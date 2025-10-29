Řídili jsme nové Seaty Ibiza a Arona: Dvě tváře mládí pod španělským sluncem
Jedna nezapře sportovního ducha, druhá zase dobrodružnou náturu. Seaty Ibiza a Arona jsou odlišnější než dřív, byť techniku stále sdílejí. Při prvním svezení jsme sáhli rovnou po nejvýkonnější motorizaci.
Ostrov Ibiza, známý svou nespoutanou energií a pulzujícím nočním životem, se stal ideální kulisou pro premiéru modelů Seat Ibiza a Arona pro modelový rok 2026. Tyto dva pilíře značky prošly modernizací, která se dotkla designu, interiéru i jízdního projevu.
Seat Ibiza, stálice segmentu malých hatchbacků, na první pohled zaujme novou paletou barev, které jsou přesně trefené do noty mladé generaci – energické a neokoukané. Kupříkladu červená perleť s růžovo-fialovým odleskem toto přesně podtrhuje.
Hlavní hvězdou faceliftu zvenčí jsou bezesporu přepracované, kompletně LEDkové světlomety s novým, ostrým světelným podpisem, který vozu spolu s novou maskou dodává výrazný, téměř agresivní pohled. K tomu přispívá i nový design zadních svítilen, který hatchback opticky rozšiřuje.
Vpředu zaujme také nový design nárazníku, jenž je nyní mnohem propracovanější, s širšími a níže posazenými nasávacími otvory, což opticky více spojuje auto se silnicí. Ibiza působí přikrčeně a připravena k akci.
Při pohledu zezadu je to naopak. Zde nárazník dostal zvětšenou část difuzoru a dvě elegantně zakomponované koncovky výfuku. Celkový vzhled dotvářejí zbrusu nová kola z lehké slitiny, která jsou k dispozici v několika moderních designech. U výbavy FR jsou to například 18“ kola v provedení černý mat s broušeným hliníkem ve tvaru hvězdice.
Celkem to lepí
Právě akce je to, co nás na ibize bavilo. Testovací trasa vedla po klikatých silnicích ve vnitrozemí ostrova a pod kapotou testovaného kusu jsme měli nejvýkonnější motor, 1,5l čtyřválec TSI o 110 kW, spojený se sedmistupňovým automatem DSG. Tento agregát dosáhne slušného točivého momentu 250 Nm.
Reakce na plyn je okamžitá a ve spojení se zmíněnou dvouspojkovou převodovkou nám dynamika vykouzlila úsměv na tváři. A to jsme si ani ještě nepřepnuli do sportovního módu, který zrychlí odezvu na plyn a nechá motor snáze točit do vyšších otáček.
Na výběr bude z celkem čtyř motorizací, přičemž jedna-pětka zůstává nejvýkonnější. Z 0 na 100 km/h to zvládne za 8,1 s. Nejsilnějším zážitkem je však sebejistota na silnici. Podvozek je nastaven tak, že vůz drží stopu s naprostou přesností a minimálními náklony. Může za to jak použití tužších tlumičů, tak i obutí s rozměry 215/40 R18.
|Seat Ibiza - Technická data
|Motorizace
|1.0 MPI 80 k
|1.0 TSI 95 k
|1.0 TSI 115 k
|1.5 TSI 150 k
|Pohon
|přední
|Zdvihový objem (cm3)
|999
|1498
|Výkon (kW/min-1)
|59
|70
|85
|110
|Točivý moment (Nm/min-1)
|93 / 3700-3900
|175 / 1600-3500
|200 / 2000-3500
|250 / 1500-3500
|Převodovka
|5st. man.
|6st. man. (7st. DSG)
|7st. DSG
|Délka × šířka × výška (mm)
|4070 × 1780 × 1447
|Rozvor náprav (mm)
|2564
|Provozní hmotnost (kg)
|1111
|1144
|1168 (1178)
|1231
|Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|550/800
|570/1000
|580/1100
|610/1200
|Objem zavazadlového prostoru (l)
|355
|Objem nádrže paliva (l)
|40
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|175
|190
|200
|220
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|15,3
|11,0
|9,9
|8,1
|Emise CO2 (kombinované) (g/km)
|119-128
|113-127
|113-130 (117-131)
|125-134
|Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)
|5,2-5,7
|5,0-5,7
|5,0-5,8 (5,2-5,8)
|5,5-6,0
V ibize cítíte sportovního ducha, aniž by trpěl každodenní komfort. Posilovač řízení je naladěn na příjemně lehkou úroveň, takže se s řízením nenadřete ani při neustálém manévrování po městě, ale přitom stále dostáváte dobrou zpětnou odezvu od kol. Po jízdní stránce Seatu Ibiza není moc co vytknout. Potěšilo mě i zachování klasické ruční brzdy, takže i na sněhu s ní bude sranda.
Co se týče interiéru, jsem rád, že zůstalo takřka vše při starém. Změnou prošla přední sedadla, která u FR připomínají závodní skořepiny. Čalounění také dostalo nový design a barevnost, které dodávají mladistvý šmrnc. Celek dolaďuje černá stropnice.
Jinak si po usednutí za volant připadáte jako doma. Z pohledu ergonomie chválíme, že se Seat nenechal zviklat do nesmyslného trendu „vše v jednom“ a zůstalo tak intuitivní ovládání virtuálního přístrojového štítu, infotainmentu nebo klasické ovládání automatické klimatizace na samostatném panelu s tlačítky. Nově naladěné je i audio se šesti reproduktory a subwooferem. Konektivitu doplní bezdrátová chlazená nabíječka pro chytré telefony.
