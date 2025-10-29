Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona: Dvě tváře mládí pod španělským sluncem

Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona
Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona
Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona
Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona
143 Fotogalerie
Miroslav Kurel
Diskuze (0)

Jedna nezapře sportovního ducha, druhá zase dobrodružnou náturu. Seaty Ibiza a Arona jsou odlišnější než dřív, byť techniku stále sdílejí. Při prvním svezení jsme sáhli rovnou po nejvýkonnější motorizaci.

Ostrov Ibiza, známý svou nespoutanou energií a pulzujícím nočním životem, se stal ideální kulisou pro premiéru modelů Seat Ibiza a Arona pro modelový rok 2026. Tyto dva pilíře značky prošly modernizací, která se dotkla designu, interiéru i jízdního projevu.

Seat Ibiza, stálice segmentu malých hatchbacků, na první pohled zaujme novou paletou barev, které jsou přesně trefené do noty mladé generaci – energické a neokoukané. Kupříkladu červená perleť s růžovo-fialovým odleskem toto přesně podtrhuje.

Hlavní hvězdou faceliftu zvenčí jsou bezesporu přepracované, kompletně LEDkové světlomety s novým, ostrým světelným podpisem, který vozu spolu s novou maskou dodává výrazný, téměř agresivní pohled. K tomu přispívá i nový design zadních svítilen, který hatchback opticky rozšiřuje.

Vpředu zaujme také nový design nárazníku, jenž je nyní mnohem propracovanější, s širšími a níže posazenými nasávacími otvory, což opticky více spojuje auto se silnicí. Ibiza působí přikrčeně a připravena k akci.

Při pohledu zezadu je to naopak. Zde nárazník dostal zvětšenou část difuzoru a dvě elegantně zakomponované koncovky výfuku. Celkový vzhled dotvářejí zbrusu nová kola z lehké slitiny, která jsou k dispozici v několika moderních designech. U výbavy FR jsou to například 18“ kola v provedení černý mat s broušeným hliníkem ve tvaru hvězdice.

Video placeholder
Seat Ibiza 2026 • Zdroj: Seat

Celkem to lepí

Právě akce je to, co nás na ibize bavilo. Testovací trasa vedla po klikatých silnicích ve vnitrozemí ostrova a pod kapotou testovaného kusu jsme měli nejvýkonnější motor, 1,5l čtyřválec TSI o 110 kW, spojený se sedmistupňovým automatem DSG. Tento agregát dosáhne slušného točivého momentu 250 Nm.

Reakce na plyn je okamžitá a ve spojení se zmíněnou dvouspojkovou převodovkou nám dynamika vykouzlila úsměv na tváři. A to jsme si ani ještě nepřepnuli do sportovního módu, který zrychlí odezvu na plyn a nechá motor snáze točit do vyšších otáček.

Na výběr bude z celkem čtyř motorizací, přičemž jedna-pětka zůstává nejvýkonnější. Z 0 na 100 km/h to zvládne za 8,1 s. Nejsilnějším zážitkem je však sebejistota na silnici. Podvozek je nastaven tak, že vůz drží stopu s naprostou přesností a minimálními náklony. Může za to jak použití tužších tlumičů, tak i obutí s rozměry 215/40 R18.

Seat Ibiza - Technická data
Motorizace1.0 MPI 80 k1.0 TSI 95 k1.0 TSI 115 k1.5 TSI 150 k
Pohonpřední
Zdvihový objem (cm3)9991498
Výkon (kW/min-1)597085110
Točivý moment (Nm/min-1)93 / 3700-3900175 / 1600-3500200 / 2000-3500250 / 1500-3500
Převodovka5st. man.6st. man. (7st. DSG)7st. DSG
Délka × šířka × výška (mm)4070 × 1780 × 1447
Rozvor náprav (mm)2564
Provozní hmotnost (kg)111111441168 (1178)1231
Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)550/800570/1000580/1100610/1200
Objem zavazadlového prostoru (l)355
Objem nádrže paliva (l)40
Nejvyšší rychlost (km/h)175190200220
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)15,311,09,98,1
Emise CO2 (kombinované) (g/km)119-128113-127113-130 (117-131)125-134
Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)5,2-5,75,0-5,75,0-5,8 (5,2-5,8)5,5-6,0

V ibize cítíte sportovního ducha, aniž by trpěl každodenní komfort. Posilovač řízení je naladěn na příjemně lehkou úroveň, takže se s řízením nenadřete ani při neustálém manévrování po městě, ale přitom stále dostáváte dobrou zpětnou odezvu od kol. Po jízdní stránce Seatu Ibiza není moc co vytknout. Potěšilo mě i zachování klasické ruční brzdy, takže i na sněhu s ní bude sranda.

Co se týče interiéru, jsem rád, že zůstalo takřka vše při starém. Změnou prošla přední sedadla, která u FR připomínají závodní skořepiny. Čalounění také dostalo nový design a barevnost, které dodávají mladistvý šmrnc. Celek dolaďuje černá stropnice.

Jinak si po usednutí za volant připadáte jako doma. Z pohledu ergonomie chválíme, že se Seat nenechal zviklat do nesmyslného trendu „vše v jednom“ a zůstalo tak intuitivní ovládání virtuálního přístrojového štítu, infotainmentu nebo klasické ovládání automatické klimatizace na samostatném panelu s tlačítky. Nově naladěné je i audio se šesti reproduktory a subwooferem. Konektivitu doplní bezdrátová chlazená nabíječka pro chytré telefony.

