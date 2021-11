Alfa Romeo Spider se rýsuje. Ví se, jak by vypadala, své místo ale ještě jisté nemá

Alfa Romeo je odjakživa sportovně laděná automobilka, a tak ní z logiky věci patří i nějaký ryzí sporťák. Po loňském konci modelu 4C však v nabídce Alfy najdeme leda tak sportovní verze výchozích modelů Quadrifoglio, případně ryze ostrý sedan Giulia GTA. Nyní se však rýsuje návrat pravověrného sporťáku, byť samozřejmě u Alfy to musíme brát s rezervou. S ohledem na nedávnou historii...

Do čela Alfy Romeo se totiž v rámci fúze Skupiny PSA a koncernu Fiat Chrysler Automobiles postavil Jean-Philippe Imparato, dosavadní šéf Peugeotu a hlavně velký milovník sportovních aut. Hned po svém nástupu tak dal najevo, že by v nabídce Alfy opět rád viděl někdejší GTV. Po pár měsících se ale začíná rýsovat návrat jiného sportovního modelu z historie Alfy.

Imparato totiž potvrdil, že nechal zpracovat moderní vizi Alfy Romeo Spider. To byl legendární model, kabriolet, který v několika sériích vydržel ve výrobě dlouhých 27 let, vyráběl se mezi lety 1966 až 1993. Poté jej nahradil Spider odvozený od kupé GTV, po němž následoval Spider sdílející techniku s modelem Brera. Ten se přestal vyrábět v roce 2010.

"Mám auto, ukázal jsem ho dealerům. Ale neodvážím se ho ukázat Carlosu Tavaresovi (generálnímu řediteli koncernu Stellantis), dokud si nebudu úplně jistý cílem podílu na trhu," říká Imparato, čímž naznačuje, že jeho hlavní úkol leží jinde. Než bude moci Alfa opět stavět sporťáky, musí mít vybudovanou silnou pozici a prodávat více aut než dnes.

Šéf Alfy přitom počítá s tím, že pokud by byl otevřený model skutečně realizovaný, byl by elektřinou poháněný. To by souviselo s budoucími plány značky, která od roku 2027 hodlá v Evropě představovat výhradně elektřinou poháněné modely. U spideru by navíc elektrický pohon vlastně dával smysl - u takové "hračky" nevadí nízký dojezd, tichý elektrický pohon pak může přinášet zajímavé jízdní zážitky. A díky bateriím v podlaze by mohla být i otevřená karoserie dostatečně tuhá.

Zatím si však s návratem Spideru nedělejme velké naděje. V tuto chvíli je takový projekt hodně daleko, nejprve se musí ukázat, že chystané modely budou obchodně úspěšné a Alfě vydělají i na "zajímavější" projekty.

Navíc o návratu Spideru se už mluvilo na začátku minulého desetiletí. Tehdy měl vzniknout na stejné bázi jako Mazda MX-5, kvůli strachu o image značky ale byl projekt zrušen a místo Alfy Romeo Spider vznikl Fiat 124 Spider.