Dobrodružství a velkorysý prostor
Seat Arona se i nadále profiluje jako městské SUV pro aktivní životní styl a modernizace tento směr ještě podtrhuje. Na rozdíl od ibizy, která sází na dravost, arona láká klientelu svým oživeným designem, který je robustnější a více „crossoverový“.
Přední část je osazena novými kompletně LEDkovými světlomety. Stejně jako u ibizy i arona dostala rozšířené průduchy v nárazníku spolu s jinou maskou a jiným žebrováním. Mlhová světla se oproti předchozí verzi posunula do spodní části nárazníku, což podtrhuje vyšší stavbu vozu a dodává aroně dospělý, skoro až terénní výraz.
Klíčovým prvkem je i ochranné oplastování po obvodu karoserie. To vůz jasně definuje jako model, který se nebojí vyrazit i mimo asfalt, byť technika je shodná s ibizou a pohon všech kol vůbec není v nabídce. Design je zkrátka svěžejší, hravější a silněji působící na mladší klientelu.
Celkový dojem dotváří nový šedozelený odstín a rozdílně lakovaná střecha. Nesmíme zapomenout také na nový typ hliníkových kol, které jsou v černém lakování v kombinaci s broušeným hliníkem.
Žádný asfalt? Nevadí
Vyšší stavba karoserie se okamžitě projevuje za volantem. Ačkoliv arona neztratila nic ze své agility a kompaktnosti, pocitově se v ní cítíte výše nad silnicí a s lepším přehledem. A přesně to jsme vyzkoušeli. Zatímco s ibizou jsme řezali zatáčky, s aronou jsme se vydali na prašné a kamenité cesty, kde jsme ocenili její vyšší světlou výšku a robustní podvozek.
V aroně se řidič nebojí ani mimo silnici. Oplastování dodává jistotu, že si jen tak lehce nepoškodíte karoserii od odletujících kamínků nebo při příliš těsném projetí kolem křoví. Podvozek si s nerovnostmi poradil s překvapivou lehkostí a komfortem, jen je potřeba nezapomenout na to, že nemáme pohon 4x4. I přes kompaktní vnější rozměry s délkou 4164 mm, šířkou 1780 mm a výškou 1530 mm je v autě dostatek prostoru – a to jak pro posádku, tak i pro zavazadla.
Vyzkoušeli jsme verzi s motorem 1.5 TSI, výkonem 110 kW, točivým momentem 250 Nm a se sedmirychlostním dvouspojkovým automatem DSG. Tato kombinace poskytuje jak dostatečný výkon pro dynamickou jízdu se zrychlením z 0 na 100 km/h za 8,3 s, kultivovaný projev při plynulejší jízdě v nižších rychlostech, tak i slušnou spotřebu pohybující se kolem šesti litrů na sto kilometrů.
Také arona se dočkala modernizovaného interiéru v podobě nového čalounění sedadel, které poskytují jak dobré boční vedení, tak i pohodlí na delších cestách. Stejně tak si arona zachovává intuitivní ovládání, přehledný infotainment a velmi dobrou ergonomii interiéru.
|Seat Arona - Technická data
|Motorizace
|1.0 TSI 95 k
|1.0 EcoTSI 115 k
|1.5 TSI 150 k
|Pohon
|přední
|Zdvihový objem (cm3)
|999
|1498
|Výkon (kW/min-1)
|70 / 5000-5500
|85 / 5500
|110 / 5000-6000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|175 / 1600-3500
|200 / 2000-3500
|250 / 1500-3500
|Převodovka
|5st. man.
|6st. man. (7st. DSG)
|7DSG (dvouspojková)
|Délka × šířka × výška (mm)
|4164 × 1780 × 1530-1538
|Rozvor náprav (mm)
|2566
|Standardní pneumatiky
|205/60 R16
|205/55 R17
|Provozní hmotnost (kg)
|1710
|1720 (1750)
|1770
|Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|590/1000
|600 (610)/1100
|630/1200
|Objem zavazadlového prostoru (l)
|400
|Objem nádrže paliva (l)
|40
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|182
|195
|212
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|11,1
|9,9
|8,3
|Emise CO2 (kombinované) (g/km)
|119-132
|119-132 (126-139)
|127-136
|Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)
|5,2-5,9
|5,2-5,8 (5,5-5,9)
|5,6-6,0
Stále stejně fajn
Seat ukázal, že to s malými modely myslí i nadále vážně. Ibiza je dravá, sebejistá a baví mě svým nastavením silného motoru a tužšího, ale stále dostatečně komfortního podvozku. Arona je naopak robustnější parťák, se kterým se člověk nebojí vyjet mimo zpevněné cesty. Oba modely, každý se svou specifickou DNA, představují volbu pro mladé i aktivní řidiče. Oba mají moderní techniku a zároveň si zachovali jednoduchost a funkčnost interiéru. Jejich modernizace se projevuje hlavně po kosmetické stránce.
Seaty Ibiza a Arona jsou důkazem, že segment malých, dostupných a zábavných aut má i nadále své místo. Modernizované modely byly navrženy a vyvinuty ve španělském Martorellu, kde budou i vyráběny. V česku by měly být k dispozici v prvním čtvrtletí 2026.
zdroj: Autorský text | foto, video: Seat