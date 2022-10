Alpine láká na premiéru okruhově zaměřené A110 R

Značka Alpine patří k těm automobilkám, které se v průběhu několika následujících let plánují proměnit ve výhradní výrobce elektromobilů. Budoucí směřování značky naznačil nedávný prototyp A110 E-ternité s technikou z Méganu E-Tech. To ale neznamená, že jediný stávající model automobilky jen tak končí. Alpine naopak láká na premiéru okruhově zaměřené A110 R.

Nová verze modelu A110 se představí již velice brzy, konkrétně v týdnu příprav na Velkou cenu Japonska 2022, která se jede příští víkend. Premiéra je naplánována na úterý 4. října letošního roku, přičemž evropskou výstavní premiérou se pro novou Alpine A110 R stane pařížský autosalon pořádaný od 17. října.

Co můžeme od okruhově zaměřené Alpine A110 R očekávat? Značka o této variantě říká, že doplní stávající provedení modelu A110. Má jít o extrémní verzi. Lehčí, ostřejší, a ještě více inspirovanou automobilovými závody. Alpine pro ni používá slovo „radikální“ – odtud písmeno R v názvu modelu. A110 R má dle slov značky přinést unikátní zážitky při jízdě na okruhu, a to při zachování schválení do běžného silničního provozu.

To jsou v podstatě jediné informace, které k novince značka zveřejnila. Tiskovou zprávu nedoprovází ani obrázek se stíny zahaleným vozem, jak bývá zvykem. Alpine na to ovšem jde jinak a místo toho nám ukázala nákresy nových dílů na autě. Hovoříme o jinak tvarované kapotě, agresivnějším předním splitteru, přepracovaných prazích a střeše auta, upraveném difuzoru na zádi, novém přítlačném křídle a skořepinových sedadlech s pětibodovými bezpečnostními pásy.

Pro představu, nejrychlejší verze modelu dostupná na českém trhu, Alpine A110 S, produkuje 221 kW (300 k) a 340 Nm. Její nejvyšší rychlost je až 275 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 4,2 sekundy. Pohotovostní hmotnost výrobce udává do 1.140 kilogramů. Jsme zvědaví, jakými hodnotami se pochlubí A110 R. Oficiální odhalení proběhne již za pár dní.