Alpine přemýšlí nad výrobou hyperauta Alpenglow. Využila by nový V6 spalující vodík

Mimo plánovou nabídku sportovních elektromobilů Alpine, mezi kterými nebude chybět ostrá verze Renaultu 5 E-Tech, nový dvoumístný sporťák nebo dokonce SUV, se francouzská značka nadále soustředí i na technologii motorů spalujících vodík. Pojízdnou laboratoří nové techniky se v poslední době stal prototyp hyperauta Alpenglow, který by opravdu mohl zamířit do malosériové produkce.

Koncept představený v roce 2022 Alpine nedávno vyvinula do funkčního prototypu s dodatkem Hy4, v němž pokračuje na vývoji vodíkového motoru. V akci se mělo hyperauto předvést během testu na uplynulé šestihodinovce v belgickém Spa – k tomu ovšem nedošlo kvůli závadě na elektronice vozu. Nové informace o budoucnosti vodíkové „placky“ nicméně odhalil pro britský Autocar šéfdesignér značky Antony Villain.

„Když jsme navrhovali Alpenglow, přemýšleli ve dvou směrech: sériové auto a závodní auto,“ uvedl Villain. Koncept totiž původně vznikal souběžně s návrhem závodního Le Mans prototypu A424. Alpenglow je tedy tou silniční větví, která v poslední evoluci nabírá jasnější představy, jak by mohlo produkční hyperauto od Alpine vypadat a fungovat.

Na myšlenku produkce vozu předloženou britským magazínem reagoval Villain s nepochybným zájmem: „Proč ne? Proč to neuvést na silnice? Chceme se držet obou směrů [spalování vodíku a bateriového elektrického pohonu]. Možná bychom tedy mohli vytvořit malou sérii těchto vozů v silniční formě. To by mohlo vyjít.“

Villain nicméně upřesnil, že v tuto chvíli jde spíše o vývojový program okolo zmíněné technologie motorů spalujících vodík, která má před sebou klidně několik let evoluce. Ačkoliv se v prototypu Alpenglow nyní objevil přeplňovaný čtyřválec, značka pokračuje taktéž ve vývoji vodíkového V6 – u něj se nejprve počítá se závodním využitím (výhledově pro vodíkovou kategorii šampionátu WEC v roce 2027), technika by nicméně mohla s podstatně vyšším výkonem než má dosavadní čtyřválec najít místo právě i v silničním hyperautu.

V současné specifikaci používá Alpenglow Hy4 dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 250 kW (340 koní). Prototyp má celkem tři nádrže s výchozím tlakem 700 barů, který je regulátorem snížen až na 40 barů pro přímé vstřikování vodíku v plynném stavu do válců. Motor točí 7000 ot./min a spolupracuje se sekvenční závodní převodovkou. Alpine uvádí, že prototyp zvládne dosáhnout maximální rychlosti 270 km/h.