamická regulace jízdy ESP. K jejímu vypnutí je třeba zmíněné tlačítko podržet po dobu několika sekund. I učinili jsme tak, abychom si jízdu co nejvíce užili pokud možno bez zásahů elektroniky.

Pomalu dovnitř, rychle ven

První zatáčka se kvapem blíží a my ačkoliv jsou podmínky na pohled zcela bezpečné, raději volíme spíše opatrnější průjezd. Sněhový val tvořící okraje dráhy polygonu pokud je zmrzlý a tedy tvrdý, dokáže auto velmi snadno poškodit. Však jsme také v okolí dráhy nacházeli kusy plastů. Rozjezd s autem je s vypnutou protiprokluzovou soustavou velmi snadný. Důvodem ale není pouze pohon všech kol, ale rovněž použité pneumatiky s gumovými hřeby.

Po nějaké chvíli se otrkáme a mezi kuželky, vymezující jízdní dráhu, najíždíme stále rychleji a rychleji. Až nás musí instruktor vysílačkou mírnit. Nepřipouští se ani najetí na kuželku, či její pouhé posunutí vozem. Toto okamžitě ve vysílačce zmíní s tím, že máme jezdit tak, abychom se kuželek pokud možno autem vůbec nedotkli.

Insignia 4x4 má samozřejmě motor vpředu uložený napříč a tedy mnohem výraznější zatížení přední nápravy. Při nájezdu do zatáčky se tak chovná stejně jako naprostá většina aut s pohonem předních kol a uvedenou koncepcí. A sice nedotáčivě. Abychom auto udrželi ve zvolené stopě a pokud možno zatáčku neopustili po tečně ven hned při nájezdu do ní, bylo třeba tomu přizpůsobit rychlost. Obecně platí zásada „pomalu dovnitř, rychle ven“. Vzhledem k omezené přilnavosti kol bylo nezbytně nutné toto dodržovat, byť upřímně ne vždy se nám to dařilo.

Driftování se čtyřkolkou

Akce Opel Experinece je primárně zaměřena na cizelování vašich řidičských schopností, což vám následně pomůže jezdit bezpečněji. Jenže ani zábava nepřišla v daném případě zkrátka. Insignia 4x4 totiž umožňuje díky svému pohonu od GKN Twinster velmi snadno jízdu v zatáčce s odsazenou zádí a tedy ve smyku.

Jak na to? Začátek je docela jednoduchý. K utržení zadních kol do smyku je potřeba najet do zatáčky spíše pomaleji, abyste přední část udrželi u jejího vnitřního okraje. Navíc přední kola je dobré natočit do oblouku poněkud výrazněji, tedy tak, jako byste projížděli zatáčku o menším poloměru, než jaký má ve skutečnosti.

Pak už stačilo jen přidat plyn a záď začala opisovat oblouk. Udržet auto co nejdéle v řízeném smyku vyžaduje zručnost v řízení a trochu toho citu. Někdy se nám dařilo jet ve smyku po delší dobu, jindy kratší. A i nám se stalo, že jsme Insignii přetočili... Základem je se nebát držet plyn pokud možno co nejdéle a zároveň se nesnažit vzniklou nestabilitu ihned korigovat řízením. Pokud v dané chvíli plyn uberete a zároveň se snažíte vůz řídit ve snaze udržet jej ve stopě, dané počátečním nájezdem do oblouku, řízený smyk se vám pravděpodobně nepodaří vyvolat. A pokud ano, tak na jen velmi krátkou dobu.

Záleží na nastavení (ale i verzi vozu)

S pohonem všech kol se u Insignie pojí rovněž adaptivní odpružení FlexRide. Nabízí tři režimy od standardního, který představuje prostřední nastavení, přes komfortní Tour až po sportovní režim Sport. V jednotlivých nastaveních měníte nejen tuhost tlumičů (natáčením jejich pístnice), ale také chování pohonu všech kol Twinster. Ve Sportu tak bylo možné záď vozu odstavit mnohem snáze než ve zbývajících dvou režimech.

Systém pohonu Twinster - jak určitě víte, se obejde bez diferenciálu zadní nápravy a dokonce i bez mezinápravového diferenciálu či lamelové spojky. Rozdělování hnací síly je tak řízeno pouze dvojicí elektrohydraulicky ovládaných lamelových spojek v jednotce RDU (Rear Drive Unit) v kombinaci s přibrzďováním kol.

Hlavním výhodou pohonu Twinster je vektorování hnací síly na jednotlivá kola zadní nápravy. Právě v režimu Sport je tento efekt mnohem výraznější než v nastavení Standard či Tour. Sport tak podporuje dynamickou jízdu nejen tužšími tlumiči pérování, ale i aktivním potlačováním vrozené nedotáčivosti vozu.

Vzhledem k přítomnosti různých verzí Insigine, které jsme si postupně mohli vyzkoušet, jsme odhalili rozdíly v nastavení pohonu vozidla napříč jeho variantami. Zatímco v běžném Country Toureru se vás auto snažilo i při zcela vypnutém ESP pořád trochu chránit před sebou samými tím, že vám nedovolilo přidat při snaze odsadit v zatáčce zadní část vozu více plynu, ve sportovní verzi GSi se nic takového nedělo. A tak jste si mohli přidat plynu podle libosti, aniž by se vás auto snažilo nějak omezovat. S GSi se tak driftovalo nejsnáze, na druhou stranu ale tato verze byla zároveň nejcitlivější na jemné zásahy do řízení, zejména vaší pravou nohou.