Dobrodružství a velkorysý prostor

Seat Arona se i nadále profiluje jako městské SUV pro aktivní životní styl a modernizace tento směr ještě podtrhuje. Na rozdíl od ibizy, která sází na dravost, arona láká klientelu svým oživeným designem, který je robustnější a více „crossoverový“.

Přední část je osazena novými kompletně LEDkovými světlomety. Stejně jako u ibizy i arona dostala rozšířené průduchy v nárazníku spolu s jinou maskou a jiným žebrováním. Mlhová světla se oproti předchozí verzi posunula do spodní části nárazníku, což podtrhuje vyšší stavbu vozu a dodává aroně dospělý, skoro až terénní výraz. 

Klíčovým prvkem je i ochranné oplastování po obvodu karoserie. To vůz jasně definuje jako model, který se nebojí vyrazit i mimo asfalt, byť technika je shodná s ibizou a pohon všech kol vůbec není v nabídce. Design je zkrátka svěžejší, hravější a silněji působící na mladší klientelu.

Celkový dojem dotváří nový šedozelený odstín a rozdílně lakovaná střecha. Nesmíme zapomenout také na nový typ hliníkových kol, které jsou v černém lakování v kombinaci s broušeným hliníkem.

Video placeholder
Seat Arona 2026 • Zdroj: Seat

Žádný asfalt? Nevadí

Vyšší stavba karoserie se okamžitě projevuje za volantem. Ačkoliv arona neztratila nic ze své agility a kompaktnosti, pocitově se v ní cítíte výše nad silnicí a s lepším přehledem. A přesně to jsme vyzkoušeli. Zatímco s ibizou jsme řezali zatáčky, s aronou jsme se vydali na prašné a kamenité cesty, kde jsme ocenili její vyšší světlou výšku a robustní podvozek.

V aroně se řidič nebojí ani mimo silnici. Oplastování dodává jistotu, že si jen tak lehce nepoškodíte karoserii od odletujících kamínků nebo při příliš těsném projetí kolem křoví. Podvozek si s nerovnostmi poradil s překvapivou lehkostí a komfortem, jen je potřeba nezapomenout na to, že nemáme pohon 4x4. I přes kompaktní vnější rozměry s délkou 4164 mm, šířkou 1780 mm a výškou 1530 mm je v autě dostatek prostoru – a to jak pro posádku, tak i pro zavazadla.

Vyzkoušeli jsme verzi s motorem 1.5 TSI, výkonem 110 kW, točivým momentem 250 Nm a se sedmirychlostním dvouspojkovým automatem DSG. Tato kombinace poskytuje jak dostatečný výkon pro dynamickou jízdu se zrychlením z 0 na 100 km/h za 8,3 s, kultivovaný projev při plynulejší jízdě v nižších rychlostech, tak i slušnou spotřebu pohybující se kolem šesti litrů na sto kilometrů.

Také arona se dočkala modernizovaného interiéru v podobě nového čalounění sedadel, které poskytují jak dobré boční vedení, tak i pohodlí na delších cestách. Stejně tak si arona zachovává intuitivní ovládání, přehledný infotainment a velmi dobrou ergonomii interiéru.

Seat Arona - Technická data
Motorizace1.0 TSI 95 k1.0 EcoTSI 115 k1.5 TSI 150 k
Pohonpřední
Zdvihový objem (cm3)9991498
Výkon (kW/min-1)70 / 5000-550085 / 5500110 / 5000-6000
Točivý moment (Nm/min-1)175 / 1600-3500200 / 2000-3500250 / 1500-3500
Převodovka5st. man.6st. man. (7st. DSG)7DSG (dvouspojková)
Délka × šířka × výška (mm)4164 × 1780 × 1530-1538
Rozvor náprav (mm)2566
Standardní pneumatiky205/60 R16205/55 R17
Provozní hmotnost (kg)17101720 (1750)1770
Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)590/1000600 (610)/1100630/1200
Objem zavazadlového prostoru (l)400
Objem nádrže paliva (l)40
Nejvyšší rychlost (km/h)182195212
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)11,19,98,3
Emise CO2 (kombinované) (g/km)119-132119-132 (126-139)127-136
Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)5,2-5,95,2-5,8 (5,5-5,9)5,6-6,0

Stále stejně fajn

Seat ukázal, že to s malými modely myslí i nadále vážně. Ibiza je dravá, sebejistá a baví mě svým nastavením silného motoru a tužšího, ale stále dostatečně komfortního podvozku. Arona je naopak robustnější parťák, se kterým se člověk nebojí vyjet mimo zpevněné cesty. Oba modely, každý se svou specifickou DNA, představují volbu pro mladé i aktivní řidiče. Oba mají moderní techniku a zároveň si zachovali jednoduchost a funkčnost interiéru. Jejich modernizace se projevuje hlavně po kosmetické stránce.

Seaty Ibiza a Arona jsou důkazem, že segment malých, dostupných a zábavných aut má i nadále své místo. Modernizované modely byly navrženy a vyvinuty ve španělském Martorellu, kde budou i vyráběny. V česku by měly být k dispozici v prvním čtvrtletí 2026.

zdroj: Autorský text | foto, video: Seat

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů