Šéf Alfy Romeo by rád viděl návrat GTV. Má to ale háček

Historie Alfy Romeo je plná krásných a zajímavých sportovních modelů. Patřilo mezi ně i kupé GTV, které by mnozí z pravověrných fanoušků značky rádi viděli zpět ve výrobě. Mezi jeho fandy se řadí i nový generální ředitel Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato, který se funkce zhostil v rámci vzniku koncernu Stellantis.

„GTV mě velice zajímá. V této fázi to není žádné prohlášení nebo oznámení, ale jen osobně říkám, že se o tuto koncepci velice zajímám,“ uvedl Imparato v nedávném rozhovoru pro australský magazín Motoring s tím, že miluje také někdejší Duetto.

Naději na návrat takových sportovních automobilů ale Imparato hned zarazil, tedy alespoň v bezprostřední době. „Dovolte mi, abych Alfu Romeo přivedl na určitou úroveň ekonomické výkonnosti a pak se můžeme pobavit,“ prohlásil původem francouzský manažer, který k Alfě nastoupil po několika letech strávených ve vedení Peugeotu.

Zkušený manažer má v Alfě za úkol vrátit slavnou značku s bohatou historií zpět na výsluní. Od vedení nově vzniklého koncernu Stellantis dostal deset let na to, aby dostal Alfu tam, kam podle mnohých názorů patří. Práce se podle všeho zhostil s velkou vášní, bývalý šéf Peugeotu ale už dříve zdůraznil, že od něj nemáme očekávat žádné velkolepé plány, ale racionální.

„Potřebujeme stabilitu. Musíme vytvořit plán pro následujících deset let, s projekty pro prvních pět let, které budou naplánované, schválené a zafinancované. Jakmile se to stane, už to nebudeme měnit,“ vysvětluje Imparato a nepřímo tím odkazuje na doby, kdy Alfa oznámila velkolepé plány, na jejichž financování následně neměla, a tak nevznikly.

Nejbližší léta tak budou hlavně ve znamení stabilizace firmy. Pomoci prodejům má kompaktní SUV Tonale, které však nový šéf nechal ještě přepracovat. Nebyl spokojený s jeho plug-in hybridním pohonem, který je pro budoucnost modelu klíčový.

Prodejní úspěch přitom milánská značka opravdu potřebuje, aktuálně totiž v Evropě pořád prodává méně aut než Lancia. Ta sice nabízí jediný model, stařičký Ypsilon, pouze na domácím italském trhu, přesto za čtyři měsíce roku registruje 18.169 prodaných aut. Alfa Romeo proti tomu s širší a modernější modelovou paletou nabízenou na celém kontinentu v Evropě registruje za toto období jen 8.452 registrací. Lancia nicméně na starém kontinentu překonává i DS, další prémiovou značku Stellantisu, které za letošek zatím hlásí 13.185 registrací.

Označení GTV přitom v minulosti nesly různé modely. Naposledy to bylo kompaktní kupé vyráběné mezi lety 1994 a 2004 odvozené od otevřeného Spideru. V sedmdesátých a osmdesátých letech toto označení využívalo kupé odvozené od sedanu Alfetta, krátce před ním tento přídomek nesl jeho předchůdce, kupé 2000. Naposledy se s tímto označením počítalo pro čtyřmístné kupé s pohonem všech kol a elektrifikovaným pohonem s výkonem přes 600 koní. V rámci racionalizace budoucích plánů značky a snahy o snížení nákladů však byl tento projekt zastaven. Nebylo totiž jisté, že by zaujal dostatečné množství zákazníků, aby se vyplatil.