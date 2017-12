Zapomenuté BMW M1 už je zase jako nové. Takhle probíhala jeho renovace!

Nález nějakého zapomenutého exotického automobilu v nepoužívané garáži nebo osamocené stodole vždycky stojí za to. Majitel takového kousku má radost nad cenným nálezem a automobiloví fanoušci žasnou, jak to, že se na takové auto zapomnělo, a doufají, že někdy něco podobného také naleznou. Mezi takové nalezence patří i legendární BMW M1 na přiložených fotografiích.

Kousek vyrobený v roce 1981, tedy v posledním roce produkce M1, stál dlouhých 34 let v jedné stodole na jihu Itálie. Původní majitel s ním jezdil pouhý jeden rok, takže vůz má na svém kontě pouhých 7.329 ujetých kilometrů. V roce 2016 byl vůz opět nalezen, a to v celkem slušném stavu. Pneumatiky byly sice po letech vyfouklé, karoserie i útroby notně zaprášené, jako celek byl ale v pořádku.

Přesto musel projít renovací, jejíž průběh si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Na starosti ji měla německá společnost Mint Classic Felipeho Garcíy, která se specializuje na renovaci a prodej historických BMW.

Automobil byl v rámci prací kompletně odstrojen, motor vyjmut, aby mohl být vyčištěn a prohlédnut. Karoserie byla přelakována, čalounění opraveno. Letos je tak M1 opět v perfektním stavu a vypadá, jakoby právě vyjela z továrny.

Vlastník si tak může opět vychutnat jedno z pouhých 453 vyrobených kusů M1, z nichž 20 bylo určeno pro značkový šampionát BMW M1 Procar . Spíše než o ždímání 3,5litrového šestiválce o výkonu 204 kW to ale stejně bude o zaparkování v nějaké klimatizované garáži a čekání, jak hodnota auta poroste.

No nic, asi jdeme hledat nějakou osamocenou stodolu, zda tam nějaké bohem zapomenuté superauto také nestojí. To by totiž byl hodně milý vánoční dárek...