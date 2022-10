Nový koncept Alpine Alpenglow spaluje vodík a naznačuje budoucnost značky

Francouzská značka Alpine se pochlubila futuristickým konceptem hypersportu, který by měl naznačovat budoucnost značky.

Značku Alpine čeká v blízké budoucnosti transformace, která by měla vedle elektrifikovaných pohonů přinést také výraznější design. Jeho inspirací by přitom mohl být právě koncept futuristického hypersportu Alpenglow, nabízející pohled do silniční i okruhové budoucnosti francouzského výrobce sportovních vozů.

Samotné jméno Alpenglow přitom označuje oranžovo-červenou záři, která se objevuje nad vrcholky hor krátce před východem slunce. Značka, jejíž jméno odkazuje na alpské pohoří, tak naznačuje úsvit nové éry, která ji čeká.

Samotný vůz, měřící přes 5 metrů na délku, přes 2 metry na šířku a méně než jeden metr na výšku, připomíná futuristický závodní speciál. Za zvláštní pozornost přitom stojí jak jeho přední světlomety, propojené napříč maskou, které by měly připomínat kometu vstupující do atmosféry, tak i zadní svítilny, které mají nezvykle modrou barvu.

Na přídi i zádi vidíme výraznou oranžovou linku, která navazuje na kabinu. Ta je pouze jednomístná a řidič sedí uprostřed. Interiér konceptu připomíná závodní vůz, čemuž odpovídá i jednoduchý volant. Zvenku připomíná kokpit svým bohatým prosklením hledí helmy, za pozornost však stojí i aktivní zadní křídlo či kola tvarovaná jako sněhové vločky.

Určité prvky z tohoto designu, včetně zvolených materiálů a inspirace přírodními tvary, můžeme očekávat u budoucích silničních i závodních vozidel značky. Jedním z nich by přitom měl být i speciál kategorie LMDh, který by mohl na koncept Alpenglow výrazně navazovat. Jeho představeni se očekává v blízké době.

O technice zatím značka mnoho neprozradila, už samotná modrá světla vzadu ale odkazují na vodíkový pohon. Vodík by měl být uložen ve dvou nádržích, umístěných podél kokpitu, a to při tlaku 700 barů. Koncept Alpenglow ho přitom nebude využívat k výrobě elektřiny v palivových článcích, ale bude ho rovnou spalovat.

Jak přitom uvádí automobilka, z pohonné jednotky by nemělo vycházet téměř nic jiného, než pára a klasický zvuk spalovacího motoru. Alpine se tak zřejmě stává dalším výrazným příznivcem technologie spalování vodíku, se kterou už ve velkém experimentuje i Toyota a někteří výrobci užitkové techniky.

Oficiální veřejná premiéra konceptu Alpine Alpenglow proběhne na pařížském autosalonu, který startuje příští týden. Kromě konceptu vodíkového hypersportu se navíc můžeme těšit také na výstavní premiéru ostrého modelu Alpine A110 R.