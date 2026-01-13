Sedadlo řidiče MG3 se v testu Euro NCAP skoro utrhlo. Jak to ovlivnilo hodnocení?
Koncem loňského roku testovalo Euro NCAP jako obvykle nová auta v nárazových testech, mimo jiné také nové MG3, které vykázalo jednu znepokojivou závadu.
Nezávislá organizace pro hodnocení nových vozů Euro NCAP podrobuje každoročně vybraná nová auta velmi přísným nárazovým testům, a to už od roku 1996. S léty se přirozeně měnily podmínky včetně nárazových rychlostí, jakož i hodnocení. Časem tak přibyly body za asistenční systémy a různé upozorňovače (třeba na nezapnuté bezpečnostní pásy). To sice s ochranou posádky při nárazu přímo nesouvisí, avšak na tom asi nic nezměníme. Bohužel právě to znevýhodňovalo některá, zejména lacinější auta, která tak mohla dostat horší hodnocení (menší počet hvězdiček), než by si třeba zasloužila jen za samotnou ochranu posádky při nárazu.
Co se ale stalo při testu MG3? Vždyť vůz získal solidní hodnocení čtyři hvězdičky. Za ochranu dospělých obdržel 74 procent, za ochranu dětí pak o jedno procento méně. Pokud se ale na hodnocení vozu, které je volně dostupné na stránkách Euro NCAP, podíváte podrobněji, zjistíte nepříjemné skutečnosti. Při čelním nárazu totiž selhal zajišťovací mechanismus sedadla řidiče na jeho pravé straně. V důsledku toho došlo k nežádoucímu pohybu sedadla, které se tak částečně otočilo (kolem levého zámku sedáku) a zároveň posunulo, přičemž zpráva Euro NCAP mluví doslova o jeho zkroucení.
Popsaná závada je dobře patrná na zatížení řidiče, což ukazuje barevný graf s kresbou šoféra a jeho spolujezdce, kde jsou jednotlivé partie těla zabarveny v závislosti na míře zatížení, a tedy stupni ochrany. Kvůli uvolnění pravého zámku řidičova sedadla tak došlo k nedostatečné ochraně, a tedy i velmi vysokému riziku zranění pravého stehna řidiče, které je zbarveno červenou barvou, což značí nejhorší ochranu. Holenní kost pravé nohy si pak odnesla jen průměrnou ochranu (oranžová barva). Oboje ostře kontrastuje se zatížením levé nohy, které bylo výrazně nižší.
Nežádoucí pohyb sedadla řidiče při čelním nárazu navíc omezil účinnost airbagu řidiče. Došlo tak ke kontaktu hlavy testovací figuríny (Oscara) s volantem. Proto je hlava žlutá, což znamená o stupeň horší ochranu, když nejvyšší je symbolizována zelenou barvou. Proč tedy auto získalo čtyři hvězdičky? Důvodem je současná metodika hodnocení Euro NCAP, která neumožňuje odečet ani úpravu hodnocení. Kdysi, když tahle organizace začínala a došlo při testu k vážnému selhání, zpravidla se v celkovém hodnocení škrtala jedna hvězdička.
Firma MG, vlastněná čínskou skupinou SAIC, se snažila bránit tvrzením, že selhání způsobilo nesprávně zajištěné sedadlo řidiče. Ovšem standardizovaný postup Euro NCAP uvedenou skutečnost v podstatě vylučuje, a tedy že sedadlo bylo zajištěno správně.
Nakonec MG chybu přiznalo a na doporučení Euro NCAP se zavázalo zlepšit konstrukci mechanismu západky zabraňující samovolnému podélnému posunu sedadla. Jen dodejme, že k popsanému selhání sedadla řidiče MG3 v nárazovém testu při čelním nárazu došlo poprvé za dlouhých 29 let.
Zdroj: Euro NCAP, server Jalopnik Foto: Euro NCAP