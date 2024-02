Aston Martin odkládá elektromobily. Plug-in hybrid nabízejí víc, míní

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Britská automobilka Aston Martin chtěla původně svůj první elektromobil představit už příštím roce. Nejméně o rok, tedy na rok 2026, však představení odsouvá. „Poptávka zákazníků není taková, jak jsme si mysleli před dvěma lety,“ nechal se slyšet Lawrence Stroll, šéf firmy. „Nemá rychlost, jakou si mysleli politici a analytici,“ dodal.

Podle Strolla jsou pro řadu zákazníků lákavější plug-in hybridy. Prvním takovým modelem v nabídce je hypersport Valhalla, který se má dostat na silnice v posledním čtvrtletí letošního roku s osmiválcem od Mercedesu-Benz. Je ale možné, že jich bude víc.

Video se připravuje ...

„Co vnímáme, je, že existují lidé, kteří chtějí nějakou elektrifikaci, aby pět, deset, patnáct mil ve městě ujeli na elektřinu, ale zároveň chtějí mít i vůni, pocit a zvuky sportovního auta, když vyjedou ven. Proto si myslíme, že hybridy budou mít velmi dlouhý život, zejména pro firmu, jako jsme my,“ přiblížil.

Automobilka přesto vývoj nezanedbává a uvádí, že navrhla čtyři elektrické modely. Stroll však neuveřejnil, jestli to jsou nástupci současných sporťáků a SUV DBX. „Zatím nechceme prozradit, co to je za elektromobily,“ utnul otázky na segmenty, v nichž by se vozy mohly objevit.

V elektrických autech bude Aston Martin používat bateriové články a motory americké značky Lucid; loni s ní uzavřel smlouvu o dodávkách techniky v hodnotě 182 milionů liber (dnešním kurzem 5,39 miliardy korun). Vozy mají mít čtyři elektromotory, po dvou na každé nápravě, a kombinovaný výkon má být až 1.520 koní (1.117 kW). Všechny mají používat jednu platformu, která zvládne být základem jak sportovních aut, tak i SUV, jak automobilka dříve zveřejnila.