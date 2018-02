Ženevský autosalon 2018 se blíží. Na co se můžeme těšit?

Únor je už ve své polovině, a to v automobilovém světě značí, že se již blíží ženevský autosalon. Jeho letošní ročník startuje 6. března tradičními dvěma novinářskými dny, pro veřejnost bude výstaviště Palexpo otevřeno mezi 8. a 18. březnem. Na co se na letošním, již 88. ročníku této show můžeme těšit?

Přestože doba éra evropských autosalonů podle všeho pomalu končí, ženevský autosalon si uchovává svoji pozici, a tak se i letos můžeme těšit na zajímavé novinky. U několika z nich již automobilky potvrdily, že se v Ženevě skutečně ukážou.

Mezi hvězdy bude nepochybně patřit nová generace Kie Ceed , která odhodila apostrof z názvu a vsadila na novou platformu. Velkou pozornost přitáhne jistě také nová generace Mercedesu A , která bude chtít zaujmout vyšším luxusem než kdy dříve nebo třeba speciálním multimediálním systémem. Na stánku Mercedesu navíc bude hodně lákat také čtyřdveřový model na bázi sporťáku Mercedes-AMG GT

Doslova záplava novinek bude kategorie SUV. Hyundai přiveze novou generaci Santa Fe, sedmimístného rodinného modelu, který vsadí na bezpečnost. Nabídne třeba systém, který bude hlídat, zda jste na zadních sedadlech nezapomněli psa nebo děti. BMW zase vsadí na druhou generaci X4 , která přichází čtyři roky po předchůdci, zatímco Land Rover se pochlubí luxusním třídveřovým Range Roverem SV kupé . A nezapomeňme ani na „baby SUV“ od Lexusu, vycházející ze stejnojmenného konceptu UX.

SUV do Ženevy přiveze také Škoda, a to ve formě konceptu Vision X . Naznačí podobu chystaného městského SUV na bázi Seatu Arona, přičemž na škodováckém stánku jej doplní i modernizovaná Fabia . Ta na trh dorazí s přepracovanou přídí a výhradně tříválcovými zážehovými motory.

Množství SUV doplní také hodně sportovních a supersportovních modelů, které jsou pro tuto výstavu typické. Italská společnost Manifattura Automobili Torino, výrobce třeba superauta Scuderia Cameron Glickenhaus, bude chtít zaujmout novým Stratosem, kterým oživí někdejší myšlenku Michaela Stoscheka. Tentokrát snad do plánů, které počítají dokonce s verzí „Safari,“ nezasáhne Ferrari, které někdejší auto na bázi jeho modelu 430 zakázalo stavět.

Zajímavostí je také účast dvou firem spojených se jménem Giugiaro. Jeho někdejší centrum Italdesign bude vystavovat superauto Zerouno ve verzi s otevřenou karoserií, zatímco Giorgettem a Fabriziem Giugiarem nově založená společnost GSG Style představí koncept sedanu s elektrickým pohonem.

Dánský výrobce Zenvo, jehož superauto kdysi hořelo v Top Gearu, láká bez bližších detailů na nový hypersport , novým supersportem se pochlubí také chorvatský výrobce elektromobilů Rimac, jehož dílo Concept One zase shořelo v pořadu The Grand Tour. Pininfarina představí koncept granturisma postavený ve spolupráci s hongkongskou společností Hybrid Kinetic Group, pro niž vyvíjí auto s elektrickým pohonem. A sporťák bude vystavovat také značka, od které byste to možná ani nečekali, Toyota k ženevskému jezeru přiveze několik let napjatě očekávanou Supru.

Přitahovat pozornost bude jistě i stánek málo známé nizozemské společnosti PAL-V . Ukáže na něm sériovou verzi svého modelu Liberty, což je stroj kombinující auto, letadlo a vrtulník. Navržen je prý tak, aby splňoval silniční i letecké regule v Evropě a Spojených státech.

U jiných novinek už tak jasno není, potvrzeny oficiálně nejsou, v Ženevě jsou ale očekávány. Konkrétně jde o novou generaci Audi A6, která by se měla inspirovat loni představenou A7. Peugeot má zase novou generací oživit starou 508, a to pomocí svěžího designu ve stylu. A Volvo patrně představí novou generaci oblíbeného kombi V60, které doplní první dílo jeho osamostatněné značky Polestar – kupé 1 s hybridním pohonem.

Některá auta se pak již představila na jiných kontinentech, v Evropě si jej ale veřejnost bude moci prohlédnout vůbec poprvé. Řeč je třeba novém Jeepu Wrangler nebo Mercedesu G, který se v Ženevě ukáže v osmiválcovém provedení G 63 od AMG. Zmínit musíme i McLaren Senna , který se zatím ukázal jen při soukromé prezentaci potenciálním klientům.

Jen o novinkách to ale nebude. I ženevský autosalon totiž zasáhne nižší zájem automobilek o tento druh výstavy. Mezi 180 vystavovateli tak v Palexpu bude chybět Opel , který prý nemá co vystavovat. Na výstavišti pak letos budete marně hledat také stánek Cadillacu, DS nebo Chevroletu.