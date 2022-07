Nová generace Alpine A110 bude elektrická. Dorazit může v roce 2026

Stylové sportovní kupé Alpine A110 prošlo koncem loňského roku decentním faceliftem, do budoucna však model čekají podstatně větší změny. Podle informací britských kolegů z Autocar se totiž třetí generace stane čistě elektrická, čímž francouzská značka plánuje držet krok s elektrifikací u konkurence.

Příchod nové generace modelu A110 se však očekává až v roce 2026, kdy už v nabídce Alpine nebude sám. Do té doby by totiž značka mohla představit také čistě elektrický sportovní crossover a chybět by neměl ani elektrický ostrý hatchback.

Právě crossover a hatchback by přitom značce mohly přinést vyšší objemy prodejů, což bude pro její plánovanou globální expanzi samozřejmě důležité. Model A110 by však měl sehrát klíčovou roli tzv. „halo car,“ tedy jakéhosi ztělesnění sportovních kvalit značky, je přesvědčen Laurent Rossi, generální ředitel značky.

„Alpine budou sportovní vozy, ať se děje, co se děje. To je hlavní hodnota nabídky,“ řekl Rossi a připomněl, že značka byla zrozena ze závodů a vozy byly vyráběny závodníky pro závodníky. „Abyste to mohli ospravedlnit, musíte mít alespoň jeden sportovní vůz, jinak jeto falešné tvrzení. Vždy bude existovat alespoň jeden sportovní vůz, a to jako podtext,“ citují jeho slova britští kolegové.

Video se připravuje ...

O nové generaci modelu Alpine A110 toho přitom zatím mnoho nevíme, i podle náznaků šéfa značky se však očekává, že bude mít v nabídce unikátní postavení. Technika by pak mohl být výrazně vzdálena crossoveru Alpine GT X-Over, vycházejícímu z Renaultu, i ostrému hatchbacku Alpine 5. Minimálně platforma by však mohla být stejná.

„V dnešní době není nic podobnějšího, než dva elektromobily: stejná platforma, stejný elektrický výkon, který se při troše štěstí rozdělí na všechna kola, a jde v podstatě jen o to doladění výkonu motorů,“ uvedl Rossi. „Pokud ale použijete hliník namísto oceli, stále si zachováte výhody, pokud jde o dynamiku podvozku a agilitu.“ Ambicí značky je tedy zachovat vlastnosti a DNA modelu A110 v údajně nezměněné podobě a odlišit je od ostatních jako konkurenční výhodu.

Nová A110 se však nebude chtít odlišit pouze od zbytku nabídky značky Alpine, ale také od Lotusu Type 135, se kterým by mohl vůz sdílet prvky podvozku. Rozhovory mezi firmami se tak nyní soustředí na charakteristiky vozů a společné rysy či řešení, které by mohly obě značky použít.

„Lotus a my sdílíme stejný zájem, kterým je snaha vyrábět lehké, agilní vozy, přičemž samozřejmě přidáváme na hmotnosti a elektrifikujeme,“ vysvětluje Rossi. „Je tedy normální, že o těchto výzvách přemýšlíme společně, přinejmenším na začátku. Uvidíme, zda se staneme partnery, ale zjevně sdílíme stejné problémy a příležitosti.“

O tom, zda se Alpine rozhodne spojit síly při vývoji nové A110 s Lotusem, by se podle Rossiho mělo rozhodnout ještě před koncem letošního roku. Ať už prý ale nová generace modelu A110 dostane jakékoliv tvary, měla by zůstat věrná čistotě a přitažlivosti pro řidiče, kterou nabízí i současný vůz. „V Alpine nenajdete nutně nejnovější a nejlepší autonomní funkce, automatické parkování, atd. Ale vždy budete mít sportovní pocity a sportovní technologie, a to i v SUV,“ měl na závěr uvést Rossi.