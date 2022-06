Abarth 1500 Biposto (1952): Scaglioneho předchůdce legendárních studií BAT

Franco Scaglione (1916–1993) se narodil ve Florencii v rodině vojenského lékaře. Začal studovat na univerzitě leteckého inženýrství, ale brzy po vypuknutí druhé světové války narukoval do armády. Po druhé světové válce hledal práci v Bologni a Turíně. Navrhoval oblečení pro textilní průmysl, ale jeho snem byl automobilový design. V roce 1951 jej přijal do svého studia Nuccio Bertone. Scaglione přesvědčil Bertoneho, aby se pokusil upoutat zájem automobilek konceptem neobvyklých tvarů. Bertone souhlasil, a tak vzniklo kupé Abarth 1500 Biposto, které vzbudilo na turínském autosalonu, konaném koncem dubna a začátkem května 1952, mimořádnou pozornost a stalo se senzací autosalonu.

Krátce po skončení turínského autosalonu přišla Alfa Romeo s nabídkou na stavbu aerodynamických studií na bázi nové platformy Alfa Romeo 1900. V letech 1953 až 1955 navrhl Scaglione ve studiu Bertone sérii tří konceptů BAT (Berlinetta Aerodinamica Tecnica). BAT 5, 7 a 9 měly vynikající hodnotu součinitele odporu vzduchu a svými velkými zadními křídly (foto) připomínaly netopýra (anglicky bat). Při návrhu „netopýrů“ vycházel Scaglione z Biposta, takže toto kupé je někdy označováno jako BAT 1.

Po skončení turínského autosalonu byl Biposto prodán americké automobilce Packard do Detroitu, kde byl využíván jako inspirace pro design vozů této značky. V polovině roku 1953 James Nance, prezident Packardu, daroval Biposto motoristickému žurnalistovi Dicku Smithovi, dlouholetému redaktorovi časopisu Fortune, jako odměnu za návrh nového reklamního sloganu pro značku Packard. Smith používal Biposto příležitostně dvě desetiletí a potom jej uložil do garáže. V roce 2003 se v aukci nabízel k prodeji a kupcem se stal sběratel a restaurátor historických automobilů Chris M. Drake. Práce na uvedení do původního stavu trvaly 7 let a v roce 2010 získal Biposto prestižní trofej Gran Turismo na soutěži elegance v americkém Pebble Beach a objevil se také v počítačových hrách Gran Turismo 6 a Gran Turismo Sport.

Tři oči víc vidí

Dvoumístné kupé Abarth 1500 Biposto (foto) s karoserií Bertone mělo futuristický design s velkým třetím světlometem se žlutou žárovkou ve středu přídě. Tři přední světlomety měl také americký Tucker z roku 1947. Přední světla Biposta měla obrovské chromované rámečky a zbytek přídě vyplňovaly velké otvory přivádějící vzduch k chladiči. Pod krajními světlomety byla umístěna malá poziční světla. Panoramatické přední a zadní okno bylo rozdělené středovou příčkou a zadní blatníky byly zakončeny mírně zakřivenými malými křidélky.

Kupé Abarth 1500 Biposto mělo rozvor náprav 2.650 mm a vnější rozměry 4.520 x 1.650 x 1.380 mm (délka x šířka x výška). Karoserie byla nastříkána modrou metalízou a v interiéru měl šedě nalakovanou palubní desku a šedá kožená sedadla. Koncové svítilny byly umístěny zboku v zadních blatnících (foto). Vůz měl prodloužené podběhy kol, orámované chromovanými lištami. Elegantní kupé na podvozku Fiatu postavil Bertone už v roce 1945, to ale nemělo nic společného s Abarthem 1500 Biposto.

Podvozek z Fiatu 1400/1900 a motor v úpravě Abarth

Abarth 1500 Biposto s karoserií Bertone využíval mechanické díly z modelu Fiat 1400/1900, vyráběného v letech 1950 až 1958. Byl to první fiat se samonosnou karoserií. Kupé Abarth 1500 Biposto (někdy se také nazývá Fiat-Abarth) bylo jedním z prvních vozů značky Abarth, využívající podvozkové díly a pohonnou jednotku Fiat. Zadní kola poháněl řadový čtyřválec s rozvodem OHV. Carlo Abarth zvětšil vrtání „čtrnáctistovky“, takže objem se zvýšil na 1.480 cm3 Se dvěma spádovými karburátory Weber 36, kompresí zvýšenou na 9:1 a Abarthem upraveným sacím potrubím dával motor nejvyšší výkon 75 koní (55 kW). Také čtyřstupňová manuální převodovka s řadicí pákou na středovém tunelu pocházela z Fiatu, stejně jako nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami a zadní tuhá náprava s poloeliptickými listovými pružinami. Kupé Biposto mělo na všech kolech hydraulicky ovládané bubnové brzdy a volant na levé straně (foto). Dvoumístné kupé s pohotovostní hmotností 870 kg dosahovalo údajně rychlost 180 km/h.

Kupé Abarth 1500 Biposto s karoserií Bertone bylo vyrobeno v jediném exempláři a bylo prvním Scaglioneho designem pro Bertoneho. Scaglione později některé prvky designu použil u série tří konceptů BAT, které se staly učebnicí pro řadu pozdějších designerů. Také Carlo Abarth ukázal světu svoje umění úprav motorů a podvozků a pro Fiat se stal dlouhodobým partnerem.